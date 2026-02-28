Свадьба с Дрангой, возвращение сына и рождение дочери: как сложилась судьба Агаты Муцениеце после ухода от Павла Прилучного?
Актрисе, известной зрителям по ролям в сериалах «Закрытая школа», «Тайный город» и нашумевшей драме «В клетке», 1 марта исполняется 37 лет. Агата Муцениеце прошла сложный путь от сказочного брака с главным «плохишом» российского кино до публичного развода с побоями и судами. Казалось, сама судьба испытывала её на прочность, забрав не только мужа, но и поссорив с родным сыном. Однако сегодня, сменив фамилию на Дранга и родив третьего ребенка, актриса доказывает, что счастье в этом мире есть для всех, стоит только проявить терпение. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Агаты МуцениецеАгата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)
Агата Муцениеце появилась на свет 1 марта 1989 года в Риге. Её родители работали в сфере обслуживания: отец был барменом, а мать — поваром. Папа был любителем выпить и к трем годам будущей актрисы скончался.
«Мама вышла замуж достаточно рано. А папа был барменом. Мама родила двоих детей, одного за другим. Папа умер, когда ему было лет 40, и оставил кучу долгов, кучу всего: квартира, машина… Моя бабушка покойная, Анна Ивановна, вдруг решила, что должна отсудить у нас всё, что нам оставил папа. Мама таскалась пять лет по судам», — делилась Муцениеце на передаче «Когда все дома».
Несмотря на трудности, мама Муцениеце смогла дать дочерям достойное воспитание. Агата с детства проявляла творческие способности, и мама рано отдала ее в театральную студию «Шкатулка». Будучи старшеклассницей, девочка решила попробовать себя в модельном бизнесе. Все сложилось удачно, и юная модель начала сниматься в рекламных роликах.
Уже в 15 лет Агата Муцениеце отправилась по модельному контракту в Милан, объездила почти всю Европу и успела пожить по обмену в семье китайских мигрантов и начать учить язык Поднебесной. По возращению в Ригу будущая звезда поступила на филологический факультет Латвийского университета, но, проучившись там год, поняла, что ее призвание — сцена, и отправилась покорять Москву. В столице чужой страны молодая артистка быстро адаптировалась и с первой попытки стала студенткой Всероссийского государственного института кинематографии, где обучалась в мастерской Александра Михайлова.
Карьера в киноАгата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)
Агата Муцениеце начала свою кинокарьеру в 2007 году, когда появилась в одном из эпизодов детективного сериала «След». В 2010 году она сыграла дочь главного героя, подполковника Архипова, в комедии «Стройбатя», где партнёром актрисы стал Сергей Баталов.
Широкую известность ей принесла работа в проекте «Закрытая школа», основанном на испанском сериале «Черная лагуна». Именно на съемках этого сериала Агата сблизилась с Павлом Прилучным, и их экранная химия переросла в роман в реальной жизни. За прошедшие годы актриса приняла участие в проектах «Роман с кокаином», «Тайный город», «Квест», «Чума» и «В клетке» и «Колотун», что укрепило её статус в российском кинематографе.
Брак с ПрилучнымАгата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: Instagram*@agataagata)
Агата Муцениеце и Павел Прилучный встретились во время работы над сериалом «Закрытая школа». Их отношения развивались стремительно, и вскоре последовало предложение о браке. В августе 2011 года молодые люди связали себя узами брака в ограниченном кругу самых близких.
В октябре 2012 года стало известно, что пара ожидает пополнения в семье. 11 января 2013 года Агата родила сына Тимофея. Спустя некоторое время, 3 марта 2016 года, они вновь стали родителями — на свет появилась их дочь, которую назвали Мия.
Встреча с Прилучным сильно изменила планы Муцениеце на жизнь. Актриса не планировала так рано вступать в брак и уж тем более заводить детей. Может, поэтому брак и не сложился. Пара талантливых актеров не смогла ужиться в семье, начались скандалы, и в 2020 году союз распался. Агата Муцениеце делилась с публикой информацией о том, что Павел ее избивал, выгонял с детьми на улицу и часто употреблял алкоголь.
После расторжения брака началась череда судов по разделу имущества и алиментам и месте проживания детей. По итогу дети остались с матерью, но фактически 11-летний сын ушел жить к отцу и почти полтора года не общался с Агатой. Однако все наладилось летом 2025 года и Тимофей снова вернулся домой к актрисе.
Новое замужество и рождение дочериАгата Муцениеце и Петр Дранга (Фото Instagram*@agataagata)
Летом 2025 года Агата Муцениеце вышла замуж за известного музыканта-аккордеониста Петра Дрангу. Их познакомила общая подруга — дизайнер Олеся Шиповская. В начале декабря 2025 года стало известно, что Агата в третий раз стала мамой. У пары родилась дочь. Сейчас семья живет в просторном коттедже в элитном поселке Подмосковья. Вместе с Агатой и Петром живут двое детей актрисы от брака с Прилучным. Дети очень тепло приняли новорожденную сестру и с удовольствием с ней нянчатся.
Актриса не планирует надолго уходить в декрет и уже активно строит творческие планы. Уже в середине января 2026 года, спустя чуть больше месяца после родов, Агата вернулась к работе. Свой первый выход на съемочную площадку она назвала «праздником» и «временем для себя», отметив, что для счастья важен баланс между семьей и карьерой.