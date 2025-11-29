29 ноября 2025, 11:26

Ильдар Гайнутдинов (фото: Telegram @ildaryoung_official)

Ильдар Гайнутдинов – российский танцор и хореограф, ведущий солист театра танца Аллы Духовой «Тодес». Жизнь с диагнозом «атипичный аутизм», связь с Дженнифер Лопес и помолвка с Евгенией Медведевой. Как сейчас живёт звезда театра «Тодес» Аллы Духовой – в материале «Радио 1».





Содержание Кто такой Ильдар Гайнутдинов Карьера танцора Личная жизнь Гайнутдинова и помолвка с Медведевой Личная жизнь Евгении Медведевой до Гайнутдинова Что известно о танцоре сейчас

Кто такой Ильдар Гайнутдинов

Ильдар Гайнутдинов (Фото: Instagram*@ildaryoung)



Карьера танцора

Ильдар Гайнутдинов (Фото: Instagram*@ildaryoung)







Личная жизнь Гайнутдинова и помолвка с Медведевой

Ильдар Гайнутдинов (Фото: Instagram*@ildaryoung)



Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)

Личная жизнь Евгении Медведевой до Гайнутдинова

Евгения Медведева (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)

«Я не забираю время, не забираю свободу. Я даю человеку осознание того, что люди вместе не потому, что они должны так делать, а потому, что они хотят и любят. И нет такого, что ты мне обязана, должна — или обязан/должен. Никто никому ничего не должен. Единственное, что мы обязаны и должны в этой жизни, — мы обязаны себе быть счастливыми».

Что известно о танцоре сейчас