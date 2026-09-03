Арест счетов из-за шоу «Секрет на миллион», инсульт молодой жены и 17 лет молчания с Хаапасало: вся правда о судьбе звезды «Жуков» Виктора Бычкова
Виктор Николаевич Бычков — советский и российский актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Широкую известность артист получил благодаря образу молчаливого и добродушного егеря Кузьмича в комедиях Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и других фильмах франшизы. В драме Александра Рогожкина «Кукушка» 2002 года Бычков сыграл капитана Вейлакены (Псэхо), за эту работу получил Государственную премию России и заслужил высокие оценки критиков. В 2023 году суд взыскал с актера около 715 тысяч рублей. Позже сумма выросла почти до 770 тысяч рублей из-за штрафов, а в 2025 году Бычкову также арестовали счета. Подробнее о жизни, карьере и личной судьбе Виктора Бычкова — в материале «Радио 1».
Биография Виктора Бычкова и первые шаги к актерской профессииВиктор Николаевич Бычков родился 4 сентября 1954 года в Ленинграде. Детство будущего актера прошло в коммунальной квартире, где вместе с его семьей жили еще около 40 человек. Уже в юные годы Виктор отличался ярким артистизмом, однако мать, пережившая блокаду и самостоятельно воспитывавшая сына, считала, что ему необходимо получить «настоящую» профессию, которая позволит уверенно стоять на ногах.
В школе Бычков учился хорошо, поэтому после ее окончания перед ним открывался выбор среди многих вузов и техникумов. После восьмого класса он решил поступать в медицинское училище. Однако вмешался случай: во время собеседования абитуриент неудачно пошутил. Преподаватель сделала ему замечание, Виктор обиделся и в итоге отказался от поступления.
Не желая возвращаться в школу, юноша начал учиться в ПТУ. При этом гораздо больше времени он проводил в театральной студии, куда пришел практически сразу после начала учебы. После службы в армии Бычков предпринял первую попытку поступить в театральный вуз, но провалил экзамены и едва не решил, что актерская профессия ему не по силам.
Ситуация изменилась после похорон наставника по драматическому кружку. Коллеги покойного рассказали Виктору, что тот видел в нем настоящего артиста. Эти слова заставили молодого человека вновь поверить в себя. Бычков собрал волю в кулак и сделал все возможное, чтобы стать студентом Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии — ЛГИТМиКа.
После окончания курса Игоря Владимирова Виктор Бычков работал в Театре комедии имени Акимова, театре «Приют комедианта» и Театре имени Ленсовета. Однако наибольшую известность ему принесли именно кинороли, прежде всего образ егеря Кузьмича в серии комедий «Особенности национальной охоты».
«Где я только не работал до того, как стал актером. Как водитель возил слепых на автобусе, доставлял грузы в знаменитую тюрьму "Кресты", чего только не было… Дедом Морозом подработать я тоже никогда не отказывался. Ведь удачные "елки" чуть ли не полгода кормят», — вспоминал Виктор Бычков.
Первые роли Виктора Бычкова в киноКинематографическая карьера Виктора Бычкова началась в 1980 году с небольшой роли призывника в фильме «Последний побег». В титрах имя актера тогда даже не указали. Однако уже в картине «Взять живым» зрители получили возможность узнать артиста.
В 1985 году Александр Рогожкин впервые пригласил Бычкова в свой фильм. В картине «Ради нескольких строчек» актер сыграл немецкого егеря. Роль оказалась небольшой, однако имела важное значение для сюжета: Бычкову предстояло воплотить образ, который режиссер определял как «злое лицо войны».
В течение следующих десяти лет артист продолжал активно сниматься. В его фильмографии появились «Левша», «Жизнь Клима Самгина», «Русский транзит» и другие картины. Однако настоящий перелом в карьере произошел после новой встречи Бычкова с Александром Рогожкиным на «Ленфильме».
Режиссер написал для Виктора роль егеря специально. На этот раз персонаж должен был оказаться не немецким, а русским, причем с характерной бородой.
«У меня тогда борода слабо росла, я ее никогда не отпускал, поэтому уточнил: "А когда надо, чтобы она была?" — "Недели через две". И вы представляете, через две недели у меня была роскошная борода! Как она выросла — не знаю. В нашей профессии организм часто мобилизуется, и удается сделать то, что в обычной ситуации невозможно» — рассказывал Бычков.
Виктор Бычков и образ Кузьмича в «Особенностях национальной охоты»«Особенности национальной охоты» сделали Виктора Бычкова по-настоящему знаменитым. Образ добродушного егеря Кузьмича настолько полюбился зрителям, что со временем начал восприниматься как визитная карточка актера.
Однако сам Бычков, подобно Александру Демьяненко, который в свое время устал от постоянной ассоциации с Шуриком, постепенно начал уставать и от собственного знаменитого персонажа. Переломным моментом для него стали съемки в «Кукушке». Эта работа позволила актеру доказать, что он способен исполнять не только комедийные, но и серьезные драматические роли.
«Конечно, Кузьмич остался со мной, но этот образ перестал довлеть над моей актерской судьбой. Хотя, когда нужно, помогает. Для меня эта роль является своеобразным золотым ключиком, открывающим почти любые двери, я своего егеря берегу и всегда говорю ему спасибо. В трудные времена, когда не было съемок, он меня кормил и до сих пор иногда кормит», — объяснял актер.Утверждать, что роль Кузьмича закрыла для Бычкова дорогу в другие проекты, было бы неправильно. Артист снимался в «Гибели империи», «Жмурках», новом «Вие» и сериале «Кухня». Он сыграл отца Александра в проекте «Жуки», а также появился в «Полицейском братстве».
