«Порезали основательно»: не угодил Познеру и обратился к Андрею Малахову. Куда исчез ведущий «Вести недели» Сергей Брилев и что с ним случилось
Один из самых узнаваемых телеведущих страны, лауреат ТЭФИ, автор программ «Вести недели» и «Пятая студия» Сергей Брилёв в 2022 году исчез из эфира, а затем покинул Россию. Журналист перенёс тяжёлую операцию, отрастил бороду, и теперь его называют Серхио. Почему ведущий уехал из страны, где он находится и как складывается его жизнь сегодня — читайте в материале «Радио 1».
Гавана или Москва: где на самом деле родился БрилёвСергей Борисович Брилёв родился 24 июля 1972 года в Гаване (Куба) в семье советских граждан. В официальных документах корреспондента местом рождения указана Москва. Это было связано с действовавшими в СССР правилами регистрации детей сотрудников дипломатических и торговых представительств за рубежом, согласно которым актовые записи оформлялись на территории Советского Союза. Несмотря на формальную московскую регистрацию в свидетельстве о рождении, кубинские власти признают факт его появления на свет на острове. По имеющимся данным, это обстоятельство позволяет журналисту посещать «Остров Свободы» в безвизовом порядке.Отец и мать Сергея Брилёва Борис и Валентина работали в советском торговом представительстве за рубежом. Их профессиональная деятельность предполагала частые переезды в период холодной войны. В связи с работой родителей детство будущего журналиста прошло не только в Москве, но и в Эквадоре и Уругвае. Благодаря этому обстоятельству он с ранних лет свободно владеет испанским языком наравне с русским.
Начало большого путиКогда Сергей учился в старших классах, семья вернулась в Москву. В 1989 году юноша получил аттестат в средней школе № 109, которой в тот период руководил педагог Евгений Ямбург. В это время он также играл в школьном театральном кружке. Позднее сам журналист отмечал, что этот ранний сценический опыт пригодился ему в профессии телеведущего, особенно при работе в прямом эфире. После получения аттестата Брилёв поступил в МГИМО на факультет международной журналистики. Конкурс в этот вуз в конце 80-х годов был просто сумасшедшим — несколько человек на место. Впоследствии журналист рассказывал коллегам курьёзный случай, произошедший с ним на этапе подготовки к вступительным экзаменам.
Первая встреча с будущей женойМать будущего журналиста, Валентина, случайно постирала его парадную рубашку вместе с комсомольским билетом. В советское время порча этого документа могла создать серьёзные проблемы при зачислении в престижный вуз. Чтобы исправить ситуацию, Сергею пришлось срочно обратиться в районный комитет комсомола.
По воспоминаниям самого Брилёва, сотрудница райкома Ирина Константинова пошла ему навстречу и, взяв на себя ответственность, оперативно оформила новый документ, сказав: «Идите, товарищ, больше так не делайте». После этого случая Сергей и Ирина начали встречаться, но спустя год расстались. Случайная встреча в Москве в 1998 году дала их отношениям второй шанс — к тому времени Брилёв уже работал журналистом-международником. Роман развивался стремительно: вскоре Сергей уехал на стажировку в Великобританию, Ирина последовала за ним. Свадьбу сыграли там же, в Лондоне. Будучи преподавателем английского, молодая женщина легко влилась в британскую среду: никаких трудностей в общении с местными жителями на новом месте она не испытала.
Со временем супруга спецкора занялась предпринимательством, став совладелицей компании по управлению жилой недвижимостью в лондонском районе Чизик. С появлением первенца молодожёны не спешили — виной тому были сумасшедшая загруженность Сергея и его бесконечные командировки. Лишь спустя восемь лет совместной жизни, 11 августа 2006 года, у пары родилась дочь Александра. Сам глава семейства с иронией называет жену «матерью-одиночкой»: из-за плотного рабочего графика ей действительно часто приходится решать бытовые вопросы в одиночку, хотя всё свободное от съёмок время он безраздельно посвящает семье.
Горячие точки, прямой эфир и путь к ТЭФИОбразование Сергей Брилёв продолжил в Вестминстерском университете в Лондоне, однако диплом так и не получил, предпочтя вернуться к практической работе в российских СМИ. Его профессиональный путь начался в газете «Комсомольская правда», а затем он стал специальным корреспондентом «Московских новостей» в Латинской Америке. Аналитические способности молодого журналиста были быстро оценены: в начале 90-х годов его пригласили в качестве эксперта по латиноамериканской политике в Государственную думу РФ, где он консультировал парламентариев по сложным региональным вопросам.
