«Это был мой учитель»: Любовь Толкалина первые назвала имя того, кто ее изнасиловал в детстве. Танйы брака с Кончаловским и опыт с влиятельным режиссером

24 июля 2026, 16:36

Любовь Толкалина (Фото: Инстаграм* @tolkalinaliuba)

Заслуженная артистка России Любовь Толкалина спустя 30 лет молчания впервые нарушила обет тишины. В откровенном интервью актриса призналась, что в юности стала жертвой изнасилования со стороны педагога по актерскому мастерству, принадлежавшего к известной режиссерской династии. Почему она только сейчас решилась на откровение, расскажет «Радио 1».





Содержание Любовь Толкалина впервые рассказала об изнасиловании в юности «Это чувство бессилия не сравнить ни с чем»: честный разговор Почему она молчала 30 лет и что изменилось сейчас? Фраза, которые останется с ней навсегда Кто мог опуститься до такого поступка?

Любовь Толкалина впервые рассказала об изнасиловании в юности

«Это был мой учитель. Человек из очень известного режиссёрского клана», — рассказывала артистка с дрожью в голосе.

«Это чувство бессилия не сравнить ни с чем»: честный разговор



Любовь Толкалина (Фото: Инстаграм* @tolkalinaliuba)

«Я всегда чувствую подвох в отношениях с мужчинами. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем. Ты не веришь, что человек может так поступить», — говорит она.

«Это изменило моё восприятие мира. Доверие к мужчинам было подорвано навсегда», — откровенничает звезда.

Почему она молчала 30 лет и что изменилось сейчас?

«Его авторитет перевешивал мой голос», — с болью в голосе говорит актриса.

Фраза, которые останется с ней навсегда



Любовь Толкалина (Фото: Инстаграм* @tolkalinaliuba)

Кто мог опуститься до такого поступка?