Жёсткая критика Мигеля, ярлык «выскочки без образования» и травля после свадьбы с Медведевой: чем сегодня занят танцор Ильдар Гайнутдинов?
Танцовщику Ильдару Гайнутдинову, которого зрители знают по шоу «Танцы» на ТНТ, сольным партиям в Большом театре и громкому роману с олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой, 30 ноября исполняется 26 лет. Этот артист без классического балетного образования сумел попасть в труппу Аллы Духовой в 14 лет, а затем — на главную сцену страны. Его карьера сопровождалась не только триумфами, но и жёсткой критикой коллег, обвинениями в «мании величия» и хейтом после свадьбы. Подробности — в материале «Радио 1».
Кто такой Ильдар ГайнутдиновИльдар Гайнутдинов родился 30 ноября 2000 года в Москве. Его мать – Рената Мазалова – азербайджанка по национальности, а отец – Ринад Гайнутдинов – татарин. Однако сам танцор, говоря о своём происхождении, отмечает, что больше относит себя к национальности матери.
В раннем детстве мальчику поставили диагноз атипичный аутизм, что стало тяжелым испытанием для его матери, которая одна воспитывала двоих детей после ухода мужа. Однако, вместо того чтобы сосредоточиться на ограничениях, она привела 7-летнего Ильдара в танцевальную студию «Тодес» Аллы Духовой — и это решение изменило его жизнь.
Несмотря на сложности с социализацией и дискомфорт во время репетиций, Ильдар проявил невероятную целеустремленность. Уже через год Алла Духова, заметив его талант, вручила ему грант на бесплатное обучение. В 14 лет он стал самым молодым солистом в истории «Тодеса».
Карьера танцораЕще в школе Ильдар Гайнутдинов совмещал занятия танцами с акробатикой, демонстрируя невероятную работоспособность. В 9-м классе он принял судьбоносное решение — перешел на дистанционное обучение, чтобы полностью посвятить себя искусству. Этот шаг полностью оправдал себя: его карьера начала стремительно развиваться.
Первым серьезным успехом стало выступление в 2013 году на «Детском Евровидении» в дуэте с Даяной Кирилловой. Уже через два года, в 2015-м, Ильдар одержал победу в украинском шоу «Танцуют все!» — этот триумф он посвятил своему погибшему другу Владимиру Галенко. Часть призовых денег юный танцор отдал маме, а остальные средства вложил в собственное образование.
В 2017 году 16-летний Гайнутдинов, став самым молодым участником проекта «Танцы» на ТНТ, дошел до финала. Его проникновенный номер с Ольгой Кодой вызвал овации жюри и зрителей. А уже в следующем, 2018 году, Ильдар завоевал главный приз ($100 000) на престижном международном конкурсе World of Dance, организованном Дженнифер Лопес.
Вершиной карьеры стало приглашение в продюсерскую компанию MuzArts: в июне 2022 года Гайнутдинов дебютировал на сцене Большого театра, исполнив сольные партии в проектах «Postscript 2.0», «Лабиринт» и «MODANSE» в дуэте со Светланой Захаровой . Сам артист признавался, что выход на главную сцену страны стал для него «определённым перерождением».
Личная жизнь ГайнутдиноваЛичная жизнь Гайнутдинова долгое время оставалась предметом догадок, пока летом 2025 года он официально не объявил об отношениях с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Пара познакомилась осенью 2024 года на проекте «Звёздные танцы» на ТНТ, где чувства начали зарождаться во время совместной работы. В ноябре 2025-го стало известно о помолвке, а официальная регистрация брака, как выяснилось позже, прошла тихо — 22 декабря 2025 года, о чём знали только близкие.
Пышная свадьба состоялась 29 августа 2026 года в московском отеле The Carlton, на торжество пригласили более 200 гостей. Среди присутствовавших были Яна Рудковская и фигуристка Анна Щербакова. Этери Тутберидзе, как объяснила Медведева, приглашение получила, но не смогла приехать из-за работы в другом городе. В конце октября пара обвенчалась, и, по словам фигуристки, подготовка к венчанию была для неё даже серьёзнее, чем к свадьбе.
В сентябре 2026 года молодожёны стали гостями программы «Пусть говорят», где поделились планами на будущее. Гайнутдинов признался, что мечтает о сыне:
«У меня не было отца, у Жени тоже. У меня одни сёстры вокруг, у Жени тоже везде женщины. Поэтому хочется расширить наши мужские позиции в семье».Сейчас пара живёт вместе с двумя собаками — французским бульдогом Тофу и кавалер-кинг-чарльз-спаниелем Тыквой, которую завели осенью 2026 года.
Конфликт с Мигелем и хейт после свадьбыПуть Гайнутдинова к признанию не был безоблачным. После дебюта в Большом театре часть представителей балетного сообщества встретила его в штыки: отсутствие академического хореографического образования стало поводом для жёстких комментариев. «Выскочка без образования», — писали хйторы. Сам артист не скрывает, что путь в классический балет был нетрадиционным: он начинал в эстрадном коллективе и лишь позже добавил в свою технику элементы классики.
Самый громкий конфликт случился ещё в 2017 году на шоу «Танцы», где одним из членов жюри был хореограф Мигель. Он открыто критиковал молодого танцовщика, называя его «неискренним» и советуя больше времени проводить в танцевальном классе. После финала, где Гайнутдинов занял лишь четвёртое место, Мигель высказался ещё жёстче:
«Мне очень жаль, что такое подготовленное тело, как у Ильдара, страдает манией величия по поводу своих возможностей… Ему 16 лет, и он доволен, значит, ему пора уходить из профессии».Многие зрители тогда посчитали, что идеолог проекта предвзят к молодому артисту, а некоторые говорили о зависти.
Новая волна хейта накрыла Гайнутдинова после свадьбы с Медведевой. Первый танец молодожёнов, исполненный под песню «Навсегда» группы «Сироткин», вызвал бурную реакцию в сети. Пользователи сочли, что профессиональный танцовщик слишком увлёкся собственной партией: «Жених танцует сам с собой», «Он сам от себя тащится, зачем ему невеста вообще», «Хореографом была Волочкова!» — писали в комментариях .
Находились и те, кто защищал пару, отмечая, что номер был импровизационным. Сама Медведева отреагировала на критику с недоумением:
«Посмотрела посты про необычный танец, который у нас был. Но он же самый обычный! Поддержки были, потанцевали, в глаза смотрели. Что необычного?».
Что известно о танцоре сейчасНесмотря на скандалы, карьера Гайнутдинова продолжает набирать обороты. В феврале 2026 года он представил на сцене Кремлёвского дворца свой первый авторский проект — гала-концерт «Танец без имени», объединивший хореографию, музыку, спорт и визуальное искусство. В программе приняли участие звёзды Большого театра, включая приму Екатерину Крысанову и Елизавету Кокореву, а также олимпийские чемпионки Мария Шурочкина и Евгения Канаева. Сам артист назвал этот проект не подведением итогов, а «стартовой точкой» для дальнейших экспериментов.
Планы у артиста масштабные: на февраль 2027 года анонсирована премьера его сольного спектакля в Московском международном доме музыки. По словам Гайнутдинова, это будет масштабный перформанс, исследующий границы человеческих возможностей, построенный на диалоге пластики с органной музыкой и японскими барабанами тайко. Кроме того, он продолжает выступать как приглашённый солист MuzArts и ведущий солист «Тодеса», совмещая сценическую карьеру с семейной жизнью.