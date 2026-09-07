07 сентября 2026, 11:20

Владимир Епифанцев (Фото: Instagram*@ vovkaepifansev)

Актеру Владимиру Епифанцеву, известному зрителям по ролям в картинах «Кремень», «Generation П» и «Жуки», 8 сентября исполняется 55 лет. Он начал сниматься еще в детстве, но широкую известность ему принесла роль офицера Братишки в скандально известном фильме «Зелёный слоник». Несмотря на репутацию эпатажного и порой бунтарского человека, Епифанцев остаётся одним из самых узнаваемых и востребованных артистов своего поколения. О творческом пути, ярких ролях и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Епифанцева Работа Епифанцева в кино Личная жизнь артиста Скандальные отношения Увлечение Епифанцева мухоморами Жизнь актера сегодня



Биография Владимира Епифанцева

Владимир Епифанцев с семьей (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Работа Епифанцева в кино

Владимир Епифанцев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Личная жизнь артиста

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Владимир Епифанцев и Юлиея Семенова (Фото: Instagram*@ vovkaepifansev)

«Мы ничего друг от друга не требуем и не ждем. В моей студии периодически живут и другие девушки, но ревности не возникает», — рассказывал артист в эфире программы «Судьба человека».

Скандальные отношения

«Она называла меня папой, а я называл дочкой. У нас дружба. У нас была очень теплая дружба», — рассказывал артист журналистам «Ты не поверишь!».

«Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения, где вы не вмешиваетесь в дела друг друга. У тебя любовницы, а у нее любовники».

Увлечение Епифанцева мухоморами

Владимир Епифанцев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Жизнь актера сегодня

Владимир Епифанцев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Я сконцентрировался бы на пошиве качественной одежды, чем я занимаюсь сейчас лишь в свободное время для души», — цитирует артиста издание Eg.ru.