Амаяк Акопян (Фото: скриншот т/п «Наедине со всеми»)

Амаяк Акопян — легенда российского цирка, иллюзионист, чье имя стало синонимом магии на отечественной эстраде. Известный не только своими фокусами, но и яркими ролями в кино, а также многолетним участием в программе «Спокойной ночи, малыши!», он был настоящим воплощением праздника. Однако за ярким фасадом скрывается жизнь, полная боли, утрат и скандалов, которая привела к полному затворничеству. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Творческий путь артиста: от цирка до телевидения

Личная жизнь и семья

«Как говорят, жена ушла, но я еще ушелее. Не складывается, потому что мне нужна не просто женщина, нужна единомышленница. Я в этом смысле искалеченный мужчина. У меня всегда перед глазами пример мамы, он, наверное, мне и мешает жить», — цитирует артиста interesno.cc.

«Папа, я не стану таким великим, как дедушка, и таким знаменитым, как ты. Быть просто иллюзионистом не хочу».

Политические взгляды и отношение к Америке

«Твой папа – патриот. Дедушка – великий патриот. А ты хочешь, чтобы я в эту поганую Америку поехал, где сумасшедшие люди у власти? Что ты! Я жил, живу и буду жить в России. Плевал я на медиков зарубежных каждую секунду».

Как сейчас живет Амаяк Акопян

«Мне часто задают вопрос: "А чем вы теперь занимаетесь?". Я отвечаю, что занимаюсь общественно полезным делом. "Это каким же?" — спрашивают. Я никому не мешаю, чего всем и желаю. Мое молчание сегодняшнее — формат особого общения с публикой. Есть люди, с которыми не о чем даже помолчать, с которыми не о чем позевать. А есть люди, к молчанию которых очень хочется прислушиваться. Я не о себе, конечно. Но доля правды в этом есть», — делился Акопян в интервью «МК» в 2023 году.