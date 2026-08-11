Авраам Руссо раскрыл секрет счастливого брака и признался в желании перевезти семью в Россию
Певец Руссо заявил, что планирует перевезти семью из США в Россию
Российский певец Авраам Руссо рассказал об отношениях с женой и детьми, которые сейчас живут в США. Артист признался, что планирует перевезти семью в Россию.
Руссо отметил, что они с супругой вместе уже два десятка лет. У пары две дочери, старшей из которых сейчас 19 лет.
«Мы 20 лет с женой вместе, у нас старшей дочери 19. Там все с пониманием. Дети очень хорошо растут, она воспитывает их», — рассказал певец.
По словам Руссо, у младшей дочери скоро день рождения. Артист обратил внимание на необычное совпадение: она родилась 19 августа — в тот же день, когда в 2006 году на певца было совершено покушение.
Певец в подкасте для Propusk.TV и «Радио 1» также рассказал о том, как изменилась его жизнь после свадьбы. По его словам, брак требует определенных компромиссов, особенно когда сцена остается неотъемлемой частью профессии.
«Когда ты женишься, жизнь меняется, и ты становишься другим — это сложно. Но когда ты женишься и человек понимает (а я на тот момент пел уже 16 лет), что сцена — это твоя жизнь, по-другому никак», — отметил артист.
Руссо с теплотой отозвался о своей старшей дочери. Он назвал ее очень набожным, воспитанным и скромным человеком.
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По словам певца, девушка не любит шумные вечеринки и пока не приводила домой молодых людей.
Сейчас Руссо продолжает жить и работать в России, тогда как его жена и дети находятся в США. Артист намерен в будущем воссоединить семью и перевезти ее в Россию.