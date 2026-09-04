Психушка, отцовство в 16 лет, итальянское вино, предательство и дно: судьба Фёдора Дунаевского из «Курьера». Как изменился 57-летний артист?
В 17 лет он стал звездой «Курьера» и примером для подражания. До этого — работа в морге и странный эпизод, из-за которого Фёдор Дунаевский попал в психиатрическую лечебницу. Актёр не искал славы, но она нашла его. С тех пор жизнь звезды — сплошные повороты: эмиграция, мытьё посуды в Израиле, бизнес в Италии, дети от разных женщин по всему миру и предательство человека, которому он доверял. Почему кумир перестроечного поколения потерял всё и как живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Интеллигентный протест, работа в морге и дворницкая ставкаФёдор Дунаевский родился в 1969 году в Москве в интеллигентной семье, где прадед был архитектором, дед — преподавателем истории, а родители окончили мехмат МГУ. Мать писала одни из первых советских компьютерных программ, отец занимался экологией и со временем стал крупным учёным. Однако в тихой академической квартире не было покоя: мам и папа постоянно конфликтовали и обвиняли друг друга во всех проблемах. Когда подростку исполнилось 14 лет они расстались. Фёдор остался с матерью.
В период взросления Дунаевский был настоящим бунтарём. Обострённое чувство справедливости и нежелание мириться с партийными догмами постоянно приводили к стычкам с учителями. Из-за одного такого конфликта с преподавателем истории грозу спокойствия исключили из школы, после чего юноша перешёл на вечернее обучение. Однажды знакомая девочка Анастасия Немоляева, наследница знаменитой четы, пригласила приятеля в творческую студию. Этот поход впоследствии станет поворотным моментом в судьбе Фёдора. Чтобы помочь маме, несовершеннолетний юнец устроился дворником и честно зарабатывал 75 рублей в месяц.
Позже работал санитаром в морге два года и всерьёз планировал связать жизнь с медициной, собираясь поступать в профильное училище. Есть в ранней биографии актёра и необычный эпизод — справка из психиатрической больницы. В советские годы левшей настойчиво переучивали, но Фёдор подчиняться не хотел. Тогда он отправился в поликлинику и перед комиссией лёг на пол, начав беспорядочно дрыгать ногами.
«Тогда психиатр написал какую-то специальную бумагу, что этого парня лучше не трогать вообще», — вспоминал артист в программе Первого канала «Наши люди».
«Курьер» эпохи: как человек в медицинском халате попал к ШахназаровуЖизнь Фёдора изменила простая случайность. Режиссёр Карен Шахназаров устал искать актёра на роль Ивана Мирошникова в фильме «Курьер». Через пробы прошли сотни ребят, но ни один не устроил киноматографистов. Однажды Настя Немоляева, наследница творческой династии, показала фотографии своих одноклассников Шахназарову, который был частым гостем в их звёздной семье, и на одном из снимков постановщик заметил дерзкого, чуть печального парня с необычным взглядом.На пробы Дунаевский пришёл прямо из морга, не сняв белый халат. Студент медучилища заглянул мимоходом и всем видом давал понять, что кино его не волнует. Эта непринуждённость и заметная отстранённость убедили Шахназарова в правильности своего выбора. Сам Фёдор потом говорил прямо: согласился сниматься не ради славы, а ради зарплаты в 140 рублей — чтобы прокормиться и помочь матери. Фильм собрал в советском прокате рекордное число зрителей.
Иван Мирошников стал символом перестроечной молодёжи, а Дунаевский — любимцем миллионов подростков. Ролей предлагали много, но однотипный образ бунтаря перестал его интересовать. Назойливые расспросы зрителей о кино вызывали у Фёдора только раздражение.
Почему Фёдор Дунаевский бросил режиссёрский факультет ВГИКа?В начале 90-х годов серьёзно заболела мать Фёдора. Ей требовалось дорогостоящее лечение. Тогда актёр решил перебраться в Израиль, где уже жила сестра с супругом, рассчитывая, что там будет легче заработать. Действительность же оказалась суровой: поначалу свободолюбцу пришлось ночевать в тесном бомбоубежище и до крови на руках мыть посуду на кухне тель-авивского ресторана. Однако он не опустил руки. Благодаря поддержке актёра Михаила Козакова, который порекомендовал коллегу, Дунаевский устроился в Камерный театр средиземноморского мегаполиса, стал вести радиопередачи и снялся в популярном молодёжном сериале.
