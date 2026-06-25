Модель Кайли Дженер показала неожиданный аксессуар и снялась в вязаном бикини

25 июня 2026, 11:38

Модель Кайли Дженер показала очки Ray-Ban с камерой

Кайли Дженнер (Фото: Instagram*/kyliejenner)

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась новой серией снимков в социальных сетях. Об этом стало известно 25 июня.