При этом зрителей неизменно интересовало, поддерживает ли Бычков отношения с коллегами по «Особенностям национальной охоты».
Виктор Бычков и Алексей Булдаков: отношения после «Особенностей национальной охоты»С Алексеем Булдаковым, умершим в 2019 году, Виктор Бычков близко не дружил, однако всегда относился к коллеге с глубоким уважением. Актер считал, что трагедии можно было избежать, если бы Булдаков не отправился один на гастроли в Монголию.
Бычков отмечал, что гостеприимный народ традиционно приглашает гостей к застолью, а жене Булдакова нередко приходилось спасать его от чрезмерных возлияний. При этом, по словам Виктора, сам Булдаков косвенно повлиял и на его отношение к алкоголю.
«После смерти Булдакова у меня совершенно пропало желание выпивать, уже третий год веду абсолютно здоровый образ жизни: диета, сауна, плаваю в бассейне. Взял под контроль все возрастные болячки», — подчеркивал Бычков.
Почему Виктор Бычков перестал общаться с Вилле ХаапасалоСамым близким другом Виктора Бычкова среди коллег по «Особенностям национальной охоты» долгое время считался Вилле Хаапасало. Однако со временем актер пришел к выводу, что качества, которые он когда-то видел в финском коллеге, во многом были результатом его собственных представлений о нем.
«Я его "придумал". Такого Вилле, которого хотел бы иметь в друзьях, не существует. Реальный человек Вилле Хаапасало думает и живет по-другому. Он читал в детстве иные сказки. Нам никогда не понять друг друга, мы разошлись как в море корабли, каждый пошел своим курсом. Не общаемся более 17 лет», — рассказывал Бычков этой весной.Со временем самым близким человеком для актера стала супруга. Артист также рассказал, что у него есть еще друг — крестный сына Денис, который является ровесником его супруги, моложе его на четверть века, а также знает и умеет много того, чем сам артист не владеет.
«А лучший друг умер полтора года назад от пандемии. Мудрый, добрейший Леонид Одесский был мне как отец, которого я не знал», — поделился артист.
Личная жизнь Виктора Бычкова: три бракаПервый, еще юношеский, брак Виктора Бычкова с Натальей Васильевой распался всего через год. Несмотря на короткую семейную жизнь, у супругов родился сын Григорий.
Второй союз актера с Еленой Симоновой также оказался недолговечным. В этом браке у Бычкова родились двое детей. Постепенно супруги отдалились друг от друга, а сам Виктор, несмотря на семейный статус, чувствовал себя одиноким.
Совершенно иначе сложились отношения с третьей женой Полиной Белинской. Они познакомились благодаря работе: театральный режиссер ставила антрепризный спектакль. Полина младше Виктора на 23 года и сразу покорила артиста. На этот раз Бычков не спешил официально оформлять отношения. Шесть лет влюбленные прожили в фактическом браке, а в загс отправились только после того, как Полина забеременела.
Супруги вместе работали, воспитывали сына Добрыню и в целом производили впечатление счастливой семьи. Однако в 2019 году их жизнь резко изменилась: Полина перенесла инсульт.
Инсульт жены Виктора Бычкова Полины Белинской
Состояние Полины оказалось тяжелым. Женщине провели две операции на мозге, после чего начался длительный период восстановления.
«Занимаемся восстановлением, реабилитацией. Полина в воде уже хорошо ходит, поднимается по лестнице из бассейна. В жизни жена пока передвигается в коляске», — рассказывал тогда артист.Бычков не скрывал, что в определенный период его жизни серьезные проблемы едва не привели к зависимости от алкоголя и игровых автоматов. По словам актера, именно Полина помогла ему справиться с этими трудностями. Теперь Виктор старается всеми силами поддерживать супругу и окружает ее заботой.
«Никто не любит из жизнерадостного, цветущего человека становиться человеком на коляске. Да, бывает тяжело. Но бывает и хорошо», — резюмировал актер.
Суд взыскал с Виктора Бычкова почти 770 тысяч рублейВ последние годы имя Виктора Бычкова появлялось в СМИ не только в связи с киноработами. У актера арестовали счета и возник запрет на выезд за границу из-за спора с организаторами программы «Секрет на миллион» компании «Ток-шоу». Организаторы хотели снять выпуск о супруге Бычкова Полине, которой несколькими годами ранее провели трепанацию черепа. Актеру предложили гонорар в размере 400 тысяч рублей.
Перед съемками в московской студии состояние Полины резко ухудшилось, поэтому запись прилось перенести. Позже организаторы уменьшили размер гонорара и стали настаивать, чтобы жена Бычкова подключилась к программе по видеосвязи из Санкт-Петербурга.
Виктор отказался выполнять это условие. После этого компания обратилась в суд, потребовав от актера выплатить неустойку. Красногвардейский районный суд частично удовлетворил требования компании «Ток-шоу» и взыскал с Бычкова 769 тысяч рублей. Актер попытался обжаловать решение в городском суде, однако суд оставил его без изменений.
Виктор Бычков сейчасВиктор Бычков продолжает работать в кино и театре. Артист пополняет фильмографию, а среди его последних заметных проектов — продолжения популярного комедийного сериала «Жуки».
Бычков также участвует в театральных постановках и антрепризах. Кроме того, актер развивает собственный бренд, организует творческие встречи и тематические мероприятия, где появляется в образе знаменитого егеря Кузьмича.