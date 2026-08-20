С Матросовым развелась, Аверин понравился сразу, флиртовала с Чернышовым и скрывала Кудрявцева 10 лет: Кто настоящий муж Марии Куликовой

20 августа 2026, 13:49

Мария Куликова (Фото: кадр из фильма «Отель счастливых сердец»)

Звезда «Склифосовского» и «Двух судеб» Мария Куликова долгие годы скрывала имя своего избранника. Поклонники гадали: Максим Аверин, Андрей Чернышов или кто-то другой? Лишь спустя десять лет отношений актриса раскрыла тайну. Что заставило её так долго хранить молчание и кем оказался тот самый мужчина, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как Баба-Яга и одна случайная ошибка изменили жизнь Марии Куликовой? Без любви, но с достоинством Любовь, приятельство или домыслы: что между ними на самом деле? Тайный спутник, слухи о разводе и свадьба без колец. Кто он, муж Марии Куликовой?

Как Баба-Яга и одна случайная ошибка изменили жизнь Марии Куликовой?



Мария Куликова (Фото: кадр из фильма «Склифосовский»)

Без любви, но с достоинством



Денис Матросов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Порезали основательно»: не угодил Познеру и обратился к Андрею Малахову. Куда исчез ведущий «Вести недели» Сергей Брилев и что с ним случилось

Любовь, приятельство или домыслы: что между ними на самом деле?



Мария Куликова и Максим Аверин (Фото: кадр из фильма «Склифосовский»)

Тайный спутник, слухи о разводе и свадьба без колец. Кто он, муж Марии Куликовой?



Виталий Кудрявцев (Фото: кадр из фильма«Судьба обмену не подлежит»)

«У меня раньше не было таких отношений, в которых ко мне бы так нежно и бережно относились. Мне нужен только мой муж, которого я себе когда-то загадала и, вот, спустя столько времени, получила», — приводит слова знаменитости «СтарХит».