«Здесь правила задаю я»: за что Юлия Меньшова разнесла Первый канал, устроила скандал с Галкиным** и в чем упрекнула вдову Николая Караченцова?
Дочь оскароносного режиссёра — Юлия Меньшова — одна из самых ярких и принципиальных ведущих страны. Она знает телевизионную кухню изнутри, как никто другой. За прямоту её любят и не любят одновременно, но считаются с ней почти все. Что заставило наследницу актёрской династии заговорить о закулисье, читайте в материале «Радио 1».
От телемагазина до «Я сама»: путь звездыКарьера Юлии Меньшовой на телевидении начиналась с самых низов. В 90-х годах она рекламировала товары в телемагазине на «2х2», потом устроилась администратором в программу «Моё кино» на ТВ-6. Широкая популярность к ней пришла в 1995 году, когда дочь знаменитой династии запустила первое в стране женское ток-шоу «Я сама». Откровенные разговоры на острые темы принесли ей ТЭФИ в 1999 году и должность заместителя директора канала. Позже наследница автора «Москва слезам не верит» основала «Студию Юлии Меньшовой», продюсировала и вела «Продолжение следует» на НТВ. А в 2013 году пришла на Первый канал с авторским портретным интервью «Наедине со всеми». За четыре года вышло около 600 выпусков.
«Здесь правила задаю я»: столкновение двух глыбСамый громкий эфир случился в апреле 2015 года. Гостем стала Людмила Максакова. С первых минут народная артистка начала перебивать ведущую, отказывалась отвечать на вопросы и перехватывала инициативу.
«Каждый вопрос мне был неприятен, и я не стала на него отвечать. Ну и что?» — говорила Максакова в студии.Меньшова позже вспоминала: актриса сказала ей: «Здесь правила задаю я». Ведущая ответила: «Вопросы задаю я, а правила — вы». По её словам, она чувствовала себя так, будто её «били по щекам», но выгнать гостью не позволял статус хозяйки студии.
«В какой-то момент я сидела и думала: «Если ты меня ударишь ещё раза три, то будет ещё лучше, потому что это будет фантастический портрет», — вспомнила Меньшова в интервью с Надеждой Стрелец.Максакова, по словам Меньшовой, была уверена, что выпуск вообще не выйдет в эфир. Однако трансляция состоялась и стала одной из самых обсуждаемых в истории программы.
«С такими "пельменями" рожать невозможно»: что не так с молодой пассией журналиста Сергея Бабаева, на которую он променял жену после 24 лет брака
«Голгофа» для ПоргинойБыла и стычка с Людмилой Поргиной, вдовой Николая Караченцова. В одном из выпусков Меньшова упрекнула её в том, что та слишком часто выводит тяжелобольного мужа на публику и участвует в скандальных ток-шоу ради пиара. Поргина позже рассказывала, что после съёмок ей пришлось пить успокоительное, и сравнила передачу с Голгофой. В 2024 году она призналась NEWS.ru: «Конечно, я её простила, я же православный человек». Но добавила: «Она даже на прощание не дала руки».
«Остальные, кто там присутствовал: гримёры, стилисты, подходили и просили меня: «Вы только не волнуйтесь», —Спустя годы, когда Меньшову позвали вести эфир памяти Караченцова, зрители вспомнили ту историю — и в сети разразился новый скандал. Как считают многие комментаторы, после случившегося Меньшовой не стоило браться за такую тему.
цитирует вдову издание.
«Меня подрезали на монтаже»: был ли конфликт с Максимом Галкиным**?Когда закрылась программа «Наедине со всеми», Меньшова стала соведущей Максима Галкина** в передаче «Сегодня вечером». Зрители быстро заметили: в кадре она почти всё время молчит и изредка кивает. В прессе поползли слухи о конфликте с соведущим. В феврале 2021 года Меньшова рассказала в своём блоге, как всё было на самом деле.
«Я задавала гостю глубокий вопрос. Делала подводку. А на монтаже мою реплику вырезали. Полностью. Я сижу в кадре с открытым ртом, а отвечает уже Максим**», — писала ведущая.По её словам, редакторская группа вела «подковёрную войну»: в суфлёр загружали несогласованные тексты, путали порядок реплик, создавали неловкие паузы — чтобы потом доложить руководству, что Меньшова не справляется. С Галкиным**, подчёркивала она, личной ссоры не было: «У меня с Максимом** прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением».
Почему она ушла и не вернуласьВ 2021 году Меньшова ушла с Первого канала и запустила YouTube-канал «Сама Меньшова». К концу 2025-го у него было больше трёх миллионов подписчиков.
В мае 2024 года, перед премьерой проекта на «Домашнем», она написала в соцсетях: с Первого ушла сама, по своей воле, а предложение вернуться позже отклонила.
В интервью Николаю Цискаридзе она объяснила: «Я сама приняла решение уйти с программы задолго до прихода Коли туда. За два года». Ей было важнее не потерять уважение к себе. В разговоре с Надеждой Стрелец телезвезда говорила о том, что на Первом канале «всё построено на иллюзии», что зритель видит одну картинку, а внутри идёт совсем другая работа и голос ведущего в ней ничего не решает.