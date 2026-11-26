26 ноября 2026, 07:30

Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Дочь оскароносного режиссёра — Юлия Меньшова — одна из самых ярких и принципиальных ведущих страны. Она знает телевизионную кухню изнутри, как никто другой. За прямоту её любят и не любят одновременно, но считаются с ней почти все. Что заставило наследницу актёрской династии заговорить о закулисье, читайте в материале «Радио 1».





Содержание От телемагазина до «Я сама»: путь звезды «Здесь правила задаю я»: столкновение двух глыб «Голгофа» для Поргиной «Меня подрезали на монтаже»: был ли конфликт с Максимом Галкиным**? Почему она ушла и не вернулась

От телемагазина до «Я сама»: путь звезды



Юлия Меньшова (Фото: Инстаграм* @juliavmenshova)

«Здесь правила задаю я»: столкновение двух глыб

«Каждый вопрос мне был неприятен, и я не стала на него отвечать. Ну и что?» — говорила Максакова в студии.

«В какой-то момент я сидела и думала: «Если ты меня ударишь ещё раза три, то будет ещё лучше, потому что это будет фантастический портрет», — вспомнила Меньшова в интервью с Надеждой Стрелец.

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«Голгофа» для Поргиной

«Остальные, кто там присутствовал: гримёры, стилисты, подходили и просили меня: «Вы только не волнуйтесь», —

цитирует вдову издание.

«Меня подрезали на монтаже»: был ли конфликт с Максимом Галкиным**?



Юлия Меньшова (Фото: Инстаграм* @juliavmenshova)

«Я задавала гостю глубокий вопрос. Делала подводку. А на монтаже мою реплику вырезали. Полностью. Я сижу в кадре с открытым ртом, а отвечает уже Максим**», — писала ведущая.

Почему она ушла и не вернулась