Психушка, отцовство в 16 лет, итальянское вино, предательство и дно: судьба Фёдора Дунаевского из «Курьера». Как изменился 57-летний артист?

04 сентября 2026, 18:11

Фёдор Дунаевский (Фото: кадр из фильма «Курьер»)

В 17 лет он стал звездой «Курьера» и примером для подражания. До этого — работа в морге и странный эпизод, из-за которого Фёдор Дунаевский попал в психиатрическую лечебницу. Актёр не искал славы, но она нашла его. С тех пор жизнь звезды — сплошные повороты: эмиграция, мытьё посуды в Израиле, бизнес в Италии, дети от разных женщин по всему миру и предательство человека, которому он доверял. Почему кумир перестроечного поколения потерял всё и как живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Интеллигентный протест, работа в морге и дворницкая ставка «Курьер» эпохи: как человек в медицинском халате попал к Шахназарову Почему Фёдор Дунаевский бросил режиссёрский факультет ВГИКа? Любовь, дело в Италии и тайные претенденты на наследство Удар пришёл оттуда, откуда не ждал: кто оказался врагом? Как музыка и вино помогали ему чувствовать свободу?

Интеллигентный протест, работа в морге и дворницкая ставка



Анастасия Немоляева и Фёдор Дунаевский (Фото: кадр из фильма «Курьер»)

«Тогда психиатр написал какую-то специальную бумагу, что этого парня лучше не трогать вообще», — вспоминал артист в программе Первого канала «Наши люди».

«Курьер» эпохи: как человек в медицинском халате попал к Шахназарову



Карен Шахназаров (Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев)

Почему Фёдор Дунаевский бросил режиссёрский факультет ВГИКа?

«К сожалению я не доучился. Все навалилось: семья, обязательства, в общем, грустная необходимость по добыванию мамонта. То, что некоторые коротко именуют жизнью», — приводит слова Дунаевского издание.

Любовь, дело в Италии и тайные претенденты на наследство

«Ничего не осталось»: интимная пластика и пикантные подробности. Что с собой сделал звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов?

«С Елисеем познакомились, когда оба были уже взрослыми дядями. Это такая история… Его мама — дочка подруги моей мамы. У нас был краткосрочный роман, когда мне исполнилось 16. Подруга мамы показала мне фотографию, на которой Елисею было 17 лет, и мой снимок в этом же возрасте. Спросила: «На какой из них ты?». Был шок. Но и радость. Это подарок. Ведь редко от людей встретишь что-то хорошее. От меня ничего не хотели, только общения и встреч. Мама Елисея не говорила о сыне, чтобы не травмировать меня. Она хотела выйти замуж за другого человека, за своего приятеля. Я так думаю, что она сказала, мол, ребёнок от него. Елисей сегодня работает фотографом, он достаточно известный, светлый, добрый человек и уже сделал меня дедом», — сообщил 52-летний артист «СтарХиту».

Удар пришёл оттуда, откуда не ждал: кто оказался врагом?



Федор Дунаевский с сыном Степаном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Как музыка и вино помогали ему чувствовать свободу?