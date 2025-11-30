«Ахалай-махалай, доллар сжигай, рубль спасай!»: Ненависть иллюзиониста Амаяка Акопяна к США, тяжелая болезнь и затворничество
Амаяк Акопян — легенда российского цирка, иллюзионист, чье имя стало синонимом магии на отечественной эстраде. Известный не только своими фокусами, но и яркими ролями в кино, а также многолетним участием в программе «Спокойной ночи, малыши!», он был настоящим воплощением праздника. Однако за ярким фасадом скрывается жизнь, полная боли, утрат и скандалов, которая привела к полному затворничеству. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь артиста: от цирка до телевиденияАмаяк Акопян родился 1 декабря 1956 года в Москве в семье великого иллюзиониста, народного артиста СССР Арутюна Акопяна. Магия была его наследственной судьбой, однако его путь на сцену был непрямым. Он пытался учиться в художественной школе, а затем в эстрадно-цирковом училище, где получил серьезную травму спины, из-за которой был вынужден перевестись в ГИТИС.
Его телевизионная карьера началась в 1980-х годах. Он был ведущим и соведущим популярной программы «Утренняя почта», а также участвовал в съемках детской передачи «Будильник». Настоящая всенародная любовь пришла к нему, когда он с 1996 по 2002 год стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши!», где создал запоминающиеся образы Рахат Лукумыча и Тахара.
Что касается кино, то Акопян начинал с ролей фокусников, но постепенно перешел к характерным образам. Наиболее заметными работами стали цыган Марэ в «Возвращении Будулая», роли в криминальной драме «Воры в законе» и в экранизации «Мастер и Маргарита», где он сыграл конферансье Жоржа Бенгальского.
Личная жизнь и семьяЛичная жизнь иллюзиониста была бурной и неоднозначной, но о ней Акопян всегда говорил неохотно. Известно, что артист был женат трижды, но все три брака распались.
«Как говорят, жена ушла, но я еще ушелее. Не складывается, потому что мне нужна не просто женщина, нужна единомышленница. Я в этом смысле искалеченный мужчина. У меня всегда перед глазами пример мамы, он, наверное, мне и мешает жить», — цитирует артиста interesno.cc.
Наиболее известными публике стали его отношения с балериной Большого театра Юлией Левиной. Именно она родила Акопяну в 1983 году единственного сына — Филиппа. После расставания с иллюзионистом Юлия и сын переехали в США, где она занимается преподаванием балета в известных танцевальных академиях.
Филипп построил успешную карьеру далеко от мира искусства. Он живет в США и занимается исследованиями и разработками в области нейроэлектроники и высокоскоростного проектирования чипов, являясь обладателем многочисленных наград в сферах электроники и компьютерной инженерии. Интересно, что, несмотря на техническую профессию, Филипп унаследовал артистизм родителей — он увлекается бальными танцами и даже становится победителем различных соревнований в США по латиноамериканской программе. Известно, что Акопян-старший как-то предлагал сыну обучить его фокусам, но Филипп ответил:
«Папа, я не стану таким великим, как дедушка, и таким знаменитым, как ты. Быть просто иллюзионистом не хочу».
Политические взгляды и отношение к АмерикеАкопян всегда отличался прямотой и готовностью говорить на острые темы. Артист резко отрицательно относится к политике США, называя их руководство «разжигателем несчастий по всей планете». В 2015 году в эфире радио «Комсомольская правда» он исполнил номер со сжиганием долларов, сопроводив его репликой: «Ахалай-махалай, доллар сжигай, рубль спасай!».
Амаяк Акопян, будучи патриотом России, не скрывал своего критического отношения к США и некоторым странам Европы. Фокусник неоднократно заявлял, что Запад, по его мнению, «продает воздух» и «мыльные пузыри», в то время как Россия предлагает миру «настоящее искусство» и «настоящий продукт». Он прямо называет США «страной "Микки Мауса"», намекая на преобладание коммерциализированной массовой культуры над глубоким искусством.
Иллюзионист уверен, что Запад «всю жизнь обирает» Россию, покупая ее ресурсы по заниженным ценам, и при этом отвечает агрессией и ненавистью. Он также резко высказывался о европейских политиках, называя их «трусливыми, диарейными персонажами» из-за их, как ему видится, зависимости от США.
В свете такого мнения становится понятен его отказ от лечения за океаном. Сын неоднократно звал его к себе, но Акопян наотрез отказывался.
«Твой папа – патриот. Дедушка – великий патриот. А ты хочешь, чтобы я в эту поганую Америку поехал, где сумасшедшие люди у власти? Что ты! Я жил, живу и буду жить в России. Плевал я на медиков зарубежных каждую секунду».
Как сейчас живет Амаяк АкопянВ последние годы жизнь Амаяка Акопяна кардинально изменилась. Из яркой звезды эстрады он превратился в затворника, что во многом связано с тяжелыми утратами и проблемами со здоровьем. Сильнейшим ударом для него стала смерть отца, великого иллюзиониста Арутюна Акопяна, в 2005 году, а затем и кончина матери, Лии Ивановны, в 2020 году. После ухода отца Акопян пережил тяжелый период, связанный с алкоголем, и разочаровался в людях, начав вести жизнь затворника. Последние годы он посвятил уходу за больной матерью, а после ее смерти окончательно замкнулся в себе.
Артист страдает от последствий старой травмы позвоночника, полученной еще в цирковом училище. В 2025 году он сообщил, что живет на обезболивающих и почти не выходит из дома из-за сильных болей. Ему требуется операция, но он отказывается от нее из-за страха оказаться в инвалидном кресле и не желает лечиться за границей, доверяя только российским врачам.
Акопян сознательно отошел от публичной жизни. Он признается, что боится лишний раз что-то сказать журналистам, так как опасается искажения его слов. Он считает, что современная телевизионная аудитория сильно отличается от той, что была во времена его популярности: «Раньше публика меня обожала и носила на руках». Сейчас он находит утешение в тишине и общении с самим собой, говоря, что «молчание и затишье — это тоже художественная форма общения».
«Мне часто задают вопрос: "А чем вы теперь занимаетесь?". Я отвечаю, что занимаюсь общественно полезным делом. "Это каким же?" — спрашивают. Я никому не мешаю, чего всем и желаю. Мое молчание сегодняшнее — формат особого общения с публикой. Есть люди, с которыми не о чем даже помолчать, с которыми не о чем позевать. А есть люди, к молчанию которых очень хочется прислушиваться. Я не о себе, конечно. Но доля правды в этом есть», — делился Акопян в интервью «МК» в 2023 году.