Экс-солистка SEREBRO опубликовала фото в мини-платье с откровенным декольте
Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина поделилась в своём блоге фотографиями с отдыха в Дубае.
Певица проводит время в ОАЭ в кругу семьи. На одном из опубликованных снимков 40-летняя исполнительница выбрала образ для вечера. Она надела короткое леопардовое платье с глубоким декольте, под которым виднелся чёрный бюстгальтер. Аксессуарами к наряду послужили массивные солнцезащитные очки и золотая цепочка с кулоном.
Другое фото запечатлело Серябкину во время расслабленного отдыха. Звезда вошла в воду в том же платье, с распущенными волосами и без косметики. Она улыбалась и наслаждалась моментом.
Ранее Ольга Серябкина поделилась фото своей фигуры в «голом» топе.
Читайте также: