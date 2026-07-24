«Это был мой учитель»: Любовь Толкалина первые назвала имя того, кто ее изнасиловал в детстве. Танйы брака с Кончаловским и опыт с влиятельным режиссером
Заслуженная артистка России Любовь Толкалина спустя 30 лет молчания впервые нарушила обет тишины. В откровенном интервью актриса призналась, что в юности стала жертвой изнасилования со стороны педагога по актерскому мастерству, принадлежавшего к известной режиссерской династии. Почему она только сейчас решилась на откровение, расскажет «Радио 1».
Любовь Толкалина впервые рассказала об изнасиловании в юностиВ интервью Лауре Джугелии Любовь Толкалина призналась, что в подростковом возрасте, придя в модельное агентство на занятия актёрским мастерством, она подверглась изнасилованию. Эта травмирующая ситуация стала первым сексуальным опытом юной сельчанки и до сих пор отзывается в её памяти болезненным эхом.
«Это был мой учитель. Человек из очень известного режиссёрского клана», — рассказывала артистка с дрожью в голосе.Толкалина не стала раскрывать имя насильника, отметив, что даже не знает, жив ли этот человек на сегодняшний день.
«Это чувство бессилия не сравнить ни с чем»: честный разговорИстинный ужас этой истории кроется не столько в самом акте жестокости, сколько в его долгосрочных последствиях. Любовь откровенно заявляет, что полученная тогда психологическая рана так и не зажила, став её неизменным болезненным спутником на всю оставшуюся жизнь.
«Я всегда чувствую подвох в отношениях с мужчинами. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем. Ты не веришь, что человек может так поступить», — говорит она.Несмотря на успешную карьеру, материнство и прошлый брак с Егором Кончаловским, актриса продолжает нести в себе груз пережитой травмы. Заслуженная артистка России научилась жить с ней, однако полностью исцелиться от внутренней боли так и не смогла.
«Это изменило моё восприятие мира. Доверие к мужчинам было подорвано навсегда», — откровенничает звезда.
Почему она молчала 30 лет и что изменилось сейчас?В прошлом Толкалина молчала из-за непререкаемого авторитета обидчика и собственной наивности, не осознавая, что имеет полное право на самозащиту и справедливость. Поэтому не стала обращаться в правоохранительные органы или делиться переживаниями с родными.
«Его авторитет перевешивал мой голос», — с болью в голосе говорит актриса.Сегодня Любовь заговорила об этом не ради мести, а чтобы освободиться от старой душевной раны и морально поддержать других жертв насилия, показав им, что они не одиноки.
Фраза, которые останется с ней навсегда«Я не оправилась от этого до сих пор», — признаётся бывшая возлюбленная Егора Кончаловского. В этих словах — квинтэссенция её трагедии. Снаружи — блистательная, востребованная, состоявшаяся личность, а внутри — по-прежнему та самая испуганная девочка-подросток, которой так и не удалось научиться доверять мужчинам. Толкалина дарит улыбки публике на премьерах, воплощает на экране сильных и властных героинь, но шрам, оставленный в юности, никуда не исчез. Как она сама рассказывает, её откровение — суровое напоминание о том, что последствия насилия не стираются временем, а остаются с человеком навсегда. Главное, что хочет донести артистка: говорить о пережитом ужасе — не зазорно. По-настоящему стыдно лишь одно — прятать правду и делать вид, будто кошмара не было.
Кто мог опуститься до такого поступка?Актриса так и не раскрыла личность человека, причинившего ей вред. Между тем список знаменитых кинематографических династий в нашей стране довольно ограничен: Бондарчуки, Ефремовы, Тодоровские, Янковские, Табаковы и, разумеется, Михалковы-Кончаловские.
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Тем не менее никаких подтверждений тому, что кто-либо из носителей этих фамилий вёл преподавательскую деятельность в модельных агентствах, не найдено. Сама Толкалина в интервью «7 Дней» подчёркивала: «Я не хочу, чтобы эта история тянулась за мной всю жизнь. Я её отпустила. И всем советую». По словам телеведущей, она сознательно не называет имя, чтобы не давать повода для новых скандалов и не травмировать близких.