Ад в Стамбуле и «брак» с Дмитрием Нагиевым: зачем Мария Горбань в третий раз вышла замуж за своего супруга и какая беда приключилась с ее грудью
Три свадьбы с одним мужчиной, четыре операции на груди, дружба с мальчишками и мечта стать клоунессой — Мария Горбань с детства всё делает не по правилам. Как девочка со вздорным нравом из Ярославля стала главной «женой Нагиева» и обрела личное счастье лишь с третьей попытки — в материале «Радио 1».
Как девочка, игравшая принцесс, стала королевой стервозного обаянияБудущая звезда родилась 26 декабря 1986 года: отец Александр Горбань — актёр и режиссёр, мать Лариса Зиброва — актриса. В детстве Маша играла принцесс и Снегурочек, но сама была далека от образа кисейной барышни: вздорный нрав и друзья-мальчишки — вот настоящая стихия девочки.
Бойкая и артистичная Горбань мечтала о карьере клоунессы. Только в старших классах она приняла решение поступить на актёрский факультет ГИТИСа. В начале творческого пути уроженке Ярославля доставались сплошь драматические образы: «Три сестры», «Братья Карамазовы».
Как позже признавалась сама актриса, эти персонажи были совершенно чужды её натуре. Единственным исключением стала роль в пьесе «Мандат» — лишь там бурный темперамент артистки нашёл выход. Однако настоящий успех и зрительская любовь пришли к ней с образом Кристины Нагиевой — стервозной, но невероятно обаятельной супруги шеф-повара из сериала «Кухня».
Не растерялась и стала «женой Нагиева»?Мария пришла на съёмки «Кухни» в уже сложившийся коллектив, где все актёры дружили и постоянно шутили, но никого из них она не знала. В первой же сцене выпускница ГИТИСа поскользнулась на огромных каблуках и упала. Экранный муж артистки Дмитрий Нагиев усмехнулся: «Трудно быть зажатой актрисой, Горбань». Мария не растерялась и парировала: «Дмитрий Владимирович, может, махнёмся обувью?». Нагиев улыбнулся. Эта шутка всё изменила. Дочь театралов стала своей в команде. Позже их дуэт перенесли в рекламу, партнёры вместе вели корпоративы и снимались в фильмах.
«Когда спрашивают: "Кто жена Нагиева?"— отвечают: "Горбань, конечно"», — приводит слова Марии «Woman.ru».
Как актриса нашла любовь с третьей попыткиВ нулевых у Марии был роман со словацким футболистом Яном Дюрицей. Они познакомились необычно: Маша сама подошла к нему первой, попросила номер телефона, так завязались отношения. Она даже возила его на игры и забирала с них. Но до свадьбы дело не дошло. В 2012 году Горбань встретила осветителя Олега Филатова.
Через год молодые люди поженились, а в 2014 году у пары родилась дочь Стефания. Однако брак продлился недолго — в 2018 году последовал развод. Причиной называли расстояние: муж работал в Киеве, а Маша — в Москве. Третья попытка оказалась удачной. В 2016 году актриса тайно вышла замуж за кинооператора Кирилла Зоткина. Они познакомились на съёмочной площадке.
«Между нами пробежал ток при первой встрече. Нам до сих пор хорошо вместе», — рассказывала актриса в интервью изданию «7 Дней.ру».В феврале 2021 года Кирилл и Мария сыграли свадьбу повторно. А в августе того же года у них родился сын Нилан.
Как актриса нашла того самогоГод назад, в свой день рождения 26 декабря 2025-го, Мария Горбань приятно удивила поклонников. Актриса объявила, что снова вышла замуж за Кирилла Зоткина. Это уже их третья свадьба. Торжество прошло в скромной часовне Лас-Вегаса. Образ невесты получился очень смелым.
Дочь-деспот, травля сына и обнаженка: как дочь Никиты Михалкова сбежала от мужа Хаматовой и что сейчас с наследницей великой династии
Мария выбрала белое мини-платье с открытыми плечами, которое дополнила куртка оверсайз из латекса и кепка с кружевной фатой. На ногах были спортивные кроссовки на контрастной чёрной шпильке, а вместо букета — пучок спаржи. Жених выглядел не менее неформально: белая рубашка, чёрные шорты и кеды.
«Сегодня мы в третий раз поженились, в этот раз мы приехали в Лас-Вегас. Я сказала «Да» в третий раз. Каждые пять лет мы играем свадьбу. Прекрасная традиция получилась — каждые пять лет обмениваться кольцами. У нас было не всё гладко, но весело. Спасибо за поздравления, всех люблю», — рассказала звезда «Кухни» журналу «VOICE.ru».
Зачем звезда «Кухни» четыре раза ложилась под ножМария Горбань от природы обладала очень пышной грудью, которая причиняла молодой женщине сильные физические страдания. Чтобы решить эту проблему, актриса четыре раза сделала операцию по уменьшению у своего крестного, пластического хирурга. Супруга кинооператора легко перенесла все процедуры и ни разу не пожалела о полученном результате.
«Кто-то всё пришивает, а я в моём случае всё время убираю», — написала она в соцсетях.Актриса обладает модельными параметрами. Её рост 172 сантиметра, а весит экранная жена Нагиева всего 53 килограмма. Маша утверждает, что это всё благодаря генетике. Изнурительные диеты здесь ни при чём. В семье наследницы театральной династии все женщины отличаются стройностью и с годами почти не меняются внешне. По словам артистки, она не сидит на строгих диетах и позволяет себе есть любые продукты. При этом Горбань поддерживает отличную форму. Жена Кирилла Зоткина регулярно занимается йогой и пилатесом, пьёт много воды и следит за рационом. Глядя на маму, звезда совершенно не боится старости. Перед глазами у молодой женщины отличный пример для подражания.
Что случилось с Марией Горбань в СтамбулеУчастие Марии Горбань в реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» обернулось для неё тяжёлым испытанием. Из-за сложных условий и резкого ухудшения здоровья актриса была вынуждена покинуть проект уже в шестом выпуске. Этот негативный опыт заставил героиню проекта навсегда отказаться от съёмок в подобных передачах.
В интервью журналистам она едва сдерживала слёзы.
«Я сейчас плакать начну», — признавалась она репортёрам.Несмотря на неудачный опыт в реалити, карьера Марии Горбань продолжает активно развиваться. В 2025–2026 годах актриса снялась в нескольких фильмах; ради главной роли в сериале «Модный синдикат» мать двоих детей досрочно вернулась из декрета. При этом актрисе удаётся успешно совмещать насыщенную работу с семьёй, чему она во многом обязана своему мужу.