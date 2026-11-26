26 ноября 2026, 08:45

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм*@alla_orfey)

Она прожила в браке с Игорем Николаевым девять лет, но разрушила его одним своим решением, подсказанным главной женщиной отечественной эстрады. Наташа Королева спустя десятилетия призналась: развод с маэстро произошёл не только из-за быта или измен, но и после «дружеского» напутствия Аллы Пугачёвой. Сегодня, когда Примадонна публично обвиняет Николаева в предательстве, эта старая история обретает новый, холодный смысл. Как совет, замаскированный под заботу, перекроил судьбы трёх звёзд, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Вместо благословения: холодный душ от Примадонны Контроль, измены и отказ от материнства «Уйди и посмотри»: психологическая ловушка или горькая правда? Разные миры: партнёрство с Тарзаном и отцовство Николаева Замкнутый круг: новая война Пугачёвой с бывшим соратником

Вместо благословения: холодный душ от Примадонны

«У неё к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил из Киева какую-то молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его», — цитирует певицу «ЭГ».



Наташа Крорлёва (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Контроль, измены и отказ от материнства

«Уйди и посмотри»: психологическая ловушка или горькая правда?

«Здесь правила задаю я»: за что Юлия Меньшова разнесла Первый канал, устроила скандал с Галкиным** и в чем упрекнула вдову Николая Караченцова?

Разные миры: партнёрство с Тарзаном и отцовство Николаева



Сергей Глушко с женой и сыном (Фото: Инстаграм* @tarzan___official)

Замкнутый круг: новая война Пугачёвой с бывшим соратником

«Алла знает мой номер, могла бы спросить: „Игорь, что это такое, как было-то всё?“ Я бы рассказал, как было», — парировал маэстро.