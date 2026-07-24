«Алла меня ненавидела»: любовница Киркорова, жена Преснякова и другие певицы, которым Пугачева сломала карьеру

24 июля 2026, 10:09

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

На протяжении полувека её влияние на отечественную эстраду было абсолютным. Редакторы, продюсеры и организаторы концертов десятилетиями ориентировались на негласный, но неоспоримый авторитет Аллы Пугачёвой. Однако архивные записи и интервью прошлых лет всё чаще указывают на то, что за безоблачным фасадом советской и российской сцены разворачивалась жёсткая борьба, исход которой нередко решал один человек. Жанна Агузарова, Валентина Легкоступова, Маша Распутина, Ольга Зарубина, Ирина Понаровская, Наталья Подольская и другие — яркие, самобытные артистки, чьи карьеры внезапно обрывались, едва успев начаться. Случайность, стечение обстоятельств или продуманная система, в которой Примадонна не терпела равных? Кто и за что поплатился местом на большой сцене — в материале «Радио 1».





Содержание Жанна Агузарова: взлёт и падение королевы эпатажа Валентина Легкоступова: конфликт с главной хищницей советской эстрады Маша Распутина: яркая, дерзкая и очень неудобная Ольга Зарубина: как одна песня определила судьбу Ирина Понаровская и унижение в прямом эфире: что произошло на съёмках Наталья Подольская: что значит быть чужой Лика Стар: любовь к зятю королевы обернулась изгнанием Вика Цыганова: один хит, который перечеркнул всё Мария Шатланова: муза, которую выставили за дверь

Жанна Агузарова: взлёт и падение королевы эпатажа



Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Валентина Легкоступова: конфликт с главной хищницей советской эстрады



Валентина Легкоступова (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Маша Распутина: яркая, дерзкая и очень неудобная



Маша Распутина (Фото: Инстаграм* @masharasputina_official)

Ольга Зарубина: как одна песня определила судьбу



Ольга Зарубина (Фото: Инстаграм* @masharasputina_official)

Ирина Понаровская и унижение в прямом эфире: что произошло на съёмках



Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Наталья Подольская: что значит быть чужой



Наталья Подольская Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)

Лика Стар: любовь к зятю королевы обернулась изгнанием



Лика Стар (Фото: Инстаграм* @likastar_official)

Вика Цыганова: один хит, который перечеркнул всё



Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Мария Шатланова: муза, которую выставили за дверь



Мария Шатланова справа (Фото: РИА Новости/Александр Макаров)