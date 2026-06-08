«Дни были очень тяжелыми»: Жену Петросяна прооперировали

08 июня 2026, 11:24

Блогерша Брухунова рассказала о плановой операции

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые вышла на связь после сложной недели и рассказала в соцсетях о перенесённой операции. Вмешательство было плановым.





Чтобы отвлечься от боли, она всю неделю проводила время с семьёй — ходила в кино с мужем, с мамой, много времени уделяла детям. Кроме того, блогерша призналась, что съела три килограмма мороженого.





«Последующие дни были очень тяжелыми: промывки, перевязки, антибиотики, обезболивающие. Теперь все почти позади. Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал», — поделилась сетевая знаменитость.