Авраам Руссо раскрыл секрет счастливого брака и признался в желании перевезти семью в Россию

11 августа 2026, 12:43

Певец Руссо заявил, что планирует перевезти семью из США в Россию

Авраам и Морела Руссо (фото: Instagram* @morelarusso)

Российский певец Авраам Руссо рассказал об отношениях с женой и детьми, которые сейчас живут в США. Артист признался, что планирует перевезти семью в Россию.





Руссо отметил, что они с супругой вместе уже два десятка лет. У пары две дочери, старшей из которых сейчас 19 лет.





«Мы 20 лет с женой вместе, у нас старшей дочери 19. Там все с пониманием. Дети очень хорошо растут, она воспитывает их», — рассказал певец.

Младшая дочь Авраама Руссо Аве Мария (фото: Instagram* @morelarusso)

«Когда ты женишься, жизнь меняется, и ты становишься другим — это сложно. Но когда ты женишься и человек понимает (а я на тот момент пел уже 16 лет), что сцена — это твоя жизнь, по-другому никак», — отметил артист.