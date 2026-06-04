Алла Пугачева оказалась разлучницей? Почему только 25 лет спустя вскрылась настоящая правда о ее роли в разводе Наташи Королевой и Игоря Николаева
Причины расставания Наташи Королёвой и Игоря Николаева долгое время оставались тайной, однако со временем выяснилось, что распад их брака во многом спровоцировало влияние окружения. Ключевую роль в этом сыграла Алла Пугачёва, чьё мнение тогда имело огромный вес для молодой певицы. Что на самом деле произошло между звёздной парой и почему их любовь не выдержала вмешательства извне, читайте в материале «Радио 1».
Критика от Пугачёвой: что Алла сказала юной Наташе КоролёвойСпустя три десятилетия жена Тарзана решила раскрыть детали своего разрыва с Игорем Николаевым, начав с истории знакомства с Аллой Пугачёвой. Одна из личных встреч с Примадонной, по словам исполнительницы, оказалась совсем не такой, какой она себе её представляла. Юная артистка надеялась на поддержку признанной звезды, однако разговор оказался неожиданно жёстким: Пугачёва безапелляционно раскритиковала вокал и сценический образ девушки и предрекла молодой певице отсутствие перспектив на эстраде. Для Королёвой, поющей с раннего детства, это стало тяжёлым эмоциональным ударом. Тем не менее, проявив выдержку, она не стала открыто конфликтовать с легендарной артисткой. Скрыв обиду, Наташа продолжила участвовать в общих проектах, подчиняясь негласным правилам шоу-бизнеса и считаясь с влиянием титулованных коллег.
Почему «Арлекино» советской эстрады отвернулась от КоролёвойВ начале 1990-х годов в музыкальной среде царила строгая неформальная иерархия, где отсутствие поддержки от ключевых фигур могло перечеркнуть карьеру. Вскоре после встречи с Пугачёвой Королёва столкнулась с первыми последствиями: её перестали приглашать на важнейшие для репутации мероприятия. Позже выяснилось, что холодность Примадонны была продиктована не только личным восприятием, но и профессиональным фактором. Игорь Николаев, ранее тесно сотрудничавший с Аллой Борисовной, в тот период переключил всё своё внимание на молодую протеже. В суровых реалиях индустрии того времени подобные перемены в творческих союзах воспринимались крайне болезненно, из-за чего выбор Николаева напрямую повлиял на отношение к Королёвой со стороны его бывшей партнёрши по сцене.
«Сейчас я понимаю, что оказалась между двух огней. С одной стороны — Игорь, который искренне верил в мой талант и вкладывал в меня всю душу. С другой — Алла Борисовна, для которой его выбор стал настоящим предательством», — цитирует слова Королёвой издание «СтарХит».
Как Наташа Королёва завоевала сердце НиколаеваНаташа Королева и Игорь Николаев познакомились в конце 1980-х годов, когда девушка приехала из Киева покорять Москву. Их первая встреча не впечатлила композитора, однако настойчивость юной певицы сыграла решающую роль в их дальнейшем сотрудничестве. Николаев взял Королёву в гастрольный тур, где публика тепло приняла исполнительницу. Он отметил трудолюбие и дисциплину артистки и начал активно формировать её репертуар и сценический образ.
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Поскольку композитор на тот момент был женат, общение наставника и протеже оставалось строго в профессиональных рамках. Однако после развода Николаева деловые связи постепенно переросли в личные. Игорь помогал Королёвой завоевать эстраду, писал для неё песни и всячески поддерживал. Со временем творческий тандем композитора и певицы стал семейным.
При чём здесь Тарзан: догадки публикиСпустя некоторое время, пока Королёва и Николаев хранили молчание, в публичном пространстве возникли домыслы, будто причиной их разрыва стал новый избранник певицы — стриптизёр Сергей Глушко, известный как Тарзан. Сам артист утверждал, что познакомился с Наташей, когда супруги уже не жили вместе, полностью отрицая свою причастность к распаду семьи. Королёва же долгое время избегала подробностей, характеризуя развод как сложный, но спокойный процесс без публичных скандалов, после которого бывшим супругам удалось сохранить нейтральное общение.
Игорь Николаев — о браке с Наташей КоролёвойСотрудничество 16-летней Наташи и 29-летнего Игоря Николаева совпало с её стремительным взлётом: несмотря на первоначальные сомнения композитора, оглушительный успех «Жёлтых тюльпанов» окончательно утвердил звёздный статус певицы и изменил отношение Николаева к ней. Постоянные совместные гастроли неизбежно сблизили артистов, Николаев в 1992 году развёлся с первой женой и женился на Королёвой. Брак продлился девять лет. За это время Наташе приходилось совмещать активную карьеру с ведением быта, тогда как муж постоянно пропадал на работе и редко бывал дома. По словам народного артиста РФ, с Королёвой было очень легко.
«Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я просил. Как исполнитель она была очень послушной, комфортной, и всё было хорошо на студии», — поделился артист с телеканалом «5-tv.ru».
Подробности разводаУже в первые годы брака начали сказываться разница в возрасте и несовпадение взглядов на семью: Наташа всё чаще ощущала со стороны Игоря излишний контроль и наставнический тон. Ситуацию усугубляли долгие споры о детях: стремление стать мамой у Королёвой не возникало, Николаев об этом мечтал.
«Игорь очень хотел ребёнка. Он активно высказывал свою позицию! Но я понимала, что не готова к детям», — призналась певица.А позже Наташа узнала о неверности мужа: композитор завёл роман со своим концертным директором, из-за чего все попытки сохранить союз оказались тщетными. Оказавшись в тяжёлом кризисе, Королёва решилась спросить совета у Аллы Пугачёвой, прямо поинтересовавшись, как ей быть с изменами супруга.
«Она, как настоящая мама, защищала его. Но потом время всё расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от неё услышала нужные слова, которых мне не хватало», — цитирует слова Наташи «МК.ru».