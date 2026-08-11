Голливудская звезда Энн Хэтэуэй шокировала откровенным нарядом во время беременности — фото

11 августа 2026, 07:35

Энн Хэтэуэй пришла на премьеру фильма в откровенном образе, несмотря на беременность

Энн Хэтэуэй (Фото: Instagram* @annehathaway)

43-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй вызвала бурную дискуссию среди фанатов, появившись на премьере фильма «На краю Оук-стрит» с полностью открытым животом. Кадры наряда появились в ее личном блоге.