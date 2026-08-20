Рэпер Lil Pump попал в базу «Миротворца»* после приезда в Москву

20 августа 2026, 17:23

Газзи Гарсия (Фото: Инстаграм*/lilpump)

Американского рэпера Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС.