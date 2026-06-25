«Арендный» жених оказался альфонсом? За что Ирина Дубцова выставила жениха-бизнесмена за дверь
Ирина Дубцова и бизнесмен Роман Петренко готовились к свадьбе — певица мечтала родить от него ребёнка, и возлюбленный переехал к ней. Однако отношения неожиданно закончились: артистка собрала вещи избранника и буквально выставила его за дверь. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Красивая историяРоман Ирины Дубцовой и бизнесмена Ивана Петренко начался летом 2025 года. Пара отдыхала в Турции вместе с его детьми — восьмилетней дочерью Софией и шестилетним сыном Мироном. Осенью 2025 года певица и предприниматель впервые появились вместе на публике — на церемонии «Золотой граммофон». Позже гендиректор косметических брендов с детьми переехал к исполнительнице хита «О нём» в загородный дом. Весной 2026 года Ирина Дубцова сообщила, что отношения приближаются к свадьбе.
«Мне всего 43, а я уже практически вышла замуж. Я вслух это сказала?» — заявила певица в интервью «ТВ Mail».К этому времени на пальце Дубцовой заметили кольцо.
Мечты о материнствеИрина воспринимала отношения с Иваном максимально серьёзно и даже готовилась к рождению общего ребёнка, при этом, её собственный сын Артём уже взрослый, а у возлюбленного двое детей от предыдущего брака. Певица публично называла Петренко гражданским мужем, осознанно строила семью и искренне приняла его наследников.
«При нормальной работе организма, приведённой в порядок нервной системе и гормональной тоже — всё возможно. Есть спокойствие внутреннее, ощущение опоры в лице мужчины, который заботится. Мы с мужем гражданским решили так: если получится, то хорошо», — делилась она со «СтарХитом».
Что скрывается за молчанием команды ДубцовойВ конце мая 2026 года стало известно, что Ирина Дубцова рассталась с Иваном Петренко из-за сложного характера избранника. Разрыв прошёл тихо, без публичных скандалов и взаимных обвинений. В какой-то момент просто стало ясно, что пара не подходит друг другу. PR-директор победительницы «Фабрики звёзд-4» Роман Петрухин на прямой вопрос корреспондента «NEWS.ru» о разрыве отношений ответил кратко: «Не даём комментарии на данную тему». Бизнесмен попытался опровергнуть слухи, но команда певицы хранила молчание, что фактически подтвердило информацию об их расставании.
Вместо опроверженийВ своём телеграм-канале Ирина Дубцова обратилась к журналистам с просьбой не публиковать новости о расставании до её возвращения из Китая, куда она поехала выбирать мебель для нового дома.
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«Дорогие журналисты! Тормозните с публикациями и формулировками про расставание до моей прямой речи, пожалуйста. Я в Китае. Дайте мебель в огромный дом выбрать спокойно», — написала певица.Вскоре появились подробности этой поездки. За три с половиной дня звезда проекта «Фабрика звёзд» посетила множество магазинов и рассказала, что приобрела «вообще всё» для загородного дома: кровати, тумбочки, сантехнику. Отказаться пришлось только от ванны с джакузи — не подошла по размеру. Саму недвижимость певица приобрела в прошлом году. На участке есть бассейн и пруд с рыбой.
Что о Петренко узнали журналистыВокруг личности бывшего возлюбленного возникло немало споров. Его официальная биография казалась безупречной. Бизнесмен из Новосибирска успешно переехал в Москву; он работал в индустрии красоты и владел долями в бренде Paese и бутике Blugirl Blumarine. Кроме того, в личной жизни предпринимателя была тяжёлая потеря — в августе 2022 года от болезни умерла жена Ксения Мосина. Однако журналисты решили копнуть глубже, и выяснилось, что реальное финансовое положение мужчины оказалось гораздо скромнее. Часть старых бизнес-проектов к тому времени стала убыточными, а в сети Петренко даже начали называть альфонсом.
Комментаторы намекали, что ему было выгодно жить с известной певицей. Сама Дубцова реагировала на эти слухи с юмором. 44-летняя артистка в шутку называла избранника «арендованным партнёром».
«Нам тут комментарии с каких-то пабликов прислали. Некоторые считают, что Иван за деньги ходит на мероприятия. Арендный! И дети арендованные. Занавес», — написала она в своём блоге.
Болезннный опыт с бывшимИрина уже имела опыт болезненного развода. В 2004 году, прямо на проекте «Фабрика звёзд-4», она вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына. Со стороны это казалось настоящей любовью. В 2006 году у пары родился сын Артём. Однако спустя два года брак распался. Певица признавалась, что причина оказалась унизительной: муж начал критиковать её внешность сразу после родов. После этого Дубцова долго не решалась на новые серьёзные отношения. Встречи были, но до создания семьи дело не доходило. С Иваном Петренко молодая женщина наконец обрела желанную опору и спокойствие. Но и этот союз не выдержал проверки временем. После разрыва отношений Ирина всерьёз занялась собой: похудела, посвежела и заметно изменилась внешне. На проекте «Сокровища императора» певицу, по словам зрителей, даже не сразу узнали. Сама артистка признавалась, что переживает непростой период, и открыто жаловалась на боли и многочисленные процедуры.
«Рука болит, спина болит, куча уколов и витаминов, попа болит, бесит. Один врач говорит одно делать, другой — другое. Всё, поныла, сейчас легче станет. Берегите себя!» — написала Дубцова в личном блоге.
Творческие планы и принципиальная позиция певицыВ 2026 году творческая карьера Ирины набирает новые обороты. Одним из главных событий станет её выступление на Дне города в Вологде 27 июня. Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, в праздничной программе прозвучит песня «Вологда». Помимо концертной деятельности, Дубцова продолжает радовать поклонников новым материалом. В апреле 2026 года автор выпустила альбом «Память», а в эфире «Радио Русский Хит» презентовала одноимённый трек.
В планах певицы — выпуск трибьют-альбома, который она анонсировала на осень. При этом Ирина принципиально не вмешивается в карьеру своего 20-летнего сына Артёма.
«Я вообще, кстати, никак не участвую», — заявила она ОСН.Певица считает наследника перспективным и уверена, что юноша сможет реализоваться самостоятельно, даже если его музыкальный путь не сложится.