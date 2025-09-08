08 сентября 2025, 12:36

Владимир Епифанцев (Фото: Instagram*@ vovkaepifansev)

8 сентября 54-й день рождения отмечает российский режиссёр, актёр театра и кино Владимир Епифанцев. Он начал сниматься еще в детстве, но широкую известность ему принесла роль офицера Братишки в скандально известном фильме «Зелёный слоник». Несмотря на репутацию эпатажного и порой бунтарского человека, Епифанцев остаётся одним из самых узнаваемых и востребованных артистов своего поколения. О творческом пути, ярких ролях и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Работа в кино Личная жизнь Скандальные отношения Увлечение мухоморами



Биография

Работа в кино

Владимир Епифанцев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



Личная жизнь

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



Владимир Епифанцев и Юлиея Семенова (Фото: Instagram*@ vovkaepifansev)



«Мы ничего друг от друга не требуем и не ждем. В моей студии периодически живут и другие девушки, но ревности не возникает», — рассказывал артист в эфире программы «Судьба человека».

Скандальные отношения

«Она называла меня папой, а я называл дочкой. У нас дружба. У нас была очень теплая дружба», — рассказывал артист журналистам «Ты не поверишь!».

«Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения, где вы не вмешиваетесь в дела друг друга. У тебя любовницы, а у нее любовники».

Увлечение мухоморами

Владимир Епифанцев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)





«У нас на всё статьи. На грибы статьи! Нельзя грибы, всё самое хорошее у нас нельзя! Можно только убивать людей по команде. Мы живем в фашистском военном государстве».

«Я далеко не патриот. Не отношу себя к россиянину. Эти все слова — названия. Я просто живу... Вот эта идентификация себя как "я живу где" уже абсурдна сама по себе!», — цитирует Епифанцева телеканал «78».