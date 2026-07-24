«Алла меня ненавидела»: любовница Киркорова, жена Преснякова и другие певицы, которым Пугачева сломала карьеру
На протяжении полувека её влияние на отечественную эстраду было абсолютным. Редакторы, продюсеры и организаторы концертов десятилетиями ориентировались на негласный, но неоспоримый авторитет Аллы Пугачёвой. Однако архивные записи и интервью прошлых лет всё чаще указывают на то, что за безоблачным фасадом советской и российской сцены разворачивалась жёсткая борьба, исход которой нередко решал один человек. Жанна Агузарова, Валентина Легкоступова, Маша Распутина, Ольга Зарубина, Ирина Понаровская, Наталья Подольская и другие — яркие, самобытные артистки, чьи карьеры внезапно обрывались, едва успев начаться. Случайность, стечение обстоятельств или продуманная система, в которой Примадонна не терпела равных? Кто и за что поплатился местом на большой сцене — в материале «Радио 1».
Жанна Агузарова: взлёт и падение королевы эпатажаНеординарная, словно прибывшая с другой планеты бунтарка с абсолютно неповторимым тембром. Она была настоящей стихией: неукротимый ураган и живой огонь в одном лице. Изначально Алла Борисовна покровительствовала Агузаровой, пригласив певицу в свой «Театр песни». Исполнительница «Алых роз» видела в ней достойную наследницу и активно продвигала молодую коллегу на телеэкранах. Однако вскоре Жанна обрела слишком громкую славу и проявила излишнюю независимость. Когда на одном из сборных концертов зрители встретили звезду 80-х овациями, по накалу не уступающими триумфу самой Пугачёвой, для Агузаровой началась чёрная полоса. Как отмечает публицист Михаил Шахназаров, гранд-дама эстрады сознательно закрыла для юной певицы двери на большую сцену. Череда скандалов и сомнительных слухов, которые, по версии экспертов, подогревались самой Аллой Борисовной, быстро оттеснили королеву рок-н-ролла на задворки шоу-бизнеса.
Валентина Легкоступова: конфликт с главной хищницей советской эстрадыЛучезарная, с открытой улыбкой и кристально чистым вокалом. Её всенародно любимый хит «Ягода-малина» пела вся страна, но внезапно имя исполнительницы исчезло из телевизионных эфиров. Повод для опалы оказался до обидного прозаичным: авторский репертуар.
Два шлягера Раймонда Паулса, которые изначально писались для Аллы Борисовны, маэстро неожиданно решил передать именно Легкоступовой. По мнению музыкального обозревателя Сергея Соседова, именно этот эпизод и стал той самой искрой, которая разожгла непримиримую вражду между исполнительницами.
Сама Валентина при жизни неоднократно заявляла, что крушение её карьеры — это прямая заслуга Примадонны. А коллега по цеху, певец Игорь Наджиев, и вовсе делился леденящими душу подробностями: на выступления «сибирской дивы» якобы наведывались доверенные лица из окружения Аллы Борисовны, приводя тем самым певицу в состояние парализующего страха. Перед ней опустили железный занавес. Талантливая артистка так и не смогла пробить эту невидимую стену телевизионных боссов и редакторов, навсегда оставшись в памяти публики лишь как светлый, но трагический символ ушедших 80-х годов.
Маша Распутина: яркая, дерзкая и очень неудобнаяОтчаянная, громогласная и неукротимая сибирячка с бешеным темпераментом поначалу пыталась вписаться в каноны московской эстрады. Однако бьющая через край энергетика сибирячки оказалась слишком мощной даже для монолитной империи Примадонны. Столкновение двух гигантских эго было попросту предопределено.
Сама Распутина утверждала, что Иосиф Кобзон лично сообщил ей: именно Алла Борисовна убрала Машу из списков участников «Голубого огонька». Причину такой немилости певица усматривала в повышенном внимании, которое первая леди эстрады уделяла её мужу. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснял эту логику так: для «Арлекино» действовало негласное правило — «двум Аллам на одной сцене не ужиться», поэтому любая яркая конкурентка подлежала устранению. Методы расправы были безапелляционными: для Распутиной окончательно захлопнулись двери главных федеральных каналов, из-за чего она была вынуждена надолго исчезнуть с телевизионных экранов.
Ольга Зарубина: как одна песня определила судьбуХрупкая и романтичная, с запоминающейся внешностью, Ольга Зарубина в начале 80-х покорила страну хитом «На теплоходе музыка играет». Однако в её карьере случился болезненный эпизод, ставший легендарным в истории советской эстрады. Речь о легендарном «Айсберге». Композитор Игорь Николаев предложил ей эту песню. Ольга, вдохновлённая и влюблённая в музыканта, с энтузиазмом записала демо, предвкушая новый триумф. Однако, по версии самой певицы, узнав о перспективном треке, Пугачёва воспользовалась своим неоспоримым административным ресурсом и забрала композицию в свой репертуар. Для Зарубиной это стало тяжёлым ударом. Этот случай ознаменовал начало заката её карьеры на советской сцене, что в совокупности с переменами в музыкальной индустрии 90-х годов в итоге привело певицу к решению эмигрировать.
