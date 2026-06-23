Ад в Стамбуле и «брак» с Дмитрием Нагиевым: зачем Мария Горбань в третий раз вышла замуж за своего супруга и какая беда приключилась с ее грудью

23 июня 2026, 17:49

Мария Горбань (Фото: Instagram* @gorban_masha)

Три свадьбы с одним мужчиной, четыре операции на груди, дружба с мальчишками и мечта стать клоунессой — Мария Горбань с детства всё делает не по правилам. Как девочка со вздорным нравом из Ярославля стала главной «женой Нагиева» и обрела личное счастье лишь с третьей попытки — в материале «Радио 1».





Содержание Как девочка, игравшая принцесс, стала королевой стервозного обаяния Не растерялась и стала «женой Нагиева»? Как актриса нашла любовь с третьей попытки Как актриса нашла того самого Зачем звезда «Кухни» четыре раза ложилась под нож Что случилось с Марией Горбань в Стамбуле

Как девочка, игравшая принцесс, стала королевой стервозного обаяния

Не растерялась и стала «женой Нагиева»?



Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)

«Когда спрашивают: "Кто жена Нагиева?"— отвечают: "Горбань, конечно"», — приводит слова Марии «Woman.ru».

Как актриса нашла любовь с третьей попытки



Мария Горбань и Кирилл Золотов (Фото: Instagram* @gorban_masha)

«Между нами пробежал ток при первой встрече. Нам до сих пор хорошо вместе», — рассказывала актриса в интервью изданию «7 Дней.ру».

Как актриса нашла того самого

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«Сегодня мы в третий раз поженились, в этот раз мы приехали в Лас-Вегас. Я сказала «Да» в третий раз. Каждые пять лет мы играем свадьбу. Прекрасная традиция получилась — каждые пять лет обмениваться кольцами. У нас было не всё гладко, но весело. Спасибо за поздравления, всех люблю», — рассказала звезда «Кухни» журналу «VOICE.ru».

Зачем звезда «Кухни» четыре раза ложилась под нож

«Кто-то всё пришивает, а я в моём случае всё время убираю», — написала она в соцсетях.



Мария Горбань (Фото: Instagram* @gorban_masha)

Что случилось с Марией Горбань в Стамбуле

«Я сейчас плакать начну», — признавалась она репортёрам.