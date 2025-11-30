Экс-солистка SEREBRO опубликовала фото в мини-платье с откровенным декольте

30 ноября 2025, 12:49

Певица Ольга Серябкина представила новый образ в леопардовом платье

Ольга Серябкина ((Фото: Instagram* @seryabkina)

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина поделилась в своём блоге фотографиями с отдыха в Дубае.