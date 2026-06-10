Разрушил семью с Натальей Варлей и не смог побороть наркозависимость: судьба сына Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой. Как жил актер?
Владимир Тихонов — советский актёр театра и кино. Он родился в семье Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой, обладал яркой внешностью и смог построить блестящую карьеру. Однако судьба распорядилась иначе. Развод родителей, чувство одиночества, влияние неблагополучного окружения и многолетняя зависимость перечеркнули его будущее. 11 июня исполняется 36 лет со дня смерти актера. О том, как Владимир Тихонов разрушил отношения с Натальей Варлей и не смог победить зависимость — в материале «Радио 1».
Биография Владимира Тихонова: детство и развод родителейИстория семьи Владимира Тихонова началась на съемочной площадке фильма «Молодая гвардия», где познакомились Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов. Будущие супруги сильно отличались характерами. Энергичная, эмоциональная и прямолинейная Мордюкова оказалась полной противоположностью спокойного, интеллигентного и сдержанного Тихонова.
Роман развивался стремительно. Вскоре Нонна Мордюкова узнала о беременности. Эта новость серьезно встревожила Вячеслава Тихонова и он предлагал возлюбленной прервать беременность и даже угрожал возможным расставанием. Однако будущая мать категорически отказалась.
В феврале 1950 года у пары родился сын Владимир. Через несколько месяцев молодые родители официально зарегистрировали отношения.
Плотный график съемок не позволял родителям уделять сыну достаточно времени. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов постоянно находились в разъездах, поэтому воспитание мальчика взяли на себя родители актера, проживавшие в Павловском Посаде. Именно там прошло детство Владимира.
В Москву его перевезли только в двенадцать лет. Однако пожить в полноценной семье подросток практически не успел. Уже через год родители объявили о разводе. Владимир остро переживал происходящее и чувствовал себя ненужным. В итоге он начал искать поддержку на стороне и попал под влияние сомнительной компании.
«Не нашелся человек, обладающий такой силой, которая смогла бы оторвать его от друзей, постепенно утягивающих в болото наркомании. А друзья эти, на его беду, вошли в Володину жизнь, как только папа и мама забрали его из Павловского Посада, где он жил у бабушки и дедушки», — писала в своей книге воспоминаний Наталья Варлей.
Одиночество, травля в школе и роковая дружбаПосле развода у Владимира появился отчим — сценарист Борис Андроникашвили. Однако заменить родного отца он так и не смог. Кроме того, дополнительным испытанием стала смена школы. В новом коллективе подростка регулярно дразнили из-за знаменитых родителей. Одноклассники называли его «актеркиным сыном» и постоянно напоминали о звездном происхождении.
Унаследованная от отца интеллигентность и природная мягкость не позволяли Владимиру отвечать на насмешки агрессией. Поддержку он нашел среди дворовых друзей — Пети Башкатова и Анатолия по прозвищу Дорога. Как и сам Владимир, они были предоставлены сами себе. Их дружба оказалась крепкой, однако впоследствии именно это окружение сыграло трагическую роль в судьбе всех троих.
Учеба в Щукинском училище и первые роли в киноНонна Мордюкова скептически относилась к актерским способностям сына. Она неоднократно говорила, что ему стоило выбрать рабочую профессию, а не поступать в Щукинское училище. Сокурсники придерживались противоположного мнения. Они отмечали яркую харизму Владимира, его чувство юмора и индивидуальность.
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Еще во время учебы молодой актер начал сниматься в кино. Среди его первых работ оказались фильмы «Путь в "Сатурн"», «Журавушка» и «О любви». Позже Наталья Варлей не раз говорила, что Тихонов обладал редким сочетанием таланта, привлекательной внешности и неповторимой актерской органики. Однако, по ее мнению, в его жизни так и не появился режиссер, способный раскрыть весь потенциал артиста.
Фильм «Русское поле» и начало карьерыВскоре Владимира заметил режиссер Николай Москаленко и пригласил его на съемки фильма «Русское поле». В этой картине актер работал вместе с матерью.
По сюжету герой Владимира погибал, а персонаж Нонны Мордюковой участвовал в сцене похорон собственного сына. Актриса просила отказаться от эпизода с открытым гробом, считая его дурным предзнаменованием. Однако Владимир настоял на том, чтобы съемки проходили строго по сценарию.
После завершения работы молодого актера призвали в армию. Службу он проходил в Театре Советской армии. Позже Тихонов перешел в Театр-студию киноактера и продолжил сниматься в кино. Однако многие роли не приносили ему творческого удовлетворения. По-прежнему не находился режиссер, способный предложить актеру действительно масштабную и глубокую работу.
