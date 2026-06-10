10 июня 2026, 12:11

Владимир Тихонов (фото: РИА Новости / Кокорев)

Владимир Тихонов — советский актёр театра и кино. Он родился в семье Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой, обладал яркой внешностью и смог построить блестящую карьеру. Однако судьба распорядилась иначе. Развод родителей, чувство одиночества, влияние неблагополучного окружения и многолетняя зависимость перечеркнули его будущее. 11 июня исполняется 36 лет со дня смерти актера. О том, как Владимир Тихонов разрушил отношения с Натальей Варлей и не смог победить зависимость — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Тихонова: детство и развод родителей Одиночество, травля в школе и роковая дружба Учеба в Щукинском училище и первые роли в кино Фильм «Русское поле» и начало карьеры Совместные съемки с отцом и период успеха Личная жизнь Владимира Тихонова Проблемы Владимира Тихонова с наркотиками Развод и конфликт вокруг сына Вторая семья и брак с Натальей Егоровой Последние годы жизни и смерть Владимира Тихонова

Биография Владимира Тихонова: детство и развод родителей

Виктория Федорова и Владимир Тихонов в фильме «О любви» (фото: РИА Новости)

«Не нашелся человек, обладающий такой силой, которая смогла бы оторвать его от друзей, постепенно утягивающих в болото наркомании. А друзья эти, на его беду, вошли в Володину жизнь, как только папа и мама забрали его из Павловского Посада, где он жил у бабушки и дедушки», — писала в своей книге воспоминаний Наталья Варлей.

Одиночество, травля в школе и роковая дружба

Владимир Тихонов (фото: кадр из фильма «Версия полковника Зорина»)

Учеба в Щукинском училище и первые роли в кино

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Фильм «Русское поле» и начало карьеры

Владимир Тихонов и Нонна Мордюкова в фильме «Русское поле» (фото: РИА Новости / С.Вишневский)

Совместные съемки с отцом и период успеха

Личная жизнь Владимира Тихонова

Любовь к Наталье Варлей

Наталья Верлей (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

«В те моменты, когда мы с Колей ссорились и я уходила к маме на Суворовский бульвар, Володя сидел на чердаке и ждал, когда я пройду. А еще у его приятеля на телефонной станции работала подруга. И когда мы с Колей, страдая, начинали выяснять отношения по телефону, вдруг раздавался щелчок — и слышался грустный такой вздох: ох-х-х. Это Володя присоединялся. Тоже не влюбиться в такую трогательную любовь было невозможно», — рассказывала Наталья Варлей.

Наталья Верлей (фото: РИА Новости / В. Бондарев)

Проблемы Владимира Тихонова с наркотиками

«Это такой шок был, когда наутро после свадьбы ко мне подошли цирковые друзья и сказали: "Наташа, а ты знаешь, что муж-то твой?" Секретом, что Володины приятели — наркоманы, для меня не было, но он говорил мне: "Это друзья — бросить их не могу" — и я верила», — вспоминала Наталья Варлей.

«Не думаю, что в этом виноват Вячеслав Тихонов, но обвинения такие имели место быть», — отметил он.

Владимир Тихонов (фото: кадр из фильма «Версия полковника Зорина»)

Развод и конфликт вокруг сына

«Володя пошел служить в армию, оттуда отпускали домой к жене с маленьким ребенком, а он не появлялся. Только потом уже, когда он женился второй раз, все стало понятно. Бывало, звонит мне: "Масик, я приехал". — "Откуда ты приехал?" — "Я приехал из Ташкента, дыню привез. Сейчас буду у тебя". — "Володя, у тебя там жена, ребенок…" — "Ты понимаешь, Масик, нет у меня отцовских чувств". Я говорю: "Это-то я знаю…" Потому что отцовских чувств действительно у него не было. Но я думаю, это даже не связано с Володиной бедой. Некоторые мужчины очень поздно взрослеют», — вспоминала актриса.

Вторая семья и брак с Натальей Егоровой

«Я и думать о нем забыла, как, убираясь в комнате, случайно наткнулась на ту самую записку: "Надо позвонить, надо обязательно позвонить! Может, он и правда обо мне думает?" Когда я услышала его голос, меня затрясло от волнения. Но уже спустя пять минут мы болтали так, как будто знали друг друга всю жизнь», — рассказывала Наталья Егорова.

Владимир Тихонов (фото: кадр из фильма «Версия полковника Зорина»)

Последние годы жизни и смерть Владимира Тихонова

«В наши отношения с Володей вмешалась, так скажем (не хочу произносить другое слово), его болезнь, с которой я справиться не смогла», — говорила Наталья.

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«Вечером мне позвонил кто-то из актеров: "Володи больше нет…" Никто из родственников не сообщил мне о его кончине. Тихонов умер в той самой квартире», — вспоминала позже Наталья Егорова.