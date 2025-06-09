Балетное прошлое, травля из-за Павла Прилучного и брак с редактором журнала «Maxim»: Лукерье Ильяшенко — 36 лет
Российской актрисе театра и кино Лукерьи Ильяшенко 9 июня исполняется 36 лет. Свою кинокарьеру артистка начала в 2011 году с эпизодической роли в сериале «Золотые. Барвиха 2» и спустя короткое время стала одной из самых перспективных актрис российского кинематографа. О творческой и личной жизни восходящей звезды кино читайте в материале «Радио 1».
Из балета в киноЛукерья Ильяшенко появилась на свет 9 июня 1989 года в Самаре. С ранних лет девочка любила танцевать, и родители отдали ее в балетную школу. В 1996 году будущая звезда кино вместе с семьей перебралась в Москву. Там она продолжила заниматься танцами и учиться в «Школе балета Ирины Тихомировой». В 2006 году, по окончании обучения в балетной школе, Ильяшенко была зачислена в состав труппы «Возрождение – Новый имперский балет». Ильяшенко участвовала в постановках «Распутин», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и многих других, но получила травму, что заставило ее задуматься о другом направлении работы.
Лукерья пробовала свои силы в мюзиклах и была ведущей солисткой коллектива «Шпильки», но это не принесло ей радости. А вот работа в «Театре у Никитских ворот» заинтересовала артистку и подтолкнула ее на получение актерского образования. Так Лукерья Ильяшенко в 2012 году закончила актёрский курс Школы драмы Германа Сидакова и начала профессиональную актерскую карьеру.
Робота в кино
Лукерья Ильяшенко дебютировала в кино в 2011 году в сериале «Барвиха». Роль была настолько незначительная, что ее даже не упомянули в титрах. Однако для актрисы эта работа послужила толчком для дальнейшего развития в этом направлении. Спустя два года Лукерья снялась в фильме-постапокалипсисе «Выжить после» и комедии «Студия 17», а в 2014-м стартовал показ сериала «Сладкая жизнь», который принес актрисе большую популярность. После этого карьера Ильяшенко начала стремительно развиваться, и ежегодно стало выходить по несколько фильмов с ее участием.
Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 70 картин, в том числе «Налёт», «Про любовь. Только для взрослых», «Высокие ставки. Реванш», «Аванпост», «Марта», «Призрак», «Сергий против нечисти», «Вампиры средней полосы» и «Химера».
Личная жизнь
Амурные дела Лукерьи Ильяшенко на протяжении некоторого времени были скрыты от посторонних глаз. На вопросы о личной жизни актриса старалась отвечать неопределённо, не называя имени своего избранника. В 2013 году стало известно, что Ильяшенко состоит в отношениях с редактором издания «Маxim» Александром Маленковым.
Несмотря на разницу в возрасте в 17 лет, отношения между влюбленными в 2019 году переросли в брак. Детей в этом браке пока нет.
«Ребенок — не собачка. У него должны быть взрослые, состоявшиеся родители, которым есть что ему сказать, устроенное место в жизни, необходимые вещи и возможности. Тут ты понимаешь, что ты сам должен создать условия, чтобы жить так, как хочешь», — рассказывала актриса.
В 2021 году разразился скандал по поводу публикации Павлом Прилучным совместного с актрисой фото, сделанным во время съемок сериала «Призрак». Поклонники решили, что между Лукерьей и Павлом возникли романтические отношения, и назвали Ильяшенко «разлучницей». После этого Лукерья пережила настоящую травлю в сети, ее засыпали сообщениями и комментариями с проклятиями и угрозами. Как утверждает актриса, она встречалась с Прилучным ровно столько раз, сколько было необходимо для съёмок — восемь. За пределами съёмочной площадки они вообще не пересекались.