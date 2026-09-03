03 сентября 2026, 15:56

Виктор Бычков (фото: Instagram* / victor_bychkov_kuzmich)

Виктор Николаевич Бычков — советский и российский актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Широкую известность артист получил благодаря образу молчаливого и добродушного егеря Кузьмича в комедиях Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и других фильмах франшизы. В драме Александра Рогожкина «Кукушка» 2002 года Бычков сыграл капитана Вейлакены (Псэхо), за эту работу получил Государственную премию России и заслужил высокие оценки критиков. В 2023 году суд взыскал с актера около 715 тысяч рублей. Позже сумма выросла почти до 770 тысяч рублей из-за штрафов, а в 2025 году Бычкову также арестовали счета. Подробнее о жизни, карьере и личной судьбе Виктора Бычкова — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктора Бычкова и первые шаги к актерской профессии Первые роли Виктора Бычкова в кино Виктор Бычков и образ Кузьмича в «Особенностях национальной охоты» Виктор Бычков и Алексей Булдаков: отношения после «Особенностей национальной охоты» Почему Виктор Бычков перестал общаться с Вилле Хаапасало Личная жизнь Виктора Бычкова: три брака Суд взыскал с Виктора Бычкова почти 770 тысяч рублей Виктор Бычков сейчас

Биография Виктора Бычкова и первые шаги к актерской профессии

Виктор Бычков (фото: Instagram* / victor_bychkov_kuzmich)

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«Где я только не работал до того, как стал актером. Как водитель возил слепых на автобусе, доставлял грузы в знаменитую тюрьму "Кресты", чего только не было… Дедом Морозом подработать я тоже никогда не отказывался. Ведь удачные "елки" чуть ли не полгода кормят», — вспоминал Виктор Бычков.

Первые роли Виктора Бычкова в кино

Виктор Бычков с сыном (фото: Instagram* / victor_bychkov_kuzmich)

«У меня тогда борода слабо росла, я ее никогда не отпускал, поэтому уточнил: "А когда надо, чтобы она была?" — "Недели через две". И вы представляете, через две недели у меня была роскошная борода! Как она выросла — не знаю. В нашей профессии организм часто мобилизуется, и удается сделать то, что в обычной ситуации невозможно» — рассказывал Бычков.

Виктор Бычков и образ Кузьмича в «Особенностях национальной охоты»

Виктор Бычков (фото: Instagram* / victor_bychkov_kuzmich)

«Конечно, Кузьмич остался со мной, но этот образ перестал довлеть над моей актерской судьбой. Хотя, когда нужно, помогает. Для меня эта роль является своеобразным золотым ключиком, открывающим почти любые двери, я своего егеря берегу и всегда говорю ему спасибо. В трудные времена, когда не было съемок, он меня кормил и до сих пор иногда кормит», — объяснял актер.

Виктор Бычков и Алексей Булдаков: отношения после «Особенностей национальной охоты»

Виктор Бычков (фото: Instagram* / victor_bychkov_kuzmich)

«После смерти Булдакова у меня совершенно пропало желание выпивать, уже третий год веду абсолютно здоровый образ жизни: диета, сауна, плаваю в бассейне. Взял под контроль все возрастные болячки», — подчеркивал Бычков.

Почему Виктор Бычков перестал общаться с Вилле Хаапасало

«Я его "придумал". Такого Вилле, которого хотел бы иметь в друзьях, не существует. Реальный человек Вилле Хаапасало думает и живет по-другому. Он читал в детстве иные сказки. Нам никогда не понять друг друга, мы разошлись как в море корабли, каждый пошел своим курсом. Не общаемся более 17 лет», — рассказывал Бычков этой весной.

«А лучший друг умер полтора года назад от пандемии. Мудрый, добрейший Леонид Одесский был мне как отец, которого я не знал», — поделился артист.

Виктор Бычков (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Личная жизнь Виктора Бычкова: три брака

Виктор Бычков с дочкой (фото: Instagram* / victor_bychkov_kuzmich)

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«Занимаемся восстановлением, реабилитацией. Полина в воде уже хорошо ходит, поднимается по лестнице из бассейна. В жизни жена пока передвигается в коляске», — рассказывал тогда артист.

«Никто не любит из жизнерадостного, цветущего человека становиться человеком на коляске. Да, бывает тяжело. Но бывает и хорошо», — резюмировал актер.

Суд взыскал с Виктора Бычкова почти 770 тысяч рублей

Виктор Бычков с женой (фото: Instagram* / victor_bychkov_kuzmich)

Виктор Бычков сейчас