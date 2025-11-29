Аутизм, связь с Дженнифер Лопес и помолвка с Евгенией Медведевой: как сейчас живёт звезда шоу «Танцы» Ильдар Гайнутдинов?
Ильдар Гайнутдинов – российский танцор и хореограф, ведущий солист театра танца Аллы Духовой «Тодес». Жизнь с диагнозом «атипичный аутизм», связь с Дженнифер Лопес и помолвка с Евгенией Медведевой. Как сейчас живёт звезда театра «Тодес» Аллы Духовой – в материале «Радио 1».
Кто такой Ильдар Гайнутдинов
Ильдар Гайнутдинов родился 30 ноября 2000 года в Москве. Его мать – Рената Мазалова – азербайджанка по национальности, а отец – Ринад Гайнутдинов – татарин. Однако сам танцор, говоря о своём происхождении, отмечает, что больше относит себя к национальности матери.
В раннем детстве мальчику поставили диагноз атипичный аутизм, что стало тяжелым испытанием для его матери, которая одна воспитывала двоих детей после ухода мужа. Однако, вместо того чтобы сосредоточиться на ограничениях, она привела 7-летнего Ильдара в танцевальную студию «Тодес» Аллы Духовой — и это решение изменило его жизнь.
Несмотря на сложности с социализацией и дискомфорт во время репетиций, Ильдар проявил невероятную целеустремленность. Уже через год Алла Духова, заметив его талант, вручила ему грант на бесплатное обучение. В 14 лет он стал самым молодым солистом в истории «Тодеса».
Карьера танцора
Еще в школе Ильдар Гайнутдинов совмещал занятия танцами с акробатикой, демонстрируя невероятную работоспособность. В 9-м классе он принял судьбоносное решение — перешел на дистанционное обучение, чтобы полностью посвятить себя искусству. Этот шаг полностью оправдал себя: его карьера начала стремительно развиваться.
Первым серьезным успехом стало выступление в 2013 году на «Детском Евровидении» в дуэте с Даяной Кирилловой. Уже через два года, в 2015-м, Ильдар одержал победу в украинском шоу «Танцуют все!» — этот триумф он посвятил своему погибшему другу Владимиру Галенко. Часть призовых денег юный танцор отдал маме, а остальные средства вложил в собственное образование.
В 2017 году 16-летний Гайнутдинов, став самым молодым участником проекта «Танцы» на ТНТ, дошел до финала. Его проникновенный номер с Ольгой Кодой вызвал овации жюри и зрителей. А уже в следующем, 2018 году, Ильдар завоевал главный приз ($100 000) на престижном международном конкурсе World of Dance, организованном Дженнифер Лопес.
Личная жизнь Гайнутдинова и помолвка с Медведевой
Ильдар Гайнутдинов всегда тщательно оберегал свою личную жизнь от публичного обсуждения. Известный своей сдержанностью танцор предпочитал, чтобы внимание публики было сосредоточено на его профессиональных достижениях, а не на романтических связях.
Единственным официально не подтверждённым, но активно обсуждавшимся эпизодом в личной жизни артиста стали слухи о его возможных отношениях с Анной Коростелевой, также участницей шоу «Танцы» на ТНТ. В 2017-2018 годах поклонники неоднократно замечали особую теплоту в общении между молодыми людьми, однако ни Ильдар, ни Анна никогда не комментировали эти предположения, оставляя их на уровне догадок.
В последние дни медиапространство бурлит обсуждениями помолвки танцора Ильдара Гайнутдинова и фигуристки Евгении Медведевой. Их знакомство произошло в 2024 году на проекте ТНТ «Звездные танцы», где они выступали в одной паре.
С первых же репетиций стало очевидно, что оба — перфекционисты, одинаково требовательные к себе и невероятно артистичные. Химия между ними чувствовалась даже вне сцены, а на паркете их дуэт практически сразу стал главным фаворитом шоу. Зрители и жюри отмечали редкое совпадение темпераментов и органичность, с которой они существовали в танце.
Хотя по ходу проекта вокруг пары циркулировали слухи о возможном романе, Медведева настаивала, что их связь исключительно профессиональная. Почти год влюбленные скрывали свои отношения от публики и лишь в июле 2025 года открыто заявили о них, опубликовав серию совместных снимков с подписью: «Сквозь танец — в жизнь».
11 ноября 2025 года стало известно о новом важном этапе в их истории: 24-летний Ильдар Гайнутдинов и 25-летняя Евгения Медведева объявили о помолвке. Предложение Ильдар сделал 7 ноября, преподнеся возлюбленной кольцо из белого золота с бриллиантом. Евгения ответила согласием, а в соцсетях поделилась видео трогательного момента.
Незадолго до публичного объявления поклонники уже заметили на ее безымянном пальце кольцо — во время третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
Дата свадьбы пока неизвестна.
Личная жизнь Евгении Медведевой до Гайнутдинова
Хотя Евгения Медведева известна на всю страну как выдающаяся фигуристка, она предпочитала не делиться подробностями своей личной жизни с публикой. Двукратная чемпионка мира тщательно оберегала свою частную жизнь, не раскрывая детали своих романтических отношений.
Единственным подтверждённым фактом в личной жизни спортсменки до недавнего времени были её отношения с фигуристом Дмитрием Чигирёвым. Они встречались около года, но осенью 2024 года неожиданно расстались. Причины разрыва остались неизвестными, так как Евгения традиционно не комментировала эту ситуацию. Фанаты заметили, что после расставания фигуристка стала ещё более закрытой в социальных сетях, публикуя меньше личных фотографий и постов.
Еще до знакомства с Гайнутдиновым спортсменка на шоу «5 книг» YouTube-канала «Ключ» высказала свое мнение по поводу желаемых отношений:
«Я не забираю время, не забираю свободу. Я даю человеку осознание того, что люди вместе не потому, что они должны так делать, а потому, что они хотят и любят. И нет такого, что ты мне обязана, должна — или обязан/должен. Никто никому ничего не должен. Единственное, что мы обязаны и должны в этой жизни, — мы обязаны себе быть счастливыми».
Что известно о танцоре сейчас
Ильдар по-прежнему остается верен принципу «сначала профессия». В 2025 году он продолжает интенсивно работать, выступая в Большом театре (проекты «Лабиринт», «MODANSE») и активно гастролируя по миру (Катар, Дубай, Европа). Кроме того, артист проводит мастер-классы и онлайн-марафоны (проект WORKOUT).