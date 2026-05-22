Конфликт с Юрием Антоновым, драка с депутатом и вечеринка у Ди Каприо: куда пропал скандальный DJ Smash и кто его жена?
23 мая свой день рождения отметит DJ Smash (настоящее имя — Андрей Ширман). Популярный музыкант раньше нередко попадал в скандалы, однако в последнее время о нем почти ничего не слышно. Как он живет сейчас, почему у него напряженные отношения с Юрием Антоновым, и что его связывает с Ди Каприо — читайте в материале «Радио 1».
Детство DJ Smash
Артист появился на свет 23 мая 1982 года. За сценическим именем DJ Smash стоит Андрей Леонидович Ширман, уроженец Перми, который позже переехал в Москву. Он вырос в творческой семье: родители были профессиональными музыкантами, поэтому музыка сопровождала его с ранних лет. В интервью диджей отмечал, что всерьёз заинтересовался музыкой уже в шесть лет.
Мать Андрея — заслуженный работник культуры и профессор, много лет работала хормейстером. Отец был джазовым музыкантом, а также занимался преподаванием и руководил музыкальными коллективами, во многом вдохновляя сына. У Андрея есть старшая сестра Екатерина, которая старше его на десять лет.
Учёба началась у Андрея в шесть лет в школе с углублённым изучением английского языка. Параллельно он занимался в шахматном клубе и периодически посещал занятия по фортепиано. Уже в детстве педагоги отмечали его музыкальные способности. С восьми лет он начал самостоятельно сочинять музыку, а к 14 годам уже записал полноценный трек.
Примерно в тот же период вышел его первый альбом под названием Get Funky. Для Перми его тираж был довольно заметным — 500 экземпляров. Ещё будучи школьником, Андрей выпустил трек, который получил широкую известность.
По рекомендации отца он сменил школу на более престижное учебное заведение, а после окончания поступил в Институт искусства и культуры в Перми.
Уже в юности успех подтолкнул его к переезду в Москву — на тот момент ему было около 18 лет. Активная творческая деятельность и растущая популярность привели к тому, что он часто жил и работал в разных городах и странах, включая Лондон, Нью-Йорк и Сен-Тропе. Позже Андрей приобрёл дом на Рублёвке.
Вечеринка с Ди КаприоШирман однажды оказался на тусовке с голливудской звездой. По словам диджея, Ди Каприо установил строгие правила: всем гостям заклеили камеры телефонов стикерами, чтобы никто не мог снимать происходящее.
«Ди Каприо лично подходил и заклеивал телефоны — спереди и сзади. Никто не возмущался, наоборот, все были в восторге: раз так, значит, вечеринка будет крутая!» — рассказал DJ Smash.
Интрижка с Нагиевым, слухи о пластике и роль в «Жестоком романсе»: как Лариса Гузеева попала под горячую руку мужа-тирана и где она сейчас?
Конфликт с АнтоновымDJ Smash признался, что никогда не оформлял права на использование хита Юрия Антонова «Летящей походкой» в своих ремиксах.
«Я не обращался к Антонову по вопросу авторских прав. А потом узнал, что он меня ищет. В интервью он заявил: "Я его поймаю!" Так что я решил — встречаться нам точно не стоит. Если бы было по-моему, я бы сделал полный ремикс на его трек, но Юрий Михайлович, как известно, в таких вопросах непростой человек», — рассказал Ширман.
DJ Smash /Андрей Ширман (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Депутат, который избил DJ Smash: что с ним сейчасВ 2018 году экс-депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич напали на музыканта в пермском клубе «Дом культуры» после отказа сфотографироваться с ними. У артиста диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга и ЧМТ. Телепнев получил 2,2 года колонии-поселения. Но на этом его проблемы не закончились. В марте 2023 года его снова осудили — на этот раз на 4 года строгого режима за дебош в баре «Наташа». Тогда СМИ писали, что поводом для агрессии стал трек Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash. Услышав композицию, Телепнев в ярости швырнул в барную стойку ведерко со льдом, бокал и стул, который попал в посетителя.
