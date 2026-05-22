Интрижка с Нагиевым, слухи о пластике и роль в «Жестоком романсе»: как Лариса Гузеева попала под горячую руку мужа-тирана и где она сейчас?
Имя Ларисы Гузеевой уже много лет вызывает у публики редкий эффект: её либо резко защищают, либо так же резко критикуют, но почти никогда не игнорируют. За образом жесткой телеведущей скрывается биография, в которой соседствуют бедное детство, трагедия в семье, культовая слава, алкогольные срывы, громкие романы, публичные скандалы и неожиданная вторая жизнь на телевидении. И чем дальше развивается её история, тем сильнее ощущение, что спокойных периодов в ней почти не было. Как провинциальная девочка стала звездой всесоюзного масштаба, а затем — самой обсуждаемой телеведущей страны, и почему её путь до сих пор вызывает споры? 23 мая звезде исполнится 67 лет. Подробнее о ее жизни читайте в материале «Радио 1».
Детство Ларисы Гузеевой, где любовь и боль существовали рядом
Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области. Мать работала учительницей истории, а отца в её жизни не было — воспитанием занимался отчим Виктор Макурин, державший дом в строгих правилах. Уже в детстве будущая актриса поняла, что мир вокруг делится на запреты и протест против них.
«До десятого класса мой отчим выставлял меня из комнаты, когда по телевизору показывали фильмы с поцелуями. Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести», — вспоминала звезда экрана.
Но за подростковым бунтом скрывалась и тяжелая семейная трагедия: младший брат Олег погиб в возрасте трёх лет, захлебнувшись водой из шланга стиральной машины. Этот эпизод стал для Ларисы эмоциональной точкой, к которой она возвращалась всю жизнь:
«До сих пор вижу этот маленький гробик на столе».
Именно сочетание строгого воспитания и личной трагедии сформировало характер, который позже зрители увидят на экране — резкий, прямой, не всегда удобный.
Роковой Ленинград: интрижка с Нагиевым, алкоголь и протест
После школы Гузеева уехала поступать в театральный вуз и оказалась в Ленинграде почти случайно — деньги на поездку в Москву остались в блинной. Так она стала студенткой ЛГИТМиК. Чтобы выделиться среди абитуриенток, она даже побрилась наголо — шаг, который позже стал символом её внутреннего протеста.
Но студенческая жизнь быстро превратилась в богемный хаос. Вместо лекций — кафе «Сайгон», вместо дисциплины — компания будущих легенд русского рока и искусства: Виктор Цой, Борис Гребенщиков*, Сергей Курёхин. Там же начались первые романы и первые разочарования.
«Если бы мне сказали: "Хочешь, чтобы тебе снова 24?" — я бы лучше пару годков отсидела в тюрьме», — признавалась Гузеева.
В эти же годы произошла её встреча с Дмитрием Нагиевым, который позже назовет её «роковой женщиной» и ярким эпизодом своей молодости.
«Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным», — рассказывала актриса.
Но за внешней свободой скрывался период, о котором Гузеева позже говорила с сожалением: алкоголь, хаотичные связи и ощущение, что жизнь уходит быстрее, чем она успевает её понять.
«Жестокий романс»: роль, изменившая жизнь Гузеевой
В 1984 году всё меняется. На экраны выходит фильм «Жестокий романс», где Гузеева играет Ларису Огудалову. Режиссёр выбирает её из сотен претенденток — и этим решением меняет её судьбу.
«Мама дала мне имя, а Рязанов — фамилию», — говорила Гузеева.
Фильм становится культурным событием, а актриса — лицом эпохи. Но вместе со славой приходит и внутренний конфликт: она не принимает собственную популярность и не может смотреть на себя на экране.
Дальше — десятки ролей, среди которых «Секретный фарватер», «Жизнь Клима Самгина», «Встретимся в метро», но ни одна не повторяет эффект первого успеха. Кинокарьера постепенно уходит в тень, хотя формально остаётся активной.
Телевидение, которое сделало её легендой и мишенью одновременно
В 2008 году начинается новая глава в ее жизни. В эфире Первого канала начинает выходить программа Давай поженимся!. Сначала Гузеева со скепсисом относилась к новой работе:
«Думаю, зачем, какие-то "женилки"».
Но именно здесь формируется образ, который знает вся страна: резкий, саркастичный, иногда жесткий, но всегда узнаваемый. Её фразы мгновенно уходят в народ. И чем популярнее становится шоу, тем сильнее раскалывается аудитория: одни называют её честной и прямой, другие — грубой и унижающей участников.
Особенно резонансными становятся конфликтные эпизоды в эфире, после которых обсуждают не гостей, а саму ведущую. Но именно это удерживает внимание зрителей — её реакция всегда непредсказуема.
Яркая личная жизнь Ларисы Гузеевой
Первый брак с Ильёй Древновым оказался связан с наркотической зависимостью и насилием. Вместе с этим периодом пришел и алкоголь, и тяжелое эмоциональное состояние.
«Он стучал гантелью по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются», — вспоминала один из жестких моментов Гузеева.
После его смерти от передозировки актриса долго жила с чувством вины. Второй брак с Кахой Толордавой подарил сына Георгия, но также завершился разводом.
Только третий союз с Игорем Бухаровым стал устойчивым — во многом благодаря тому, что он появился в самый сложный период её жизни и взял на себя поддержку семьи и сына после травм.
В 2000 году у пары родилась дочь Ольга, и этот этап стал одним из немногих относительно стабильных в её биографии.
Потери, скандалы и жизнь под постоянным вниманием
В 2018 году умерла мать Гузеевой, и это стало для неё сильнейшим ударом. В этот период она пережила депрессию и обращалась к специалистам, чтобы восстановиться. Но даже после этого её жизнь не стала спокойнее: публичные конфликты, резкие ответы подписчикам, признания в изменах и постоянные обсуждения в СМИ продолжаются до сих пор.
Отдельной темой остаются слухи о пластических операциях — SMAS-подтяжке и блефаропластике, которые приписывают ей специалисты, хотя сама актриса это не подтверждает.
Сегодня Лариса Гузеева остаётся фигурой, которая постоянно вызывает реакцию — от восхищения до раздражения. И именно это противоречие делает её одной из самых устойчивых медийных персон: чем больше вокруг неё споров, тем внимательнее её продолжают смотреть.