Совместные съемки с отцом и период успехаЗаметный поворот в карьере Владимира произошел после совместной работы с Вячеславом Тихоновым. Режиссер Станислав Ростоцкий пригласил отца и сына принять участие в документальном проекте «Профессия — киноактер». В картине родственники сыграли сцену встречи на территории «Мосфильма». Работа вызвала интерес профессионального сообщества и привлекла внимание режиссеров.
После этого Владимира начали приглашать на главные роли в фильмы «Два дня тревоги» и «Ясь и Янина». Однако уже в начале 1980-х годов в его карьере наступил застой. Несмотря на присвоение звания заслуженного артиста РСФСР, новые предложения практически перестали поступать.
Последней крупной работой Тихонова стал детектив «Захват».
Личная жизнь Владимира Тихонова
Любовь к Наталье Варлей
Высокий, харизматичный и привлекательный актер пользовался успехом у женщин. Ему приписывали романы с Валентиной Лысенко и Ириной Азер. Однако главной любовью его жизни многие называли Наталью Варлей. После просмотра фильма «Кавказская пленница» Владимир буквально потерял голову.
Но признаться в чувствах сразу не смог. Варлей состояла в браке с Николаем Бурляевым, поэтому Тихонов ограничивался романтическими записками, которые незаметно оставлял в ее сумочке.
«В те моменты, когда мы с Колей ссорились и я уходила к маме на Суворовский бульвар, Володя сидел на чердаке и ждал, когда я пройду. А еще у его приятеля на телефонной станции работала подруга. И когда мы с Колей, страдая, начинали выяснять отношения по телефону, вдруг раздавался щелчок — и слышался грустный такой вздох: ох-х-х. Это Володя присоединялся. Тоже не влюбиться в такую трогательную любовь было невозможно», — рассказывала Наталья Варлей.Когда Наталья развелась, на горизонте неожиданно появился Леонид Филатов, также добивавшийся ее внимания. Сам Владимир в это время был погружен в другие романтические увлечения. Например, во время съемок фильма «О любви» он начал ухаживать за Викторией Федоровой.
Настоящим переломным моментом стал спектакль «Снегурочка». Варлей играла главную роль, а Тихонов исполнял роль Мизгиря. Постепенно сценические чувства переросли в реальные отношения. Однако семейная жизнь быстро дала трещину.
После возвращения со съемок в Германии Варлей узнала от соседей о шумных застольях, которые устраивал супруг. Она начала подозревать, что речь идет не только об алкоголе. Владимир уверял, что запрещенные вещества употребляют исключительно его друзья Петя и Дорога. Однако во время свадьбы цирковой артист Володя Волжанский прямо заявил Наталье, что жених предлагал ему наркотики.
Проблемы Владимира Тихонова с наркотикамиНа следующий день после свадьбы Варлей устроила мужу серьезный скандал и уехала к матери. По воспоминаниям актрисы, Нонна Мордюкова тогда кричала на сына и убеждала его, что именно Наталья способна спасти его от гибели.
«Это такой шок был, когда наутро после свадьбы ко мне подошли цирковые друзья и сказали: "Наташа, а ты знаешь, что муж-то твой?" Секретом, что Володины приятели — наркоманы, для меня не было, но он говорил мне: "Это друзья — бросить их не могу" — и я верила», — вспоминала Наталья Варлей.Кинокритик Леонид Павлючик рассказывал, что, по версии Нонны Мордюковой, их сын Владимир пристрастился к наркотикам во время плавания на теплоходе вместе со своим отцом, который за ним не углядел.
«Не думаю, что в этом виноват Вячеслав Тихонов, но обвинения такие имели место быть», — отметил он.После скандала Владимир приехал к супруге, просил прощения и обещал отказаться от запрещенных веществ. Однако ситуация не изменилась. Беременная Наталья регулярно находила дома упаковки от неизвестных препаратов. Позже соседка рассказала ей, что пока ее не было дома, к Владимиру приходила другая женщина.
После этого супруги разъехались. Актриса подчеркивала, что пыталась вытащить Тихонова из дурной компании, однако поняла, что сделать этого не сможет.
Развод и конфликт вокруг сынаОкончательно семья распалась во время службы Владимира в армии. К этому моменту Наталья уже воспитывала сына Василия. Однако Тихонов отказался признавать ребенка своим. Он подозревал супругу в измене с Константином Райкиным и убедил в этой версии собственную мать. После этого Нонна Мордюкова прекратила помогать невестке. Когда Владимир вернулся из армии, Варлей подала на развод.