Его снова начали узнавать на улицах, но уже израильских. Долго задерживаться на одном месте несостоявшийся медик не умел. Вскоре мужчина оказался в Берлине, а затем вернулся в Москву. Испытывая тоску по родному кинематографу, он даже поступил на режиссёрский факультет ВГИКа к Сергею Соловьёву, но бросил учёбу: нужно было добывать хлеб.
«К сожалению я не доучился. Все навалилось: семья, обязательства, в общем, грустная необходимость по добыванию мамонта. То, что некоторые коротко именуют жизнью», — приводит слова Дунаевского издание.
Любовь, дело в Италии и тайные претенденты на наследствоЛичная жизнь Фёдора складывалась из постоянных переездов и перемен. В Израиле он сошёлся с эмигранткой Настей, затем женился на другой девушке и увёз её в Германию, однако этот союз распался через полтора года. Позже Дунаевский говорил: в те годы брак часто был способом решить жилищные вопросы или уехать из страны.
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О настоящих чувствах думали меньше. Спустя много лет открылось неожиданное: в Москве у него рос старший сын, о существовании которого «Курьер» даже не догадывался.
«С Елисеем познакомились, когда оба были уже взрослыми дядями. Это такая история… Его мама — дочка подруги моей мамы. У нас был краткосрочный роман, когда мне исполнилось 16. Подруга мамы показала мне фотографию, на которой Елисею было 17 лет, и мой снимок в этом же возрасте. Спросила: «На какой из них ты?». Был шок. Но и радость. Это подарок. Ведь редко от людей встретишь что-то хорошее. От меня ничего не хотели, только общения и встреч. Мама Елисея не говорила о сыне, чтобы не травмировать меня. Она хотела выйти замуж за другого человека, за своего приятеля. Я так думаю, что она сказала, мол, ребёнок от него. Елисей сегодня работает фотографом, он достаточно известный, светлый, добрый человек и уже сделал меня дедом», — сообщил 52-летний артист «СтарХиту».В середине эпохи перемен он оказался в Италии. Вместе со второй законной женой Наташей, её сыном и их общей дочерью Сашей Фёдор обосновался в Римини и открыл там фирму по грузоперевозкам. Однако размеренный быт быстро надоел: супруга заскучала по столице и вернулась на родину вместе с детьми.
Одинокий эмигрант вскоре встретил в аэропорту Инессу — белорусскую модель, состоявшую на тот момент в браке с итальянцем. Их роман развивался стремительно: молодая женщина оставила мужа ради нового возлюбленного и родила ему сына Арсения. Однако тяжёлая болезнь родительницы заставила Фёдора вернуться в Москву. Сделав выбор в пользу сыновнего долга, находка Карена Шахназарова покинул Италию, оставив ребёнка с матерью.
Удар пришёл оттуда, откуда не ждал: кто оказался врагом?Долгожданное семейное спокойствие пришло к Фёдору после знакомства с Ириной, которую ему представила общая приятельница в Москве. В этом союзе родились сын Степан и дочь Нина. Супруги прожили вместе много лет, собирались переехать в Германию. Полностью доверяя жене, актёр переоформил на любимую женщину всю столичную недвижимость. В 2022 году всё изменилось: Ирина внезапно потребовала развода. Поскольку собственность числилась за ней, она стала единственной владелицей. Фёдор остался без жилья и был вынужден переехать к пожилому отцу. Однако тяжелее всего артист пережил не материальный ущерб, а запрет на встречи с младшей дочерью Ниной, которую мужчина очень любил. Сегодня Дунаевский открыто называет поступок бывшей жены предательством. Однако оспорить это решение в суде он не может: имущество было передано добровольно.
Как музыка и вино помогали ему чувствовать свободу?Сегодняшнему 57-летнему Фёдору Дунаевскому трудно соответствовать образу того худощавого юноши из «Курьера», но энергии в нём по-прежнему хватает на многих.
Артист не опустил руки, собрал собственную музыкальную группу «Banda Dunaevsky», в репертуаре которой — композиции на языке Данте и Петрарки.
Снялся в клипе рок-группы «СерьГа». Наладил поставки итальянского вина и фермерских сыров в Россию, работает переводчиком на дипломатических и деловых переговорах — актёр говорит на трёх языках. В свободное время пишет откровенную автобиографическую книгу. Его жизнь сегодня разделена между тремя странами: в Израиле живут сестра и родственники, в Италии остались дом, прежний бизнес и друзья, в Москве проходят съёмки в сериалах и растут его дети.
Фёдор Дунаевский признаётся, что так и не нашёл на земле того места, где мог бы осесть окончательно. Но грусти в его взгляде нет — «Курьер» просто продолжает жить, как привык: без оглядки на завтра и с усмешкой человека, который рано повзрослел.