В 1995 году Брилёв перешел на телевидение, став специальным корреспондентом телеканала «Россия». Его первыми серьезными профессиональными задачами стали репортажи из зон вооруженных конфликтов, включая события в Чечне и теракт в Буденновске. Работа в экстремальных условиях принесла ему быстрое профессиональное признание: уже в 1996 году журналист вошел в финал национальной телевизионной премии «ТЭФИ». Впоследствии Брилёв вернулся в Лондон, возглавив бюро телеканала «Россия». Эта должность предполагала высокую интенсивность работы: в его обязанности входило оперативное освещение широкого спектра событий — от визитов британской королевской семьи до масштабных социальных акций в Европе. Широкую известность в качестве ведущего журналист получил в 2001 году, начав работу в программе «Вести». Дебют выпускника МГИМО в вечернем эфире совпал с терактами 11 сентября в США.
Сергею потребовалось вести непрерывную трансляцию на протяжении нескольких часов, оперативно комментируя развитие глобальных событий. Профессиональное признание пришло в 2002 году, когда Брилёв стал лауреатом национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий информационной программы». В дальнейшем карьера политобозревателя включала ведение аналитических проектов «Вести недели» и «Пятая студия», а также участие в качестве соведущего в развлекательном телепроекте «Форт Боярд». Ключевым этапом его работы на телевидении стало создание и ведение авторской программы «Вести в субботу».
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Коллеги и зрители отмечают сдержанную манеру ведения эфира Брилёва, его выверенную дикцию и способность сохранять концентрацию даже при освещении кризисных событий. Журналист известен умением выстраивать диалог с представителями различных политических взглядов. В разное время корреспондент брал интервью у президентов России и США, а также снял документальные фильмы о Евгении Примакове и Михаиле Горбачеве. В 2022 году Великобритания, Канада и Австралия ввели персональные санкции в отношении Брилёва. Сам журналист публично не комментировал эти ограничения, продолжив профессиональную деятельность.
Двойное гражданство и новая главаВ 2018 году Сергей Брилёв подтвердил наличие у него британского гражданства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что наличие второго паспорта не противоречит профессиональной деятельности журналиста в России. В свою очередь, телеведущий Владимир Познер публично высказал мнение, что коллеге следует отказаться от иностранного гражданства, однако ведущий сохранил паспорт Великобритании.
В мае 2022 года стало известно о прекращении регулярной работы журналиста в российском телеэфире и его отъезде из страны. Сам Сергей объяснил это решение желанием сосредоточиться на авторских документальных проектах, отметив усталость от чисто редакционных задач. В связи с этим он принял решение оставить пост заместителя генерального директора ВГТРК. Впоследствии журналист организовал серию командировок в страны Латинской Америки (Бразилию, Парагвай, Боливию, Уругвай и Эквадор) для съёмки специальных репортажей.
Перезагрузка убелённого сединами аргентинцаСемья Брилёвых обосновалась в Аргентине; в настоящее время журналист проживает в Буэнос-Айресе. По наблюдениям коллег, товарищ по цеху поддерживает физическую форму, регулярно занимаясь бегом. Мужчина работает политическим обозревателем на одном из аргентинских телеканалов, периодически приезжая в Россию с рабочими визитами. В июне 2026 года «кубинец» принял участие в телевизионной программе Андрея Малахова. Во время эфира зрители и СМИ обратили внимание на изменившуюся внешность журналиста, в частности на наличие бороды. Сам Брилёв в интервью отмечал, что доволен своим новым образом.
Почему Сергей Брилёв стал Серхио: болезнь, борода и новая жизньВ мае 2022 года Сергей Брилёв перенёс сложную хирургическую операцию в области носоглотки. Официальный медицинский диагноз журналист публично не разглашал, однако в СМИ появлялись предположения об онкологическом характере заболевания. Период восстановления сопровождался осложнениями, включая инфекционный процесс и значительную потерю веса из-за проблем с питанием. По словам самого телеведущего, именно в это время он начал отращивать бороду, чтобы визуально скорректировать изменившиеся после операции черты лица. Брилёв отмечал: внешность преобразилась настолько, что некоторые знакомые перестали его узнавать. Несмотря на проблемы со здоровьем, журналист продолжил научную и творческую деятельность. В 2025 году он защитил докторскую диссертацию по историческим наукам, посвящённую взаимодействию советских и британских спецслужб. Параллельно Брилёв выступил режиссёром документального фильма «Остров Пасхи. Русский шифр», исследующего историю письменности ронго-ронго. Его авторские проекты по-прежнему транслируются в эфире телеканала «Россия-1».
Сергей Брилёв продолжает сохранять высокую профессиональную активность, адаптируясь к новым условиям жизни. По его собственным словам, в латиноамериканской среде его теперь часто называют на испанский манер — Серхио, и он уже привык к этому обращению. Сохраняя статус журналиста-международника, он продолжает поддерживать связи с Россией, успешно совмещая глобальный профессиональный опыт с реализацией авторских проектов для отечественного телевидения.