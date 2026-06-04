«Мамино яйцо Фаберже»: правда ли сын Надежды Кадышевой «бьёт проституток» и какие еще пороки наследника скрывает семейство

04 июня 2026, 12:44

Надежда Кадышева с сыном (Фото: Инстаграм*@kadyshevanadezda)

На Суперфинале Кубка России в «Лужниках» сын Надежды Кадышевой привычно разделил сцену с матерью, но вместо оваций получил порцию сарказма. Наследник вышел на сцену в сияющем золотом костюме, который мгновенно стал главным объектом обсуждений. Одни иронично сравнивали его наряд с «яйцами Фаберже», другие же прямо заявляли: «Без него её концерты были бы намного лучше». В чём причина, стойкого неприятия публикой отпрыска народной артистки РФ, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что не поделили сын Кадышевой и балалаечник на глазах у тысяч зрителей Зачем Григорию псевдоним Кадышев Кто и за что судится с сыном Надежды Кадышевой «Он дурит девочек, бьёт проституток и бросает беременных»: скандалы сына Надежды Кадышевой

Что не поделили сын Кадышевой и балалаечник на глазах у тысяч зрителей

«Зачем его выводят на сцену?»; «Дайте послушать Надежду!»; «Ей бы одной выступать, без этого Григория».



Балалаечник ансамбля «Золотое кольцо» (Фото: Инстаграм*@kadyshevanadezda)

Зачем Григорию псевдоним Кадышев

«Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк является основным владельцем «Золотого кольца». Он стал владельцем 70 процентов ООО «Театр «Золотое кольцо»; доля самой артистки составляет 30 процентов, а её муж Александр Костюк является гендиректором компании. До этого в равных долях фирма принадлежала супругам, но свою часть отец передал наследнику», — сообщил Telegram-канал «Звездач».

Кто и за что судится с сыном Надежды Кадышевой



Григорий Кадышев (Фото: Инстаграм*@kadyshevanadezda)

«Театр тонет, а я его хозяин. Он спасает мои косяки. Спасибо моему сыну, что он хотя бы как-то смог это удержать. Я вам гарантирую: все до копейки будет отдано», — приводит слова Александра «Экспресс газета».

«Он дурит девочек, бьёт проституток и бросает беременных»: скандалы сына Надежды Кадышевой

«Тут же он улетает в Москву, пообещав, что через три дня ко мне прилетит. 28 февраля 2022 года — последний раз, когда мы виделись. Он оставил меня одну», — рассказала экс-жена Григория изданию «СтарХит».

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«Потом я уже узнала, что в каждых отношениях Гриша регулярно снимает проституток и очень грубо с ними себя ведёт. Таскает за волосы, бьёт. Он жёсткий тип. К нему никто из девушек тех не хотел ездить в конце концов», — заявила она изданию «Экспресс газета».

«В ситуации с Дарьей видно, насколько изощрённой может быть обида отвергнутой мужчиной женщины-пиарщицы», — заявляет Шаркович в беседе с «KP.RU».