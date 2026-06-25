«Притворяется наивной овечкой»: публичные унижения бывшей жены Авербуха и связь с сыном Газманова. Что скрывала Лиза Арзамасова
Роман Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой начался со скандала и резкой критики со стороны бывшей жены фигуриста. Однако спустя годы Ирина Лобачёва вынуждена признать, что молодая актриса не только не посягнула на имущество супруга, но и стала по-настоящему близким человеком для сына Ильи от предыдущего брака. Почему дорога к чемпиону мира растянулась на целое десятилетие и что скрывается за семейной тайной, связанной с отцом звезды «Папиных дочек», читайте в материале «Радио 1».
Гонорар на троихЕлизавета Арзамасова появилась на свет в центре Москвы, на Васильевской улице. Символично, что окна их квартиры выходили прямо на Дом кино — будто сама столица с первых дней подсказывала девочке её путь. Позже семья переехала на Покровку. Родители пытались подобрать лучшие направления для развития дочери. Лиза занималась в музыкальном классе при ГИТИСе, хореографией и живописью. Когда девочка в четыре года увидела по телевизору сказку «Красная Шапочка» с Яной Поплавской в главной роли, она твёрдо заявила матери, что хочет сниматься в кино. Юлия отнеслась к словам наследницы серьёзно и начала рассылать фотографии Лизы по кастинг-агентствам. В 2004 году юная претендентка получила главную роль в мюзикле «Энни», а затем вышла на сцену «Новой Оперы». Однако ранний успех омрачился семейной трагедией. Когда начинающей артистке было семь лет, ушёл из жизни её отец Николай Александрович. Девочка рано узнала цену деньгам и утратам. Свои первые гонорары подросток делила на три равные части. Одну часть забирала себе, вторую отдавала маме, а третью — папе. Она продолжала откладывать третью часть даже после его смерти. Эта привычка сохранилась на всю жизнь.
Жизнь за маской успехаСитком «Папины дочки» сделал Арзамасову звездой и надолго закрепил за ней образ экранной зубрилы, однако саму актрису это не беспокоило. Лиза относилась к этому с философским спокойствием. Актрисе даже нравилось удивлять людей. Прохожие никак не могли сопоставить её с экранной Галиной Сергеевной. В жизни девушка была живой и темпераментной хохотушкой. В 2013 году проект завершился весьма резко. Коллеги вспоминают, что сюжет просто зашёл в тупик. Экранные девочки выросли и столкнулись со взрослыми проблемами. Однако Арзамасова позже раскрыла истинные причины закрытия. Культовый ситком прекратил существование не из-за логического конца сюжета, а по причине продюсерских конфликтов и отсутствия финансирования. После закрытия сериала Лиза поступила на продюсерский факультет ГИТРа, блестяще защитилась и получила красный диплом.
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Вскоре выпускница начала сама организовывать театральные постановки, ездила на гастроли с антрепризами и играла на сцене МХАТа. Однако главное направление деятельности она старалась не афишировать. Мало кто знал о масштабной благотворительной работе актрисы. Елизавета стала попечителем фонда помощи одиноким старикам и лично посещала дома престарелых, вникая в чужие беды.
«Люди, которые всё делали правильно — строили дома, растили детей, копили на старость, — в один миг из-за предательства близких оказывались выброшенными на обочину», — рассказывала она изданию «СтарХит».
Наивная овечка или холодный расчёт?Лиза тщательно скрывала личную жизнь от публики. СМИ не раз приписывали ей романы с Филиппом Бледным и Родионом Газмановым, но актриса лишь уклончиво отвечала, что её сердце уже занято.
«Конечно, я больше романтик, чем прагматик. Но моё сердце давно занято. И я думаю (надеюсь), что это надолго», — поделилась артистка с WomanHit.ru.Журналисты не рассматривали Илью Авербуха как возможного избранника. Пара познакомилась в 2010 году на проекте «Лёд и пламень». 15-летняя Лиза тогда только начинала свой путь на льду, а Авербух уже был признанным авторитетом и наставником. Телевизионная программа стала для юной Лизы настоящей сказкой. Илья приглашал её в ледовые шоу, они встречались на светских мероприятиях, общались перед камерами. Но внешне никто не догадывался о том, что их чувства уже переросли в нечто большее.На вопрос о том, когда между ними возникли чувства, оба уходят от ответа. Лиза категорически отрицает, что роман начался до её совершеннолетия. Много лет возлюбленные скрывали свои отношения от посторонних. Весной 2020 года фигурист официально подтвердил, что они с Арзамасовой вместе, но категорически отказался обсуждать личную жизнь публично. Когда тайна раскрылась, бывшая жена продюсера Ирина Лобачёва публично обвинила актрису в корысти и попыталась предостеречь бывшего супруга, чтобы тот не допускал избранницу к имуществу: «Пусть женятся. Главное, чтобы он не подпускал эту молодую особу к своей недвижимости».
Фигуристка в интервью говорила с нескрываемым недоверием.
«Это девочка себе на уме, которая искусно притворяется наивной овечкой. Ею движет холодный расчёт», — заявила Лобачёва изданию «7Дней».Однако Лиза проигнорировала эти выпады, выбрав тактику молчания и продолжив заниматься своим делом.
Секрет счастья от звёздный парыПандемия с её вынужденной изоляцией стала для них идеальным временем, чтобы уединиться. Влюблённые скрылись от посторонних глаз в загородном доме у Истринского водохранилища. Вдали от камер они вечерами сидели у камина, возились в саду и привыкали друг к другу. В декабре 2020 года актриса и создатель «Ледникового периода» тихо расписались. В 2021 году родился сын Лев, а летом 2024 года на свет появилась дочь Лия. Арзамасова проявила невероятную мудрость и сумела стать настоящим другом для Мартина — сына Ильи от первого брака. Подросток мог бы в штыки воспринять молодую мачеху, но нашёл в ней опору и поддержку. Обретя гармонию в семье, супруга чемпиона мира по фигурному катанию продолжила активную творческую жизнь и вернулась на театральные подмостки. По словам артистки, главный закон их дома — беречь друг друга от стресса. Если Илья измотан подготовкой нового шоу, Лиза берёт быт на себя. И наоборот.
«В нашей творческой среде вообще часто всё с ног на голову: кто сегодня рано встал и на гастроли не уехал, тот и главный родитель; кто вечером спектакль не играет, тот и целует на ночь. Но я всё-таки за то, чтобы исходить от нагрузки каждого. Я не сторонница «вешать лишнего» на человека, у которого в рабочее время стресс на стрессе», — рассказывала Лиза Арзамасова изданию «Домашний очаг».В декабре 2025 года пара отметила пятилетний юбилей. Авербух не скрывает своего восхищения супругой и называет её «человеком с железным стержнем».
«Она прошла через то, что сломало бы многих. И вышла победительницей», — говорил он в интервью Ксении Собчак.