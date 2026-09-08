Ален Делон признавался ей в любви, а она выпивала и крутила роман с Джигарханяном и Абдуловым. Слава, разводы и бездетность Ирины Розановой после 60

08 сентября 2026, 13:10

Ирина Розанова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Почти 200 ролей, 40 лет на экране. «Сима-Гулливер», «Надя», «Екатерина II» — кажется, Ирине Розановой досталась счастливая актёрская судьба. Но за внешней жизнерадостностью и лучезарной улыбкой скрывается женщина, чья жизнь далека от сказки. Актриса редко говорит о личном, бережно хранит память о пережитом и ценит одиночество. Почему она так и не обрела семейного счастья и как живёт сегодня — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Приговор, который Ирина Розанова не приняла Няня, «Интердевочка» и Ален Делон. Что связывает эти три истории в жизни Ирины Розановой Что случилось в жизни звезды в середине 90-х годов? Потери и переосмысление Гармония на собственном пути

Приговор, который Ирина Розанова не приняла



Ирина Розанова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Няня, «Интердевочка» и Ален Делон. Что связывает эти три истории в жизни Ирины Розановой



Ирина Розанова и Ален Делон (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Что случилось в жизни звезды в середине 90-х годов?



Ирина Розанова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Психушка, отцовство в 16 лет, итальянское вино, предательство и дно: судьба Фёдора Дунаевского из «Курьера». Как изменился 57-летний артист?

Потери и переосмысление

Гармония на собственном пути

«Обожаю, когда можно в ночной рубахе слоняться с айпадом, с книжкой до холодильника и обратно», — поделилась знаменитость в интервью журналу «OK!».