Рэпер Lil Pump попал в базу «Миротворца»* после приезда в Москву
Американского рэпера Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС.
Создатели ресурса обвинили музыканта в публичной поддержке России. При этом в его карточке по ошибке поставили снимок другого рэпера — SmokePurpp (настоящее имя — Омар Джеффри Пинейро).
Lil Pump прилетел в Москву 20 августа, а 22 августа у него запланирован первый сольный концерт в столице. Артист назвал Россию «топ-1» среди мест, где ему доводилось выступать, и «красивой страной». Ранее он уже посещал страну, сотрудничал с местными музыкантами и не раз выражал симпатию к местной публике.
До этого сообщалось, что россияне потратили на билеты на концерты американского рэпера Канье Уэста, которые пройдут 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», уже более трех миллиардов рублей.
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