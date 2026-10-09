«Алёшенька хороший, я сама упала»: родила вопреки запретам врачей, а сын вырос извергом. Почему умирала в хосписе диктор СССР Анна Шилова

09 октября 2026, 15:05

Анна Шилова (Фото: кадр из цикла «Галерея звёзд»)

Она улыбалась с экрана, вела «Голубой огонёк» и «Песню года», а страна считала её самой счастливой женщиной советского телевидения. Но под платьем был жёсткий корсет, который едва позволял дышать, а дома ждал изверг-сын, которого она любила больше жизни и родила вопреки запретам врачей. Анна Шилова умерла в одиночестве — и лишь немногие знали, что происходило за стенами её дома. История телеведущей, которую обожали миллионы — в материале «Радио 1».





Содержание Борьба с самого детства: путь к голубому экрану Тайна сияющей улыбки «нашей Анечки» Что скрывалось за безупречным образом диктора Смертельный риск в стенах дома: цена слепой материнской любви Побег в тишину: мать и сын рядом на Троекуровском

Борьба с самого детства: путь к голубому экрану



Анна Шилова (Фото: кадр из цикла «Галерея звёзд»)

Тайна сияющей улыбки «нашей Анечки»



Анна Шилова (Фото: кадр из цикла «Галерея звёзд»)

Что скрывалось за безупречным образом диктора

«Пусть помнят меня, если помнят, беспечальной, улыбающейся», — цитирует знаменитость «TVcenter.ru».

Смертельный риск в стенах дома: цена слепой материнской любви

Уединился с моделью в уборной и породнился с Ивлеевой после «Голой вечеринки»? За что Никита Михалков обругал мать Наташи Королёвой и как живет сейчас



Анна Шилова (Фото: кадр из цикла «Галерея звёзд»)

Побег в тишину: мать и сын рядом на Троекуровском

«Она была нашей мамой, всегда доброй и отзывчивой», — говорили дикторы младшего поколения РИА «Новости».