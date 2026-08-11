Голливудская звезда Энн Хэтэуэй шокировала откровенным нарядом во время беременности — фото
43-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй вызвала бурную дискуссию среди фанатов, появившись на премьере фильма «На краю Оук-стрит» с полностью открытым животом. Кадры наряда появились в ее личном блоге.
Несколько дней назад в соцсетях распространились слухи о «фальшивой беременности» артистки. По информации People, некоторым пользователям живот Хэтэуэй показался искусственным. Посмотрев на снимки от профессионалов, люди бросились утверждать, что актриса врет о третьем ребенке, чтобы привлечь внимание.
Хэтэуэй это возмутило, и она дала быстрый ответ: показала клип, который не оставляет никаких сомнений в реальности происходящего. На премьере триллера звезда появилась в ансамбле от Prabal Gurung — топ со шлейфом и джинсы с очень низкой посадкой полностью оголяли её округлившийся живот.
Часть комментаторов возмутилась откровенностью видео и выбором одежды артистки, а другая, напротив, поддержала спокойное отношение Хэтэуэй к своей беременности. Поклонники заявили, что обязательно прятать свое тело в такой период глупо и странно — ведь изменения в нем являются совершенно естественными, поэтому стыдиться их не стоит.
Напомним, что сейчас актриса вместе с супругом Адамом Шульманом уже воспитывает двоих сыновей — Джонатана и Джека. Пара предпочитает не афишировать подробности семейной жизни и старается ограждать детей от повышенного внимания общественности.
Последние проекты Хэтэуэй так или иначе связаны с материнством. В недавней «Одиссее» Кристофера Нолана она сыграла Пенелопу – жену, долгие годы ждавшую мужа и защищавшую сына, которого воплотил на экране Том Холланд.
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