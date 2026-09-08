Ален Делон признавался ей в любви, а она выпивала и крутила роман с Джигарханяном и Абдуловым. Слава, разводы и бездетность Ирины Розановой после 60
Почти 200 ролей, 40 лет на экране. «Сима-Гулливер», «Надя», «Екатерина II» — кажется, Ирине Розановой досталась счастливая актёрская судьба. Но за внешней жизнерадостностью и лучезарной улыбкой скрывается женщина, чья жизнь далека от сказки. Актриса редко говорит о личном, бережно хранит память о пережитом и ценит одиночество. Почему она так и не обрела семейного счастья и как живёт сегодня — читайте в материале «Радио 1».
Приговор, который Ирина Розанова не принялаТеатральная династия предопределила профессиональный выбор Ирины Розановой. Мать девочки, актриса Зоя Белова, оставила Москву и перебралась в Кострому — так велико было увлечение молодой артистки режиссёром, чья манера работы напоминала Станиславского. В этом провинциальном городе она и повстречала актёра Юрия Розанова, с которым связала свою жизнь. Ирина появилась на свет 22 июля 1961 года. Театр был частью её жизни с самого рождения — родительница продолжала выходить на сцену вплоть до самых родов. В семье потом часто с улыбкой вспоминали, что будущая знаменитость впервые услышала овации, ещё находясь в утробе. Детство прошло в Рязани, среди пыльных декораций, густого запаха грима и шёпота суфлёров. В пять лет она впервые выбежала на сцену — подменила заболевшего ребёнка. После этого вопрос «кем ты хочешь стать?» больше не возникал. Столица встретила её пощёчиной. Приехав поступать в Щепкинское училище, абитуриентка настолько растерялась перед маститыми педагогами, что комиссия вынесла ей безапелляционный приговор: «Непригодна. Ищите себя в другой профессии».
Ирина вернулась в Рязань, но отсиживаться дома не стала. Устроилась в местный театр костюмером: отпаривала тяжёлые камзолы, начищала чужие сапоги, а по вечерам тихо плакала. Зоя Васильевна свято верила в будущее дочери и устроила наследнице встречу с педагогом из Школы-студии МХАТ. Тот внимательно послушал девушку, забраковал весь репертуар и помог собрать программу с нуля. Через год ГИТИС принял Розанову без единого замечания.
Няня, «Интердевочка» и Ален Делон. Что связывает эти три истории в жизни Ирины РозановойЧтобы дочери было удобно жить в Москве, родители сняли ей комнату и отправили вместе с ней няню Лизу. Эта женщина оставалась рядом с Розановой долгие годы — актриса жила под её присмотром вплоть до 36 лет. Карьера шла своим чередом: Театр имени Маяковского, студия «Человек», затем «Ленком».
Параллельно Розанова всё больше снималась в кино. Первые работы прошли почти незамеченными, но в 1989 году на экраны вышла «Интердевочка» Петра Тодоровского. Роль «Симы-Гулливер» принесла Розановой всероссийское признание. Вслед за ней последовали «Катафалк», «Анкор, ещё анкор!», «Ворошиловский стрелок». От участия в сериале «Петербургские тайны» актриса поначалу отказывалась, считая формат несерьёзным. Переубедить упрямицу попыталась Наталья Гундарева. Аргумент звезды «Сладкой женщины» был прост и безупречен: успех спектакля или фильма зависит не от того, комедия это или драма, а насколько актёр вложился в образ. Среди кинематографических работ выделяются съёмки в картине «Новогодний романс» (2003), где партнёром Розановой стал Ален Делон. По словам Ирины, французский актёр проявлял к ней особое внимание, а совместная работа оставила тёплые воспоминания на долгие годы.
Что случилось в жизни звезды в середине 90-х годов?В профессии Ирина Розанова состоялась полностью, но личная жизнь сложилась непросто. Первая любовь — школьный друг Серёжа Пантюшин — остался лишь приятным воспоминанием: они разошлись без обид. А студенческий союз с режиссёром Евгением Каменьковичем не выдержал проверки бытом: крошечная комнатушка в общежитии стала слишком тесной для двоих. В конце 80-х годов у неё начался бурный роман с режиссёром Дмитрием Месхиевым — отношения были страстными, но непростыми, пара жила вместе без официального брака. По свидетельству продюсера Марка Рудинштейна, их семейная жизнь была похожа на вулкан.
Постоянные ссоры в итоге привели к тому, что Месхиев ушёл к другой женщине. Однако самая тяжёлая трагедия произошла в середине 90-х, уже после замужества с продюсером Тимуром Вайнштейном. Ирина забеременела, но, к огромному сожалению, сохранить ребёнка не удалось. Эта потеря стала для женщины настоящим ударом и глубокой душевной раной. Не сумев пережить горе вместе, супруги разошлись. Позже у Розановой завязались отношения с кинооператором Григорием Беленьким. Они жили в гражданском браке, но две творческие натуры не смогли ужиться под одной крышей. Расставание прошло мирно: бывшие партнёры сохранили дружбу и даже поселились в одном доме, продолжая спокойно общаться. Последним длительным романом стали отношения с режиссёром Бахтиёром Худойназаровым, начавшиеся на съёмках фильма «Танкер «Танго» (2006). Мужчина звал возлюбленную замуж, но четвёртого штампа в паспорте так и не появилось.
Позже, когда он тяжело заболел, Розанова приехала к нему и оставалась рядом до последних дней. Постановщик ушёл из жизни в 2015 году. В разное время молва связывала имя Ирины Розановой с Александром Абдуловым, Арменом Джигарханяном и Петром Тодоровским. Однако сама актриса всегда держалась в стороне от этих пересудов и предпочитала не обсуждать личную жизнь.
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Ирина Розанова никогда не скрывала, что мечтала о детях, но материнство так и осталось для неё нереализованным. Именно это, по её признанию, стало одной из причин распада брака.
Потери и переосмыслениеУход родителей стал новым тяжёлым испытанием: отец скончался в 2010 году, мать пережила главу семейства на пять лет. После этих утрат актрисе пришлось заново учиться жить без самых близких людей. Постепенно исполнительница нашла опору в том, что имела. Народная артистка РФ окружила заботой брата, племянников и крестников, став для них по-настоящему родным человеком. Среди её увлечений — живопись и работа по дому. Актриса с юмором отмечает, что самостоятельная уборка для неё — лучшая терапия: ни одна клининговая служба не вложит в этот процесс душу.
Гармония на собственном путиСегодня звезда «Интердевочки» производит впечатление спокойного, умиротворённого человека. Она не ходит на скандальные шоу, не говорит о личном и тщательно оберегает частную жизнь. О своём пути актриса говорит без сожаления: «Боже, у меня такая богатая книга жизни! Я сама себе завидую».
Ирина Розанова не боится одиночества. Напротив, тишина и возможность побыть наедине с собой доставляют ей удовольствие. Когда в расписании нет съёмок, она может позволить себе целый день ничего не делать и просто отдыхать.
«Обожаю, когда можно в ночной рубахе слоняться с айпадом, с книжкой до холодильника и обратно», — поделилась знаменитость в интервью журналу «OK!».