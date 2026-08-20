С Матросовым развелась, Аверин понравился сразу, флиртовала с Чернышовым и скрывала Кудрявцева 10 лет: Кто настоящий муж Марии Куликовой
Звезда «Склифосовского» и «Двух судеб» Мария Куликова долгие годы скрывала имя своего избранника. Поклонники гадали: Максим Аверин, Андрей Чернышов или кто-то другой? Лишь спустя десять лет отношений актриса раскрыла тайну. Что заставило её так долго хранить молчание и кем оказался тот самый мужчина, читайте в материале «Радио 1».
Как Баба-Яга и одна случайная ошибка изменили жизнь Марии Куликовой?Мария Куликова — коренная москвичка в третьем поколении, выросла в доме, где музыка была не просто красивым фоном, а естественной и неотъемлемой частью повседневного семейного уклада. Её мать трудилась инженером, отец работал на Гостелерадио и пел в церковном хоре, а бабушка преподавала вокал в легендарной «Гнесинке». Неудивительно, что в их квартире мелодии звучали практически не переставая. Однако сама Маша так и не освоила фортепиано, о чём сегодня искренне сожалеет. Когда девочке исполнилось десять лет, семья переехала из уютного центра в один из столичных спальных районов. Место оказалось с непростой криминогенной репутацией, и родители, желая уберечь дочь от дурного влияния, решили занять её полезным делом. Так Маша оказалась в театральной студии.
Выбор оказался на редкость точным: природная застенчивость и неуверенность в себе, мучившие девочку в обычной жизни, на подмостках мгновенно растворялись. Именно там, в гриме и костюме сказочной злодейки — Бабы-Яги, — она впервые почувствовала себя по-настоящему свободной. После школы Мария планировала поступать на юридический, но в последний момент изменила решение и подала документы в театральный. Экзамены сдавала сразу в несколько вузов, а в итоге оказалась в Щукинском училище на курсе Евгения Князева. После выпуска её приняли в Театр сатиры, параллельно начались съёмки в кино. Первое время роли были эпизодическими, почти незаметными. Всё изменила «Лесная царевна», где она сыграла Марью. Но настоящий триумф и всенародное признание пришли к молодой артистке благодаря мелодраме «Две судьбы». По иронии случая, на те самые пробы Куликова попала совершенно случайно — просто перепутав нужную дверь в длинном коридоре. Эта забавная оплошность стала поворотной точкой в биографии москвички: роль Надежды не только обеспечила Марии звёздный статус, но и открыла дорогу к куда более серьёзным и многогранным кинематографическим проектам. Выпускница «Щуки» снималась в «Рельсах счастья» и «Сёстрах по крови».
А в 2009 году получила роль в продолжении «Доярки из Хацапетовки», заменив Евгению Осипову. Этот сериал снова сделал актрису востребованной. Потом была «Парфюмерша», съёмки которой шли на минской фабрике, и по словам королевы мелодрам, давались непросто. Мария пробовала себя в самых разных амплуа: адвокат, отельер, таксистка. В «Склифосовском» сыграла хирурга Марину Нарочинскую. На сегодняшний день в фильмографии кинодивы более ста ролей.
Без любви, но с достоинствомОбаятельная и привлекательная Куликова с юности была окружена мужским вниманием, однако её первая по-настоящему серьёзная история любви случилась ещё в студенческие годы. Избранником стал однокурсник Филипп Григорьян. Это были длительные отношения, однако до алтаря дело так и не дошло. Сегодня актриса вспоминает те годы с теплотой и признаёт очевидное: виной всему стала юность. Они просто ещё не умели бережно относиться друг к другу и не ценили того, что имели.
Совсем иначе сложился сценарий отношений Марии с Денисом Матросовым. Их пути пересеклись на съёмочной площадке тех самых «Двух судеб». Поначалу актёров связывали исключительно рабочие узы, но Денис начал красиво и настойчиво ухаживать: провожал Марию до дома и искал любой повод провести с ней время вне павильона. Постепенно эта искренняя забота возымела действие — из просто хороших коллег они превратились в пару, начали вести совместный быт, а вскоре поженились.Путь к материнству для Марии оказался долгим: целых десять лет пара безрезультатно ждала этого чуда. Поэтому новость о беременности стала для актрисы абсолютной неожиданностью. Находясь на съёмочной площадке в Киеве, она позвонила домой, чтобы узнать результаты анализов, и вдруг услышала, что скоро станет мамой.
