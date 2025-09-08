Адепт «мухомороедения», полиамории и эпатажа: роман с 14-летней дагестанкой и другие скандалы Владимира Епифанцева
8 сентября 54-й день рождения отмечает российский режиссёр, актёр театра и кино Владимир Епифанцев. Он начал сниматься еще в детстве, но широкую известность ему принесла роль офицера Братишки в скандально известном фильме «Зелёный слоник». Несмотря на репутацию эпатажного и порой бунтарского человека, Епифанцев остаётся одним из самых узнаваемых и востребованных артистов своего поколения. О творческом пути, ярких ролях и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография
Владимир Евгеньевич Епифанцев родился 8 сентября 1971 года в Москве в творческой семье. Его отец — Евгений Епифанцев — был известным театральным режиссером, а мать получила экономическое образование, но впоследствии стала художницей и работала в театральной сфере. Уже с ранних лет Владимир был погружен в атмосферу театра и кино, что предопределило его профессиональный путь.
Семейная история Епифанцевых была омрачена трагедиями: отец Владимира, страдавший от алкоголизма, погиб в 1992 году, попав под поезд в нетрезвом состоянии. Старший брат Михаил (1968-1998), известный по эпизодической роли в фильме «Место встречи изменить нельзя», умер от передозировки наркотиками спустя шесть лет после смерти отца.
Уже в три года Владимир впервые вышел на сцену МХАТ в спектакле «Сталевары», где работал его отец. В десятилетнем возрасте он участвовал в постановке «Утиная охота», выходя на сцену с похоронным венком. Однако детство будущего актера нельзя было назвать безоблачным — он рос бунтарем, неоднократно попадал в детскую комнату милиции и плохо учился в школе.
После школы рабочей молодежи Епифанцев два года работал на механическом заводе, после чего начал штурмовать театральные вузы. С первого раза поступить не удалось — в Школу-студию МХАТ его не приняли, что он связывал с неприязнью театрального мира к его отцу. Однако со второй попытки в 1990 году он поступил в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, которое окончил в 1994 году.
Параллельно с обучением в «Щуке» Епифанцев поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, который окончил в 1998 году. Таким образом, к 27 годам он получил два высших образования.
Работа в кино
Дебют Епифанцева в кино состоялся в 1999 году в скандально известном артхаусном фильме «Зелёный слоник» режиссёра Светланы Басковой. Сам актёр позднее признавался, что испытывает чувство стыда после просмотра этой ленты, но именно «Зелёный слоник» принёс ему первую известность. В 2017 году за эту роль он получил специальную премию за вклад в развитие жанра хоррор на кинофестивале «Капля».
Настоящий прорыв в карьере Епифанцева произошёл после выхода на экраны в 2006 году картины «Фартовый», где он сыграл главную роль Вадима Упорова, невинно осуждённого и отправленного в ГУЛАГ. За эту работу он получил специальный приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске.
Среди других значимых работ актёра: «Generation П», «Кремень», «Двое из ларца», «Побег», «Лютый», «Два холма», «Чёрный пёс» и «Жуки». Всего фильмография Епифанцева насчитывает более 140 работ.
Личная жизнь
Епифанцев был женат дважды. Его первая супруга — актриса Юлия Стебунова, с которой он прожил три года. В 2004 году Епифанцев женился на Анастасии Веденской, которая была младше его на 13 лет. Их брак продлился 14 лет и стал наиболее продолжительным в жизни актера. В этом союзе родились двое сыновей — Гордей (2005) и Орфей (2008), крестными которых стали Иван Охлобыстин и Анна Михалкова.
Однако и этот брак распался по причине многочисленных измен актера. Последней каплей для Анастасии стала измена с ее лучшей подругой Анной Цукановой. Веденская обнаружила неверность мужа, найдя компрометирующую переписку в его телефоне.
После развода Анастасия призналась, что терпела истерики и несдержанность мужа, опасаясь за психическое состояние детей. Она подчеркивала, что Епифанцев предпочитает, чтобы каждая девушка верила, будто их отношения имеют особый смысл. Однако совместное проживание с таким человеком представляет собой серьезное испытание.
В 2022 году актер Епифанцев вступил в тайный брак с Юлией Семеновой, своей поклонницей, которая моложе его на 27 лет. Чтобы угодить возлюбленному, девушка значительно похудела, сбросив 30 килограммов, и изменила свой образ, отказавшись от скромности в пользу более яркого стиля. Сестра актера утверждает, что новая жена не критикует его и оказывает поддержку. Сам Епифанцев называет супругу ангелом и признается, что рядом с ней получает удовольствие.
«Мы ничего друг от друга не требуем и не ждем. В моей студии периодически живут и другие девушки, но ревности не возникает», — рассказывал артист в эфире программы «Судьба человека».
Скандальные отношения
В 2017 году Епифанцев оказался в центре скандала, связанного с несовершеннолетней девушкой из Дагестана. В его мастерской нашли сбежавшую из дома 14-летнюю Патимат, с которой актер познакомился в социальных сетях. По словам Епифанцева, девушка сначала представилась 18-летней Инной, затем — 16-летней Жанной, и только потом призналась, что ей 14 лет. Актер настаивал, что их отношения были исключительно семейными.
«Она называла меня папой, а я называл дочкой. У нас дружба. У нас была очень теплая дружба», — рассказывал артист журналистам «Ты не поверишь!».
Родители девочки заявили, что их дочь пропала и сбежала к Епифанцеву после долгого общения в сети. Актеру грозило до четырех лет тюрьмы за связь с несовершеннолетней, но дело удалось замять.
В 2023 году появилась информация, что Епифанцев сожительствует сразу с тремя женщинами. Эта история вызвала бурную реакцию в социальных сетях, где одни пользователи осуждали актера, а другие завидовали его «сексуальным способностям». Тогда Епифанцев начал открыто говорить о своей философии свободных отношений и признавался, что живет одновременно с несколькими молодыми женщинами. По его словам, каждая из них — «часть его самого», а люди просто «еще не готовы к такому». Актер объяснял свою позицию так:
«Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения, где вы не вмешиваетесь в дела друг друга. У тебя любовницы, а у нее любовники».
Увлечение мухоморами
Знакомство с мухоморами началось у Епифанцева во время съемок в фильме «Generation П», где он жевал грибы для погружения в роль. Со временем это переросло в серьезное увлечение — актер стал адептом «мухомороедения», утверждая, что грибы помогают «разгадать тайну бытия».
В апреле 2023 года Госдума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный сбор, приобретение, хранение, пересылку или продажу грибов с псилоцибином. Это вызвало резкую реакцию Епифанцева, который заявил в эфире радиостанции «Аврора»:
«У нас на всё статьи. На грибы статьи! Нельзя грибы, всё самое хорошее у нас нельзя! Можно только убивать людей по команде. Мы живем в фашистском военном государстве».
Актер также заявил, что не считает себя патриотом и россиянином.
«Я далеко не патриот. Не отношу себя к россиянину. Эти все слова — названия. Я просто живу... Вот эта идентификация себя как "я живу где" уже абсурдна сама по себе!», — цитирует Епифанцева телеканал «78».
Эти слова мгновенно привлекли внимание общественности, и на актера подали заявление в полицию с просьбой проверить его высказывания на предмет возможного оскорбления государственного строя и российских граждан. Однако правоохранительные органы не обнаружили в его словах ничего противозаконного.
Сегодня Владимир Епифанцев продолжает быть востребованным актёром. В 2025 году с его участием в производстве находятся картины «Витязи», «Гром» и «Нейровася».