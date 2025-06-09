09 июня 2025, 13:59

Лукерья Ильяшенко (Фото: Instagram* @lukerya)

Российской актрисе театра и кино Лукерьи Ильяшенко 9 июня исполняется 36 лет. Свою кинокарьеру артистка начала в 2011 году с эпизодической роли в сериале «Золотые. Барвиха 2» и спустя короткое время стала одной из самых перспективных актрис российского кинематографа. О творческой и личной жизни восходящей звезды кино читайте в материале «Радио 1».





Содержание Из балета в кино Робота в кино Личная жизнь

Из балета в кино

Лукерья Ильяшенко (Фото: Instagram* @lukerya)



Робота в кино

Лукерья Ильяшенко (Фото: Instagram* @lukerya)



Личная жизнь

Лукерья Ильяшенко (Фото: Instagram* @lukerya)



«Ребенок — не собачка. У него должны быть взрослые, состоявшиеся родители, которым есть что ему сказать, устроенное место в жизни, необходимые вещи и возможности. Тут ты понимаешь, что ты сам должен создать условия, чтобы жить так, как хочешь», — рассказывала актриса.