«Володя пошел служить в армию, оттуда отпускали домой к жене с маленьким ребенком, а он не появлялся. Только потом уже, когда он женился второй раз, все стало понятно. Бывало, звонит мне: "Масик, я приехал". — "Откуда ты приехал?" — "Я приехал из Ташкента, дыню привез. Сейчас буду у тебя". — "Володя, у тебя там жена, ребенок…" — "Ты понимаешь, Масик, нет у меня отцовских чувств". Я говорю: "Это-то я знаю…" Потому что отцовских чувств действительно у него не было. Но я думаю, это даже не связано с Володиной бедой. Некоторые мужчины очень поздно взрослеют», — вспоминала актриса.
Вторая семья и брак с Натальей ЕгоровойВо время службы в Театре Советской армии Владимир познакомился с артисткой Московского балета на льду Натальей Егоровой. По словам балерины, после знакомства в Челябинске она получила от актера записку с номером телефона.
«Я и думать о нем забыла, как, убираясь в комнате, случайно наткнулась на ту самую записку: "Надо позвонить, надо обязательно позвонить! Может, он и правда обо мне думает?" Когда я услышала его голос, меня затрясло от волнения. Но уже спустя пять минут мы болтали так, как будто знали друг друга всю жизнь», — рассказывала Наталья Егорова.
В 1975 году пара зарегистрировала отношения. В браке родился сын, которого назвали Владимиром. Однако прежние проблемы никуда не исчезли. По словам Егоровой, позже наркотики сменились на алкоголь. Артистка утверждала, что на протяжении восемнадцати лет пыталась помочь мужу справиться с зависимостью, однако постоянные гастроли не позволяли ей контролировать его образ жизни.
Последние годы жизни и смерть Владимира ТихоноваВоспоминания двух экс-супруг Владимира Тихонова полны противоречий, но главные события очевидны: после развода с Варлей актер женился на Егоровой, которая родила ему сына Владимира-младшего.
Говоря о причинах распада брака с Владимиром Тихоновым, Наталья Варлей позже признавалась, что главным испытанием для их семьи стала зависимость супруга
«В наши отношения с Володей вмешалась, так скажем (не хочу произносить другое слово), его болезнь, с которой я справиться не смогла», — говорила Наталья.В своей книге «Канатоходка» Варлей рассказывала, что после смерти нескольких друзей Тихонов всерьез испугался за собственную жизнь и предпринял попытку избавиться от наркотической зависимости. Вторая жена актера Наталья Егорова, в свою очередь, публично подтверждала лишь проблемы мужа с алкоголем. По ее словам, Владимир неоднократно проходил лечение в специализированных клиниках именно из-за злоупотребления спиртным.
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Несмотря на трудности, в последние месяцы жизни у Тихонова появились планы на будущее. Незадолго до трагедии он получил квартиру возле станции метро «Щукинская», строил новые жизненные планы и уверял супругу, что намерен отказаться от вредных привычек. Кроме того, актер собирался поступить на режиссерские курсы и начать новый этап своей карьеры. Однако осуществить задуманное ему так и не удалось.
11 июня 1990 года Владимир Тихонов скончался в возрасте 40 лет.
«Вечером мне позвонил кто-то из актеров: "Володи больше нет…" Никто из родственников не сообщил мне о его кончине. Тихонов умер в той самой квартире», — вспоминала позже Наталья Егорова.Спустя некоторое время она узнала подробности последних часов жизни мужа от его друга детства, с которым тот часто проводил время. По словам мужчины, в день трагедии они вместе выпивали. Позже Тихонов уснул, а приятель отправился домой. На следующее утро он решил навестить друга и обнаружил его мертвым. Рядом находилась упаковка таблеток.
В разные годы в качестве причин смерти называли как сердечную недостаточность, так и возможную передозировку наркотическими веществами. Однако Наталья Егорова утверждала, что вскрытие не проводили, поэтому достоверно подтвердить подобные версии невозможно.
Особенно тяжелым обстоятельством трагедии стало то, что в момент смерти актера его жена находилась на гастролях. Организацию похорон взяла на себя Наталья Варлей, которая связалась с Нонной Мордюковой и занялась всеми необходимыми приготовлениями.
Позже Егорова рассказывала, что Нонна Викторовна крайне болезненно переживала гибель сына и не хотела видеть на церемонии прощания ни его сокурсников, ни вторую супругу Владимира, считая, что та оставила мужа одного. Когда Егорова приехала на похороны, ей сообщили, что всеми организационными вопросами занималась Варлей. По словам актрисы, бывшая жена Тихонова попросила ее покинуть церемонию и не разрешила сопровождать гроб.
Нонна Мордюкова до конца жизни не смогла избавиться от чувства вины за судьбу единственного сына. Ее не стало в 2008 году. Она пережила Владимира Тихонова на 18 лет. Сегодня их могилы расположены рядом на Кунцевском кладбище Москвы и объединены общим мемориальным монументом.