Личная жизнь DJ Smash
В 2011 году DJ Smash начал отношения с моделью Анастасией Кривошеевой. Их знакомство произошло случайно — во время авиаперелёта. Пара долгое время поддерживала связь на расстоянии, постоянно перемещаясь между разными странами: Анастасия работала на подиумах Нью-Йорка и других мировых модных столиц. Однако со временем такие отношения исчерпали себя, и расставание произошло спокойно, без публичных конфликтов и скандалов.
В одном из интервью Андрей Ширман упоминал, что у него были последовательные отношения с двумя девушками по имени Ольга. Позже он даже иронично отметил, что на тот момент считал себя холостяком.
В 2014 году музыкант начал встречаться с моделью Еленой Ершовой, которая участвовала в рекламных кампаниях бренда O’stin. Их первая встреча произошла в лифте: тогда Андрей просто сказал «Привет, я Андрей». Позже Елена в интервью положительно отзывалась о его характере и личных качествах. DJ Smash познакомил её с родителями, однако при этом не афишировал отношения и продолжал утверждать, что свободен. Несмотря на это, пара не перешла на новый этап и вскоре рассталась, причину разрыва они не раскрывали.
«Он думал, что он бог»: как звёздная болезнь Сергея Жукова едва не погубила «Руки Вверх!»? Скандалы, безумные фанатки и пятеро детей артиста
В том же году артист отказался от приставки DJ в сценическом имени и стал выступать просто как Smash, отмечая, что диджеинг уже воспринимается как полноценное артистическое направление.
Из-за закрытого образа жизни и отсутствия публичных подтверждений отношений в СМИ появлялись слухи о его личной жизни, однако они были опровергнуты после того, как стало известно о возобновлении отношений с Анастасией Кривошеевой. Позже пара официально оформила брак, сделав это без публичного торжества.
18 июня 2020 года в семье Андрея и Анастасии родился первенец — дочь Серафима. О появлении ребёнка артист сообщил в социальных сетях, опубликовав фото из роддома Европейского медицинского центра в Москве. При этом для поклонников новость стала неожиданностью, поскольку беременность не афишировалась и внешне оставалась незаметной.
По словам пары, рождение ребёнка оказалось неожиданным даже для них: Анастасия приехала в роддом на плановый осмотр, не предполагая, что начались роды. В начале 2023 года стало известно, что супруги снова ждут пополнения — об этом DJ Smash рассказал в «Шоу Воли». Второй ребёнок, сын Михаил, родился 4 марта 2024 года.
Чем сейчас занимается DJ Smash?В 2023 году DJ Smash вместе с участницей «Comedy Club» Мариной Кравец выпустили клип на песню «Ты со мной или нет». Премьера стала логичным продолжением их предыдущей работы: ещё в 2022 году артисты представили сниппет для реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» и тогда же анонсировали полноценный релиз. Летом того же года вышла танцевальная композиция «Пятница», записанная совместно с Клавой Кокой. В треке можно услышать узнаваемый сэмпл из хита группы «Руки вверх!» — «Песенка», что добавило песне ностальгическое звучание.
В 2024 году Андрей Ширман и артист Poеt представили новогодний сингл «Сновогодняя», для которого также был снят клип в формате праздничной истории о чудесах. Роли Деда Мороза и Снегурочки в видео исполнили Люся Чеботина и Гарик Харламов. 2 февраля того же года музыкант выпустил альбом «MIU MЯU», в который вошло 16 треков — как уже известные публике хиты, так и новые композиции.
Весной DJ Smash совместно с Ваней Дмитриенко записал трек «Люди будущего», ставший официальным гимном «Игр будущего», прошедших в Казани. В июле вышел дуэт «Супергерой», созданный вместе с Ольгой Серябкиной. Ближе к концу лета стало известно, что Андрей начал преподавать звукорежиссуру и продюсирование студентам музыкальных и социально-культурных направлений на кафедре искусств РГСУ.
Весной 2025 года DJ Smash подал кассационную жалобу в президиум Суда по интеллектуальным правам, пытаясь оспорить отказ Роспатента зарегистрировать товарные знаки «ШИРМАН» и SHIRMAN для использования в сферах ресторанного бизнеса, развлечений и производства одежды.