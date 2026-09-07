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Гибель двух сыновей, отцовство в 71 год и роковой инсульт: почему смерть актёра Александра Белявского покрыта завесой тайны?

Александр Белявский (Фото: скриншот д/ф «Александр Белявский. Уйти, не прощаясь!»)

Александр Белявский — человек, которого зрители знали как обаятельного Фокса из «Место встречи изменить нельзя» и первого ведущего «Кабачка «13 стульев». Однако его жизнь, полная блестящих ролей и всенародной любви, скрывала череду трагедий. 8 сентября 2012 года артист ушёл из жизни при странных обстоятельствах, до сих пор вызывающих споры. О творческом пути, непростой личной судьбе и загадочной гибели актёра — читайте в материале «Радио 1».




Творческое наследие Белявского

Александр Белявский вошёл в историю советского и российского кинематографа как актёр невероятного диапазона. За свою карьеру он сыграл более 100 ролей в кино и телесериалах, став одним из самых узнаваемых и любимых артистов своего поколения. Его роль бандита Фокса в легендарном сериале «Место встречи изменить нельзя» стала визитной карточкой, хотя сам актёр отмечал, что этот образ создал ему определённые профессиональные сложности, закрепив за ним амплуа «отрицательного героя».

Александр Белявский (Фото: скриншот д/ф «Белявский Александр. Для всех я стал Фоксом»)
Кроме актёрской работы, Белявский был мастером дубляжа, озвучив более 300 фильмов. Его голосом говорили такие мировые звёзды, как Шон Коннери, Жан-Поль Бельмондо, Пьер Ришар и Луи де Фюнес. Особую известность ему принесло озвучивание «Шоу Бенни Хилла», которое впервые вышло на российском телевидении в 1996 году.

Личная жизнь Александра Белявского и первая трагедия

Александр Белявский был официально женат дважды. Его первой супругой стала Валентина Викторовна, с которой он познакомился еще в студенческие годы во время учебы в Московском институте цветных металлов и золота. Поженились они в 1955 году, но долгое время не решались заводить детей из-за сложного материального положения и отсутствия собственного жилья.

Их первенец, Борис, родился только в 1973 году. Родители души не чаяли в мальчике, но трагедия произошла, когда ребенку было всего два года. Летом 1975 года Борис утонул во время прогулки с няней. По одним данным, мальчик утонул в пруду, по другим — захлебнулся в глубокой луже, упав на улице. Эта смерть стала тяжелейшим ударом для актера.

Приемный сын Андрей и новая надежда

Александр Белявский с сыном Андреем (Фото: скриншот д/ф «Белявский Александр. Для всех я стал Фоксом»)
Чтобы справиться с горем, Белявский и его жена Валентина взяли из детского дома двухлетнего мальчика Андрея. Они воспитывали его как родного, и долгое время ребенок не знал о своем происхождении. В 1976 году в семье родилась дочь Надежда, что казалось знаком нового счастливого этапа в их жизни.

Однако когда Андрею исполнилось 14 лет, он узнал от соседей, что является приемным. Это известие сильно повлияло на подростка, хотя со временем он смог смириться с правдой. Тем не менее, его отношения с приемными родителями изменились.

В возрасте 20 лет Андрей трагически погиб, выпав из окна своей комнаты в коммунальной квартире на четвертом этаже. По словам близких, он пытался заменить разбитое стекло и не удержал равновесия. Это произошло в то время, когда он уже жил отдельно от родителей со своей супругой.

Второй брак и позднее отцовство

Александр Белявский (Фото: скриншот д/ф «Белявский Александр. Для всех я стал Фоксом»)
После гибели приемного сына отношения Белявского с первой женой дали трещину. Актер увлекся другой женщиной — Людмилой Тихоновой, с которой познакомился в Ленинграде во время съемок. Он ушел из семьи и женился во второй раз.

Со второй супругой актер обрел новую надежду на счастье. В 2003 году, когда Белявскому был уже 71 год, а Людмиле — за 50, у них родилась дочь Александра. Актер был безумно счастлив, но трагическая закономерность продолжала преследовать его семью. В этот раз злодейка судьба нанесла удар по здоровью артиста.

Инсульт и последние годы жизни Белявского

Спустя всего три месяца после рождения дочери Александра Борисовича постигла новая беда — тяжелейший инсульт. Он практически потерял речь и возможность нормально передвигаться, что поставило крест на его актерской карьере.

Несмотря на годы борьбы с болезнью, Белявский так и не смог полностью восстановиться. Он заново учился говорить, читал дочери сказки по слогам, старался поддерживать физическую форму. Но здоровье неуклонно ухудшалось, и в последние годы он с трудом мог передвигаться даже по двору.

Загадочная смерть актера

Александр Белявский (Фото: скриншот д/ф «Белявский Александр. Для всех я стал Фоксом»)
8 сентября 2012 года тело 80-летнего Александра Белявского было обнаружено возле его дома в Москве. Следствие пришло к версии самоубийства. Однако обстоятельства смерти остаются загадкой и по сей день.

Родные и близкие актера не согласны со следствием. Его первая жена Валентина и дочь Надежда утверждают, что это был несчастный случай. Они указывали на проблемы с координацией и головокружения, которые мучили Белявского после инсульта. Эту версию случившегося поддержала режиссер Светлана Дружинина:
«Он был настолько жизнелюбив и достаточно верующий человек, чтобы уйти из жизни самостоятельно, потому что это большой грех. Я убеждена, что это был несчастный случай. Давайте не будем вешать на него лишние гири».
Соседи предполагали, что актёр, возможно, хотел посмотреть на гулявшую во дворе дочь и не удержал равновесия. Однако профессиональные психологи сходятся во мнении, что актёр всё-таки покончил с собой, не сумев справиться с трагедиями, выпавшими на его долю.

Коллега по цеху Станислав Садальский также не исключал возможность суицида, ссылаясь на материальные трудности и невостребованность, которые переживал актёр в последние годы. Так или иначе, причина ухода из жизни великого артиста навсегда останется тайной.

Прощание с Александром Белявским состоялось 12 сентября 2012 года в Доме кино в Москве. После церемонии тело актёра было кремировано, а затем урна с прахом захоронена на Кузьминском кладбище в семейной могиле рядом с родителями и другими родственниками.

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Елена Генералова

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