«Алла знает мой номер, могла бы спросить»: как одно напутствие Пугачёвой перевернуло судьбу Наташи Королевой и за что Примадонна невзлюбила Николаева
Она прожила в браке с Игорем Николаевым девять лет, но разрушила его одним своим решением, подсказанным главной женщиной отечественной эстрады. Наташа Королева спустя десятилетия призналась: развод с маэстро произошёл не только из-за быта или измен, но и после «дружеского» напутствия Аллы Пугачёвой. Сегодня, когда Примадонна публично обвиняет Николаева в предательстве, эта старая история обретает новый, холодный смысл. Как совет, замаскированный под заботу, перекроил судьбы трёх звёзд, читайте в материале «Радио 1».
Вместо благословения: холодный душ от ПримадонныВ конце 80-х годов юная Наташа Порывай приехала покорять Москву. На её пути встретился Игорь Николаев, который к тому времени уже был признанным композитором и автором хитов для Аллы Пугачёвой. Песня «Жёлтые тюльпаны» открыла для певицы двери на большую сцену, но этот творческий союз имел скрытые последствия.
Николаев долгие годы был близким соратником Примадонны, и его уход к молодой протеже в мире шоу-бизнеса 90-х годов был воспринят не как творческий поиск, а как личное предательство.
«У неё к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил из Киева какую-то молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его», — цитирует певицу «ЭГ».Когда композитор привёл Королёву к Пугачёвой на своеобразный ритуал посвящения, девушка ожидала нейтрального одобрения. Вместо этого она получила жёсткую критику вокальных данных и сценического образа. Фактически ей прямо указали на отсутствие перспектив. Королева проглотила обиду и продолжила работать, но осадок остался. Позже она признавалась, что чувствовала себя между двух огней: Николаев и его вера в неё и ледяное отчуждение главной фигуры индустрии, которое моментально закрыло для неё двери многих статусных мероприятий.
Контроль, измены и отказ от материнстваВ 1992 году Николаев развёлся с первой женой и женился на Королёвой. Со стороны это выглядело как идеальный творческий и семейный тандем, однако за глянцевым благополучием скрывалось нарастающее напряжение. Из-за 16-летней разницы брак незаметно стал похож на отношения учителя и подопечной. Николаев поучал, контролировал и разговаривал свысока, а Наташа старалась быть хозяйственной и рано на себя взяла все хлопоты по дому, но это не спасало.
Главным камнем преткновения стало отношение молодой супруги к материнству. Композитор мечтал о наследнике, тогда как певица прямо заявляла, что категорически не готова иметь детей. Ситуацию усугубили измены мужа. Оказавшись в глубоком кризисе и не зная, как действовать, Королева совершила шаг, который сейчас считает наивным: пошла за советом к женщине, когда-то разгромившей её в пух и прах.
«Уйди и посмотри»: психологическая ловушка или горькая правда?Реакция Пугачёвой была лаконичной: она просто посоветовала Королёвой уйти и посмотреть, пойдёт ли муж за ней. Певица последовала этому совету не для того, чтобы поставить точку, а, как ей казалось, чтобы проверить чувства. Однако Николаев не бросился следом. Он позволил уйти. Спустя годы Королёва осознала: давая это напутствие, Пугачёва, прекрасно зная характер Николаева, понимала, что он не из тех, кто борется за отношения, если ему дали повод отпустить.
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Для Королёвой это стало точкой невозврата. Она склоняется к мысли, что это была не искренняя помощь, а ювелирная месть за то, что её композитор когда-то «предал» Примадонну. Схема сработала безупречно: скандала не было, давление отсутствовало, а решение об уходе казалось исключительно собственным выбором молодой женщины.
Разные миры: партнёрство с Тарзаном и отцовство НиколаеваПосле развода Королёва не осталась одна. Вопреки слухам, Сергей Глушко (Тарзан) появился в её жизни уже после того, как брак с композитором был разрушен. Их союз, зарегистрированный в 2003 году, оказался на удивление прочным. В 2002 году у пары родился сын Архип. Сама певица отмечает, что их секрет в партнёрстве: Глушко открыто высказывает своё мнение, и она к нему прислушивается, что кардинально отличается от прежнего наставнического тона. Игорь Николаев также устроил свою личную жизнь. Он встретил Юлию Проскурякову, которая младше его на 22 года. В 2015 году у них родилась дочь Вероника, и композитор наконец исполнил свою мечту об отцовстве. Несмотря на всплеск слухов о разводе в 2024 году, супруги опровергли эту информацию. Николаев также продолжает поддерживать свою старшую дочь Юлию от первого брака, которая живёт в США.
Замкнутый круг: новая война Пугачёвой с бывшим соратникомИстория сделала полный виток в конце 2025 года, когда конфликт вспыхнул уже напрямую между Пугачёвой и Николаевым. Примадонна в интервью Екатерине Гордеевой** публично обвинила композитора в предательстве и трусости за то, что он не упомянул её в телевизионном выпуске, посвящённом его творчеству.
Николаев, в свою очередь, в беседе с Лаурой Джугелии отреагировал на это с холодным достоинством, заявив, что не держит зла, но и извиняться ему не за что. Он подчеркнул, что не приглашал на эфир тех, кто не пришёл сам.
«Алла знает мой номер, могла бы спросить: „Игорь, что это такое, как было-то всё?“ Я бы рассказал, как было», — парировал маэстро.