«Алкоголь помутил разум»: как Татьяна Кравченко пережила травлю и спаслась от Садальского? Тайный покровитель и скелеты в шкафу народной артистки
Для большинства зрителей Татьяна Кравченко — это Валентина Будько из «Сватов», но путь к признанию начался задолго до этого ситкома. Звание народной артистки ветеран сцены получила в 2002 году — за шесть лет до премьеры сериала, и заслужила этот статус собственным талантом. Тем больнее было наблюдать, как три года назад актрису накрыла волна хейта. Фамилия Кравченко стала любимой мишенью таблоидов, а в рядах нападающих громче всех звучал голос Станислава Садальского. Что стало причиной этого скандала, кто протянул руку помощи и где народная любимица находится сейчас, расскажет «Радио 1».
Травля, побег и начало пути: биография Татьяны КравченкоНеудивительно, что после такого шквала негатива Кравченко предпочла добровольное затворничество. Удалила все свои аккаунты в соцсетях, перестала выходить на связь и полностью закрылась от внешнего мира. Татьяна Кравченко родилась в 1953 году в Донецке. Биография талантливой исполнительницы началась с семейной драмы: мать родила Татьяну от женатого мужчины — высокопоставленного руководителя Василия Токарева. Когда девочке не было и полугода, родной отец умер. Позже родительница вышла замуж за Эдуарда Яковлева, и тот стал Татьяне отчимом — правда, без особого тепла и привязанности. Тайна рождения открылась уже во взрослом возрасте.
Семья жила обычной жизнью, артистов среди родных не было. Отчим трудился на экскаваторе. А вот мать когда-то сама мечтала о сцене и блистала в школьном театре, но война перечеркнула эти планы. Эмилия надеялась, что дочь исполнит её несбывшуюся мечту, однако муж был категорически против: он настаивал, чтобы Таня получила обычную профессию. После школы девушка предприняла попытку поступить в Донецкий университет на химический факультет, но провалилась.
Год спустя, в 1971 году, она отправилась в Москву. Родителям сказала, что будет штурмовать математический факультет МГУ, а сама тайком подала документы в Щепкинское училище — и прошла с первой попытки. Татьяну взяли, несмотря на сильный украинский акцент. Уже через год талантливую студентку заметила известная актриса и педагог
Алла Тарасова. Профессор перевела Таню в Школу-студию МХАТ. С акцентом пришлось бороться всерьёз: по ночам будущая знаменитость зубрила скороговорки и старалась как можно больше общаться с коренными москвичами.
Новое имя, первая роль и путь к всесоюзной известностиС началом службы в театре Татьяна рассталась с фамилией Яковлева, сделав выбор в пользу бабушкиной — Кравченко. Причина оказалась простой: не хотела теряться среди множества актрис с такой же фамилией. Дебют в кино состоялся в фильме «Приезжая», где выпускнице студии МХАТ досталась роль зоотехника Серафимы Сергеевны. А по-настоящему узнаваемой она стала четыре года спустя, в 1981 году, после роли тренера Лаврушиной в картине «Восьмое чудо света». Затем последовали драма «Грибной дождь» и военный фильм «Торпедоносцы». Героинь Кравченко — ярких, энергичных, с характером — невозможно было не заметить.
В комедии «Предчувствие любви» её Ольга напоминала настоящий ураган. В последней картине Эльдара Рязанова Кравченко досталась роль надзирательницы. С началом 2000-х годов актриса стала много сниматься в сериалах: Татьяну можно было увидеть в проектах «Право на защиту», «Женщины в игре без правил», «Дети Арбата». А в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня» Кравченко перевоплотилась в Клару Карловну. В 2002 году звёздная героиня получила звание народной артистки. Кроме того, в копилке любимицы публики — театральные премии, кинонаграды и призы зрительских симпатий.
Валюха, хиромантия и раскол: история главного сериала страныСериал «Сваты» вышел на экраны в 2008 году и стал для Татьяны Кравченко точкой отсчёта совершенно новой жизни. Зрители мгновенно полюбили эту героиню — Валентину Будько, или попросту Валюху. Вместе с коллегами — Добронравовым, Артемьевой и Васильевым — актриса исколесила с гастролями всю страну и снималась в каждом сезоне. Сама Кравченко признавалась: такую роль исполнительница ждала десятилетиями. Когда-то в молодости она из любопытства заглянула в книгу по хиромантии и вычитала, что настоящий успех придёт к ней лишь после пятидесяти. Тогда это предсказание огорчило приму «Ленкома».
А сейчас служительница сцены благодарна судьбе за такой подарок. Многие коллеги Кравченко, которые прославились ещё в юности, сегодня уже никому не интересны. А «Сватов» снимали больше десяти лет, и за это время команда по-настоящему сроднилась. Но в 2022 году всё рухнуло. Александр Феклистов, игравший Сан Саныча, выступил с критикой российских властей и уехал в Испанию.
Кравченко до сих пор этого не понимает: обладательница Ордена Почёта убеждена, что деятелям искусства не место в политике. Анна Кошмал, исполнявшая роль внучки Жени, и вовсе оборвала все связи со съёмочной группой. Девушка заявила, что не желает общаться с российскими артистами. Кравченко отреагировала на это жёстко. Она напомнила, как Фёдор Добронравов когда-то выхаживал Кошмал в Москве, когда та серьёзно отравилась. По словам актрисы, это были далеко не просто рабочие отношения. Позже Кравченко призналась, что посмотрела видео с высказываниями бывшей коллеги и с трудом узнала её. Столько злобы, отметила Татьяна, было в этих словах — будто они с Добронравовым заклятые враги украинской киноактрисы.