В 2011 году у них родился сын Иван. И Мария, и Денис оказались на редкость вовлечёнными родителями. Несмотря на изматывающий график, родители старались не упускать из вида взросление Вани, и мальчик стал частым гостем в съёмочных павильонах. Однако за фасадом крепкой семьи уже намечались скрытые трещины.
По признанию самой Куликовой, кризис в их с Матросовым отношениях наметился ещё до появления первенца. И если муж предпочитал списывать эмоциональное отдаление на бесконечные командировки и вынужденные разлуки, то Мария понимала: корень проблемы кроется не во внешних обстоятельствах, а в них самих.
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В 2015 году супруги приняли решение разойтись, честно признавшись друг другу: любовь просто прошла. Тем не менее, бывшим возлюбленным хватило мудрости перешагнуть через личные обиды. Ради сына артисты сумели сохранить по-настоящему тёплые и уважительные отношения, оставаясь для Вани надёжной опорой.
Любовь, приятельство или домыслы: что между ними на самом деле?Расставание с Матросовым тут же породило волну светских сплетен, и публика принялась активно сватать актрису. Главным и самым очевидным кандидатом в глазах поклонников стал Максим Аверин. Многолетнее партнёрство на съёмочной площадке «Склифосовского» и их безупречный экранный тандем заставляли зрителей искренне верить: за кадром этих двоих наверняка связывает нечто большее, чем просто рабочие отношения. Однако сама Мария всегда решительно пресекала подобные домыслы, подчёркивая, что их объединяет лишь крепкая, проверенная временем дружба длиной более чем в два десятилетия.Впрочем, актриса охотно признаётся: при самом первом знакомстве харизматичный Максим всё же произвёл на неё сильное впечатление. Но на тот момент сердце кинодивы было уже занято, поэтому зародившаяся симпатия так и не переросла в роман. Ещё одной «жертвой» народной молвы в своё время стал Андрей Чернышов.
Знакомство коллег состоялось ещё на заре карьеры Куликовой, во время работы над «Двумя судьбами». На публике актёры любили обменяться колкими шутками, игриво переглянуться и откровенно пококетничать, что, разумеется, тут же давало таблоидам пищу для новых сенсаций. Реальность же была куда прозаичнее: Мария всегда отводила «патологоанатому» исключительно роль близкого друга семьи. Да и любые романтические интрижки были заведомо исключены — в тот период звезда «Анатомии убийства» был несвободен.
Тайный спутник, слухи о разводе и свадьба без колец. Кто он, муж Марии Куликовой?В 2018 году Мария в одном из интервью коротко обмолвилась, что больше не одна. По словам «Нарочинской», рядом появился человек, который научил её радоваться жизни. Знаменитость рассказала, что они путешествуют вместе, но имя спутника скрыла. Журналисты тут же начали строить предположения.
Чаще других звучала версия о Виталии Кудрявцеве — говорили, что мужчина ради Марии оставил семью. Однако бывшая жена Серафима Низовская эти разговоры опровергла: по её словам, Куликова появилась в жизни благоверного уже после развода. Сам Кудрявцев также заявил, что никакого романа нет, а их связывает только работа. Мария в свою очередь продолжала хранить молчание. Иногда артистка публиковала кадры с отдыха, но лица находившегося рядом мужчины видно не было. Лишь в 2024 году «Лесная царевна» частично прояснила свой статус. В интервью кинодива сообщила, что уже десять лет чувствует себя счастливой, а за год до этого официально вступила в брак. Регистрация была приурочена к 4 апреля — дню рождения свекрови Марии. По признанию актрисы, возлюбленный окружил её исключительной заботой. Мария не скрывает: не случись этой встречи, она, возможно, до сих пор была бы одна.
«У меня раньше не было таких отношений, в которых ко мне бы так нежно и бережно относились. Мне нужен только мой муж, которого я себе когда-то загадала и, вот, спустя столько времени, получила», — приводит слова знаменитости «СтарХит».Интрига сохранялась до марта 2026 года — именно тогда Куликова впервые открыто назвала имя своего мужа. Им оказался коллега Виталий Кудрявцев — тот самый, кого пресса и общественность подозревали в роли тайного спутника артистки ещё несколько лет назад. Сама церемония прошла в формальной обстановке: пара оформила отношения в МФЦ, отказавшись от традиционного обмена кольцами. Единственным свидетелем этого события стал сын актрисы Иван, который и сделал одну-единственную фотографию в день их бракосочетания.