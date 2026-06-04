Алла Пугачева оказалась разлучницей? Почему только 25 лет спустя вскрылась настоящая правда о ее роли в разводе Наташи Королевой и Игоря Николаева

04 июня 2026, 11:31

Наташа Королёва (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)

Причины расставания Наташи Королёвой и Игоря Николаева долгое время оставались тайной, однако со временем выяснилось, что распад их брака во многом спровоцировало влияние окружения. Ключевую роль в этом сыграла Алла Пугачёва, чьё мнение тогда имело огромный вес для молодой певицы. Что на самом деле произошло между звёздной парой и почему их любовь не выдержала вмешательства извне, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Критика от Пугачёвой: что Алла сказала юной Наташе Королёвой Почему «Арлекино» советской эстрады отвернулась от Королёвой Как Наташа Королёва завоевала сердце Николаева При чём здесь Тарзан: догадки публики Игорь Николаев — о браке с Наташей Королёвой Подробности развода

Критика от Пугачёвой: что Алла сказала юной Наташе Королёвой



Наташа Королёва (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)

Почему «Арлекино» советской эстрады отвернулась от Королёвой



Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм* @igor_nikolaev_music)

«Сейчас я понимаю, что оказалась между двух огней. С одной стороны — Игорь, который искренне верил в мой талант и вкладывал в меня всю душу. С другой — Алла Борисовна, для которой его выбор стал настоящим предательством», — цитирует слова Королёвой издание «СтарХит».

Как Наташа Королёва завоевала сердце Николаева

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При чём здесь Тарзан: догадки публики

Игорь Николаев — о браке с Наташей Королёвой



Игорь Николаев (Фото: Инстаграм* @igor_nikolaev_music)

«Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я просил. Как исполнитель она была очень послушной, комфортной, и всё было хорошо на студии», — поделился артист с телеканалом «5-tv.ru».

Подробности развода

«Игорь очень хотел ребёнка. Он активно высказывал свою позицию! Но я понимала, что не готова к детям», — призналась певица.

«Она, как настоящая мама, защищала его. Но потом время всё расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от неё услышала нужные слова, которых мне не хватало», — цитирует слова Наташи «МК.ru».