Модель Кайли Дженер показала неожиданный аксессуар и снялась в вязаном бикини
Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась новой серией снимков в социальных сетях. Об этом стало известно 25 июня.
Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась новой серией снимков в социальных сетях. На опубликованных кадрах знаменитость позирует в черном вязаном бикини, дополнив образ инновационными очками Ray-Ban, оснащенными встроенной камерой и функциями искусственного интеллекта. В фотосессии она примерила несколько вариантов аксессуара, включая модели с прозрачными линзами. Публикация вызвала широкий резонанс в сети.
Ранее в период беременности у Дженнер врачи зафиксировали раскрытие шейки матки на три сантиметра, что вынудило ее существенно снизить физическую активность. Как рассказывала сама знаменитость, это состояние сопровождалось постоянным телесным дискомфортом и психологическими трудностями из-за необходимости строгого постельного режима на протяжении длительного времени.
Кроме того, теледива рассказала о смене пищевых привычек. Подробности в нашем материале.
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