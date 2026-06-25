«Притворяется наивной овечкой»: публичные унижения бывшей жены Авербуха и связь с сыном Газманова. Что скрывала Лиза Арзамасова

25 июня 2026, 17:33

Елизавета Арзамасова (Фото: Инстаграм*@liza_arzamasova)

Роман Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой начался со скандала и резкой критики со стороны бывшей жены фигуриста. Однако спустя годы Ирина Лобачёва вынуждена признать, что молодая актриса не только не посягнула на имущество супруга, но и стала по-настоящему близким человеком для сына Ильи от предыдущего брака. Почему дорога к чемпиону мира растянулась на целое десятилетие и что скрывается за семейной тайной, связанной с отцом звезды «Папиных дочек», читайте в материале «Радио 1».





Содержание Гонорар на троих Жизнь за маской успеха Наивная овечка или холодный расчёт? Секрет счастья от звёздный пары

Гонорар на троих



Елизавета Арзамасова (Фото: Инстаграм*@liza_arzamasova)

Жизнь за маской успеха



Елизавета Арзамасова (Фото: Инстаграм*@liza_arzamasova)

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«Люди, которые всё делали правильно — строили дома, растили детей, копили на старость, — в один миг из-за предательства близких оказывались выброшенными на обочину», — рассказывала она изданию «СтарХит».

Наивная овечка или холодный расчёт?

«Конечно, я больше романтик, чем прагматик. Но моё сердце давно занято. И я думаю (надеюсь), что это надолго», — поделилась артистка с WomanHit.ru.



Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм*@liza_arzamasova)

«Это девочка себе на уме, которая искусно притворяется наивной овечкой. Ею движет холодный расчёт», — заявила Лобачёва изданию «7Дней».

Секрет счастья от звёздный пары



Дети Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха (Фото: Инстаграм*@liza_arzamasova)

«В нашей творческой среде вообще часто всё с ног на голову: кто сегодня рано встал и на гастроли не уехал, тот и главный родитель; кто вечером спектакль не играет, тот и целует на ночь. Но я всё-таки за то, чтобы исходить от нагрузки каждого. Я не сторонница «вешать лишнего» на человека, у которого в рабочее время стресс на стрессе», — рассказывала Лиза Арзамасова изданию «Домашний очаг».

«Она прошла через то, что сломало бы многих. И вышла победительницей», — говорил он в интервью Ксении Собчак.