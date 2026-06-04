«Мамино яйцо Фаберже»: правда ли сын Надежды Кадышевой «бьёт проституток» и какие еще пороки наследника скрывает семейство
На Суперфинале Кубка России в «Лужниках» сын Надежды Кадышевой привычно разделил сцену с матерью, но вместо оваций получил порцию сарказма. Наследник вышел на сцену в сияющем золотом костюме, который мгновенно стал главным объектом обсуждений. Одни иронично сравнивали его наряд с «яйцами Фаберже», другие же прямо заявляли: «Без него её концерты были бы намного лучше». В чём причина, стойкого неприятия публикой отпрыска народной артистки РФ, читайте в материале «Радио 1».
Что не поделили сын Кадышевой и балалаечник на глазах у тысяч зрителейПоявление Григория в золотом костюме на концерте в «Лужниках» затмило выступление самой Надежды Кадышевой. Пользователи соцсетей устроили флешмоб иронии: наследника прозвали «маминым золотым яйцом Фаберже», «сыночкой-корзиночкой» и «прынцем в золотом». Ткань его брюк сравнили с советскими шторами, а самого Григория в очередной раз обвинили в том, что его присутствие в номере лишь отвлекает внимание от титулованной матери. Пользователи сети возмущались:
«Зачем его выводят на сцену?»; «Дайте послушать Надежду!»; «Ей бы одной выступать, без этого Григория».Недовольство присутствием наследника на сцене возникает у публики не впервые. Ещё после московского концерта в конце августа 2025 года поклонники сетовали, что сын артистки занимает значительную часть программы, хотя билеты зрители покупали исключительно ради Надежды Кадышевой. Как отметила одна из зрительниц, певице не стоит выводить Григория на сцену, «если публика приходит слушать именно её». Эта мысль находит наглядное подтверждение и в сети: там завирусилось видео, где во время номера автор предпочёл снимать не Григория, а балалаечника ансамбля. Публика приняла выступление музыканта, зал взорвался восторженными криками и аплодисментами. Как только камера перевела свой взор на сына певицы, зрители тут же затихли. Кульминацией стали крики присутствующих: «Верните балалаечника!».
В социальных сетях фанаты писали: «Парня, похоже, скоро уберут со сцены, иначе сыночка-корзиночка сильно обидится». Примечательно, что и на последнем выступлении эффект оказался тем же: внимание зала вновь приковал к себе профессиональный исполнитель, который ярко выделился на фоне звёздного отпрыска.
Зачем Григорию псевдоним КадышевЕдинственный сын Надежды Кадышевой и создателя ансамбля «Золотое кольцо» Александра Костюка прошёл путь от закулисного организатора родительских концертов до полноправного артиста. Взяв псевдоним Григорий Кадышев, он теперь всё чаще делит с матерью афиши выступлений в Москве, Ярославле, Калуге и других городах. Примечательно, что эта творческая экспансия подкреплена и реальным деловым влиянием.
«Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк является основным владельцем «Золотого кольца». Он стал владельцем 70 процентов ООО «Театр «Золотое кольцо»; доля самой артистки составляет 30 процентов, а её муж Александр Костюк является гендиректором компании. До этого в равных долях фирма принадлежала супругам, но свою часть отец передал наследнику», — сообщил Telegram-канал «Звездач».
Кто и за что судится с сыном Надежды КадышевойРепутацию артиста омрачают не только сценические, но и личные скандалы. Так, ранее на концертах Кадышевой зрители уже замечали женщин с плакатами: «Гриша, верни долги», «Где деньги?» и «Хватит врать». Претензии к Григорию Костюку выдвигают сразу несколько его бывших партнёрш. Первая экс-супруга, Анжелика Бирюкова, ранее добилась через суд лишения его родительских прав, отметив, что отец не видел их общего сына Алексея с 2017 года, а алименты не заменяют внимания папы. Схожие упрёки озвучила и вторая бывшая жена, Габриелла Мерман: по словам женщины, Григорий игнорирует своего отпрыска Леонарда, а после начала конфликта экс-супруга сама столкнулась с анонимными угрозами.
Отдельный резонанс вызвали финансовые претензии предпринимательницы Дарьи Рывкиной (Де Батс). Бизнесвумен заявила, что одолжила артисту крупную сумму, но впоследствии он перестал выходить на связь и отрицает факт займа в полиции. Примечательно, что эту ситуацию прокомментировал и отец исполнителя. Баянист подтвердил, что младший Костюк брал деньги ради спасения семейного театра, и пообещал вернуть «все до копейки».
«Театр тонет, а я его хозяин. Он спасает мои косяки. Спасибо моему сыну, что он хотя бы как-то смог это удержать. Я вам гарантирую: все до копейки будет отдано», — приводит слова Александра «Экспресс газета».Сам Григорий Костюк предпочитает не давать публичных комментариев относительно обвинений, звучащих со стороны его бывших избранниц. Надежда Кадышева также хранит молчание и ни разу не высказывалась о скандальных историях, сопровождающих жизнь её единственного сына.
«Он дурит девочек, бьёт проституток и бросает беременных»: скандалы сына Надежды КадышевойСкандал вокруг Григория Костюка разгорелся после откровений одной из его бывших избранниц. Габриэлла Мерман рассказала, как Григорий бросил женщину беременной в Дубае без денег.
«Тут же он улетает в Москву, пообещав, что через три дня ко мне прилетит. 28 февраля 2022 года — последний раз, когда мы виделись. Он оставил меня одну», — рассказала экс-жена Григория изданию «СтарХит».По словам Мерман, Григорий — настоящий «схемотехник»: «Костюк дурит девочек, берет у них в долг. Я уже с несколькими общалась лично». Скандал получил продолжение и к числу разочарованных бывших возлюбленных Григория присоединилась бизнесвумен Дарья Де Батс. Она поделилась душещипательной историей о том, как пала жертвой манипулятора. По словам предпринимательницы, Костюк привык перекладывать свои финансовые трудности на плечи женщин.
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Но этим откровения не ограничились — сноха Надежды Кадышевой раскрыла и интимную подробность, заявив, что у сына певицы якобы «сносит крышу из-за алкоголя».
«Потом я уже узнала, что в каждых отношениях Гриша регулярно снимает проституток и очень грубо с ними себя ведёт. Таскает за волосы, бьёт. Он жёсткий тип. К нему никто из девушек тех не хотел ездить в конце концов», — заявила она изданию «Экспресс газета».Финансовый конфликт с бывшей возлюбленной продолжает развиваться. Первое заседание состоялось в марте, но стороны на нем не присутствовали. Официальный представитель семьи Кадышевых, Юрий Шаркович, публично заявил, что вся эта история — следствие обиды Дарьи Де Батс, которая пытается извлечь из отношений выгоду и стать известной.
«В ситуации с Дарьей видно, насколько изощрённой может быть обида отвергнутой мужчиной женщины-пиарщицы», — заявляет Шаркович в беседе с «KP.RU».Даже после череды скандалов — как личных, так и финансовых — Григорий Костюк продолжает строить сценическую карьеру вместе с матерью. Их имена всё чаще встречаются на одних и тех же афишах. Выступление ансамбля «Золотое кольцо» оценивается в несколько миллионов рублей.