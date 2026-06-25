«Арендный» жених оказался альфонсом? За что Ирина Дубцова выставила жениха-бизнесмена за дверь

25 июня 2026, 18:35

Ирина Дубцова (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

Ирина Дубцова и бизнесмен Роман Петренко готовились к свадьбе — певица мечтала родить от него ребёнка, и возлюбленный переехал к ней. Однако отношения неожиданно закончились: артистка собрала вещи избранника и буквально выставила его за дверь. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Красивая история Мечты о материнстве Что скрывается за молчанием команды Дубцовой Вместо опровержений Что о Петренко узнали журналисты Болезннный опыт с бывшим Творческие планы и принципиальная позиция певицы

Красивая история



Ирина Дубцова и Иван Петренко (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

«Мне всего 43, а я уже практически вышла замуж. Я вслух это сказала?» — заявила певица в интервью «ТВ Mail».

Мечты о материнстве



Ирина Дубцова с сыном (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

«При нормальной работе организма, приведённой в порядок нервной системе и гормональной тоже — всё возможно. Есть спокойствие внутреннее, ощущение опоры в лице мужчины, который заботится. Мы с мужем гражданским решили так: если получится, то хорошо», — делилась она со «СтарХитом».

Что скрывается за молчанием команды Дубцовой

Вместо опровержений

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«Дорогие журналисты! Тормозните с публикациями и формулировками про расставание до моей прямой речи, пожалуйста. Я в Китае. Дайте мебель в огромный дом выбрать спокойно», — написала певица.

Что о Петренко узнали журналисты

«Нам тут комментарии с каких-то пабликов прислали. Некоторые считают, что Иван за деньги ходит на мероприятия. Арендный! И дети арендованные. Занавес», — написала она в своём блоге.

Болезннный опыт с бывшим



Ирина Дубцова и Иван Петренко (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

«Рука болит, спина болит, куча уколов и витаминов, попа болит, бесит. Один врач говорит одно делать, другой — другое. Всё, поныла, сейчас легче станет. Берегите себя!» — написала Дубцова в личном блоге.

Творческие планы и принципиальная позиция певицы

«Я вообще, кстати, никак не участвую», — заявила она ОСН.