29 ноября 2026, 14:30

Ильдар Гайнутдинов (Фото: Telegram @ildaryoung_official)

Танцовщику Ильдару Гайнутдинову, которого зрители знают по шоу «Танцы» на ТНТ, сольным партиям в Большом театре и громкому роману с олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой, 30 ноября исполняется 26 лет. Этот артист без классического балетного образования сумел попасть в труппу Аллы Духовой в 14 лет, а затем — на главную сцену страны. Его карьера сопровождалась не только триумфами, но и жёсткой критикой коллег, обвинениями в «мании величия» и хейтом после свадьбы. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Кто такой Ильдар Гайнутдинов Карьера танцора Личная жизнь Гайнутдинова Конфликт с Мигелем и хейт после свадьбы Что известно о танцоре сейчас

Кто такой Ильдар Гайнутдинов

Ильдар Гайнутдинов (Фото: Instagram*@ildaryoung)

Карьера танцора

Ильдар Гайнутдинов (Фото: Instagram*@ildaryoung)





Личная жизнь Гайнутдинова

Ильдар Гайнутдинов (Фото: Instagram*@ildaryoung)

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева (Фото: Telegram @jmedvedevaj_official)

«У меня не было отца, у Жени тоже. У меня одни сёстры вокруг, у Жени тоже везде женщины. Поэтому хочется расширить наши мужские позиции в семье».

Конфликт с Мигелем и хейт после свадьбы

«Мне очень жаль, что такое подготовленное тело, как у Ильдара, страдает манией величия по поводу своих возможностей… Ему 16 лет, и он доволен, значит, ему пора уходить из профессии».

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева (Фото: скриншот т/п «Пусть говорят»)

«Посмотрела посты про необычный танец, который у нас был. Но он же самый обычный! Поддержки были, потанцевали, в глаза смотрели. Что необычного?».

Что известно о танцоре сейчас