Ирина Понаровская и унижение в прямом эфире: что произошло на съёмкахНа съёмках «Голубого огонька» в 1989 году, приуроченного к Международному женскому дню, Алла Пугачёва подошла к столику, за которым сидели Ирина Понаровская и Павел Слободкин. Создательница «Рождественских встреч» с улыбкой спросила: «А кто это? Кто эта красивая женщина? Ой, Ирочка Понаровская! Богатой будешь! Петь-танцевать умеешь, надеюсь?».
Заслуженная артистка России позже рассказывала, что шутки Примадонны звучали как публичное унижение — и никто не мог ей возразить. По словам продюсера Андрея Разина, Пугачёва тогда перекрыла Понаровской путь на телевидение, и карьера певицы пошла на спад.
Наталья Подольская: что значит быть чужойОбладательница чистого «ангельского» вокала и белорусских корней Наталья Подольская после триумфа на «Фабрике звёзд» казалась главной восходящей звездой отечественной эстрады. Однако её судьба круто изменилась, когда она привлекла внимание Владимира Преснякова — ключевой фигуры, тесно связанной с ближайшим окружением Аллы Пугачёвой. Стоило лишь зародиться слухам о романе между ними, как карьерный взлёт певицы внезапно сменился резким спадом. Главная хищница шоу-бизнеса, по-прежнему считавшая музыканта своим «любимым зятем», отнюдь не благоволила его новой спутнице, встречая ту с явной холодностью и нескрываемой антипатией. В результате Наталью планомерно оттеснили на задворки шоу-бизнеса: обладательницу «Золотого граммофона» лишили ротаций на радио, перспективных сольных проектов и даже государственных наград, фактически принизив публичный статус певицы до простой «жены известного музыканта».
Тем не менее поп-звезда смогла выдержать это мощное давление, не сломаться и сохранить своё достоинство, хотя путь к преодолению этих обстоятельств оказался для артистки невероятно тернистым.
Лика Стар: любовь к зятю королевы обернулась изгнаниемДерзкая, яркая и раскрепощённая, Лика Павлова (Лика Стар) по праву считалась пионером российской клубной рейв-культуры и новой телевизионной MTV-эстетики.
Карьера исполнительницы хип-хопа стремительно набирала обороты: певицу даже пригласили на легендарные «Рождественские встречи» к Алле Пугачёвой, предрекая «русской Мадонне» статус одной из главных преемниц на эстраде. Однако всё изменилось, когда вспыхнул её роман с Владимиром Пресняковым-младшим. Сын солистов «Самоцветов» на тот момент состоял в отношениях с Кристиной Орбакайте. Для Пугачёвой, обладавшей в те годы абсолютным влиянием на музыкальную индустрию, это стало личным вызовом, и она незамедлительно пустила в ход свои административные рычаги.
Последствия оказались фатальными: сольные концерты артистки были отменены, композиции певицы исчезли из радиоэфиров, а телевизионные двери для легенды 90-х захлопнулись навсегда. Так яркая звезда по имени Лика Стар растворилась в небытии, сойдя с музыкального олимпа навсегда.
Вика Цыганова: один хит, который перечеркнул всёКарьера Виктории Цыгановой, выделявшейся своим народным стилем и мощным вокалом, пострадала из-за конфликта с Аллой Пугачёвой. Искрой для серьёзного конфликта стала композиция «Приходите в мой дом», текст к которой написал супруг певицы. Отказ мужа королевы русского шансона, поэта Вадима Цыганова, передать той авторские права на песню был воспринят Примадонной как личное оскорбление и проявление неуважения, что привело к негласному бойкоту. В итоге, по словам самой исполнительницы, её перестали приглашать на главные федеральные каналы, и телевизионная карьера солистки оказалась фактически заморожена на долгие десятилетия.
Мария Шатланова: муза, которую выставили за дверьИзысканная, утончённая и невесомая Мария Шатланова стала главным украшением клипа Филиппа Киркорова на песню «Атлантида», формируя тот самый мистический ореол вокруг восходящей звезды поп-сцены. Ходили даже упорные слухи о том, что молодые люди состояли в тайном браке. Когда до Аллы Борисовны дошли сведения о былых отношениях её бывшего супруга с танцовщицей, ситуация резко изменилась. Певица начала придирчиво критиковать работу коллектива, обрушивая основной шквал претензий именно на балетную труппу, где блистала Мария.
В 1999 году Шатланова узнала о беременности, и в обществе мгновенно возникли догадки, что отцом ребёнка является Киркоров. На волне этих сплетен и кривотолков артистку попросту уволили. Позже Мария откровенно заявляла: «Алла Борисовна меня ненавидела и приложила максимум усилий, чтобы выжить меня». Так и случилось: бэк-вокалистка была вынуждена исчезнуть со сцены.