Поцелуй с однокурсником, соседство с Абдуловым и брак с внуком МаяковскогоВ 17 лет Татьяна влюбилась в дончанина Валерия Сачкова — старшего по возрасту студента торгового института. С ним случился первый поцелуй. На признание о мечте стать артисткой парень лишь рассмеялся. Позже Кравченко пыталась найти его через «Жди меня», но безуспешно. Уже в «Ленкоме», как и многие молодые коллеги, актриса влюбилась в Александра Абдулова. О романе не мечтала, но поселилась в общежитии по соседству. Вместе они снялись в фильме «Предчувствие любви».
Замужем Кравченко была дважды. Первый супруг — художник-постановщик Школы-студии МХАТ Владимир Лавинский. Мужчина утверждал, что приходится внуком Владимиру Маяковскому: якобы его отец родился от внебрачной связи поэта. Брак подарил актрисе московскую прописку, но продлился всего два года.
Молодые жили с родителями мужа. Позже выяснилось, что Лавинский настоял на аборте — не хотел детей, а карьера супруги только набирала обороты. Союз разрушили ревность, драки и нежелание становиться отцом. Вторым мужем стал продюсер «Ленфильма» Дмитрий Гербачевский. Вместе прожили шесть лет, в 1986 году в Ленинграде родилась дочь Анна. Но и здесь семейная жизнь не сложилась: муж начал распускать руки, ссоры вошли в привычку, и Кравченко решила уйти.
Преданная любовь и безответные чувства: личные драмы Татьяны КравченкоСамые красивые и романтичные отношения в жизни Кравченко случились с Андреем Леоновым. Позже актриса признавалась: ничего подобного раньше не испытывала. Пара строила планы на будущее, им было удивительно хорошо вдвоём. Но родители Андрея этот роман не одобряли. Евгений Павлович держался отстранённо, а Ванда Владимировна откровенно возражала. Сыну внушали: нужна не актриса, а простая женщина, которая будет рядом до конца. Мать решила действовать наверняка — внушила сыну, что у Кравченко кто-то есть на стороне. Андрей поверил сразу, даже не поговорив с возлюбленной. Позвонил и объявил: всё кончено.
Потом избегал встреч в театре и перестал здороваться. Лишь спустя время бывшим влюблённым удалось наладить дружеские отношения. Кравченко призналась: на съёмках третьего сезона «Сватов» влюбилась в Фёдора Добронравова. В кадре герои постоянно лежали в постели, а Валюха без конца готовила для Ивана — до того это всё походило на семейную жизнь, что устоять оказалось трудно. Актриса волновалась, старалась лучше выглядеть, делала маски, кокетничала. Но, как теперь говорит, зря открыла чувства. Журналисты до сих пор не унимаются: было ли что-то на самом деле? Ответ Татьяны всегда категоричен: нет. Зато артистка честно признаётся: случись иначе — возражать бы не стала, ведь на тот момент сердце было свободно. А вот Добронравов оказался верным мужем. Давно женат на Ирине, растит двоих сыновей и изменять не собирался. Несмотря на ту историю, коллеги остались друзьями. Кравченко тепло относится и к его супруге. Сегодня актриса даже благодарна Фёдору, что чувства остались безответными. Позже все трое подружились. А ещё Кравченко заметила: эта ситуация помогла в съёмках фильма — играть ничего не пришлось, всё и так было по-настоящему.
Удар в спину и рука помощи: история, едва не сломавшая народную артисткуТри года назад жизнь покорительницы зрительских душ превратилась в кошмар. Станислав Садальский объявил актрисе настоящую войну. Поводом стал сорванный спектакль в Петербурге — Татьяна не приехала и подвела труппу. Садальский принялся кричать на каждом углу, будто коллега пьёт и страдает тяжёлой зависимостью.
«Артистка не приехала. Все волновались, жива ли Кравченко. А ей было безразлично! Она отдыхала от возлияний. Алкоголь помутил великой артистке разум!» — приводит слова Садальского «Экспресс газета».Сама Кравченко видит причину травли в другом: по мнению актрисы, мстит актёр за публичную поддержку директора «Ленкома» Марка Варшавера, с которым у Садальского давние счёты. Позже в интернете всплыло фото: Кравченко идёт по улице, опираясь на двух знакомых. Очевидцы утверждали — передвигаться самостоятельно не могла. В соцсетях даже появилась история от неизвестной пассажирки, якобы видевшей артистку в туалете поезда в нетрезвом состоянии.
Однако никаких доказательств этому не было. Вступился за актрису именно Варшавер. Слова пассажирки он назвал ложью неудачников и завистников, напомнив: Кравченко — народная артистка не только по званию, но и по любви зрителей. Так театральной Москве дали понять — «Ленком» своих не бросает.
«Все это наглая ложь каких-то неудачников, которые просто завидуют. Она уникальная актриса, народная артистка, причём народная не только по званию, но и по любви зрителя», — жёстко высказался театральный деятель.Сейчас кавалер Ордена Дружбы Татьяна Кравченко ведёт закрытый образ жизни, но, по некоторым данным, продолжает выходить на сцену в «Ленкоме» и ездить с гастролями. В интервью изданию «Аргументы и факты» Кравченко рассказала, что пережила трудный период, когда могла «покатиться вниз», но спасли народную избранницу дочь и вера.
«Очень сильным человеком меня сделали жизненные обстоятельства и моя дочь, которую я очень сильно люблю», — поделилась Татьяна Кравченко.