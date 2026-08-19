«Порезали основательно»: не угодил Познеру и обратился к Андрею Малахову. Куда исчез ведущий «Вести недели» Сергей Брилев и что с ним случилось

19 августа 2026, 17:56

Сергей Брилёв (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Один из самых узнаваемых телеведущих страны, лауреат ТЭФИ, автор программ «Вести недели» и «Пятая студия» Сергей Брилёв в 2022 году исчез из эфира, а затем покинул Россию. Журналист перенёс тяжёлую операцию, отрастил бороду, и теперь его называют Серхио. Почему ведущий уехал из страны, где он находится и как складывается его жизнь сегодня — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Гавана или Москва: где на самом деле родился Брилёв Начало большого пути Первая встреча с будущей женой Горячие точки, прямой эфир и путь к ТЭФИ Двойное гражданство и новая глава Перезагрузка убелённого сединами аргентинца Почему Сергей Брилёв стал Серхио: болезнь, борода и новая жизнь

Гавана или Москва: где на самом деле родился Брилёв



Сергей Брилёв (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Начало большого пути

Первая встреча с будущей женой



Сергей Брилёв (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Горячие точки, прямой эфир и путь к ТЭФИ



Сергей Брилёв (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

«Я пил «Крота»: хотел отжать 100 млн, похоронил Левкина и загремел в психушку. Куда пропал Бари Алибасов

Двойное гражданство и новая глава

Перезагрузка убелённого сединами аргентинца

Почему Сергей Брилёв стал Серхио: болезнь, борода и новая жизнь