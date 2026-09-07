07 сентября 2026, 12:40

Александр Белявский (Фото: скриншот д/ф «Александр Белявский. Уйти, не прощаясь!»)

Александр Белявский — человек, которого зрители знали как обаятельного Фокса из «Место встречи изменить нельзя» и первого ведущего «Кабачка «13 стульев». Однако его жизнь, полная блестящих ролей и всенародной любви, скрывала череду трагедий. 8 сентября 2012 года артист ушёл из жизни при странных обстоятельствах, до сих пор вызывающих споры. О творческом пути, непростой личной судьбе и загадочной гибели актёра — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческое наследие Белявского Личная жизнь Александра Белявского и первая трагедия Приемный сын Андрей и новая надежда Второй брак и позднее отцовство Инсульт и последние годы жизни Белявского Загадочная смерть актера



Творческое наследие Белявского

Александр Белявский (Фото: скриншот д/ф «Белявский Александр. Для всех я стал Фоксом»)

Личная жизнь Александра Белявского и первая трагедия

Приемный сын Андрей и новая надежда

Александр Белявский с сыном Андреем (Фото: скриншот д/ф «Белявский Александр. Для всех я стал Фоксом»)

Второй брак и позднее отцовство

Александр Белявский (Фото: скриншот д/ф «Белявский Александр. Для всех я стал Фоксом»)

Инсульт и последние годы жизни Белявского

Загадочная смерть актера

Александр Белявский (Фото: скриншот д/ф «Белявский Александр. Для всех я стал Фоксом»)

«Он был настолько жизнелюбив и достаточно верующий человек, чтобы уйти из жизни самостоятельно, потому что это большой грех. Я убеждена, что это был несчастный случай. Давайте не будем вешать на него лишние гири».