08 июня 2026, 12:43

Азамат Мусагалиев (фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)

Сегодня Азамат Мусагалиев входит в число самых популярных российских комиков и телеведущих. Миллионы зрителей знают его по юмористическим проектам, телешоу и интернет-программам, где он неизменно появляется с фирменным камызякским юмором, самоиронией и харизмой. Однако за успехом артиста стоит непростая история, в которой нашлось место тяжелым испытаниям, семейным трагедиям, серьезным проблемам со здоровьем и рискованным решениям, способным изменить всю дальнейшую судьбу. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Гибель отца и обида, которую Азамат Мусагалиев носил более двадцати лет Тяжелая астма, инвалидность и бессонные ночи матери Почему Азамат Мусагалиев выбрал КВН Карьера Азамата Мусагалиева: от «Интернов» до собственных шоу Личная жизнь Азамата Мусагалиева Мини-сериал «А.М.»: личная история Азамата Мусагалиева о родном крае

Гибель отца и обида, которую Азамат Мусагалиев носил более двадцати лет

Азамат Мусагалиев с родителями (фото: кадр из сериала «А.М.»)

Азамат Мусагалиев (фото: Instagram* / azabraza1984)

Тяжелая астма, инвалидность и бессонные ночи матери

Азамат Мусагалиев (фото: Instagram* / azabraza1984)

«Смысла нет»: Лариса Долина объяснила, почему не ложится под нож хирурга

Почему Азамат Мусагалиев выбрал КВН

Азамат Мусагалиев и Нурлан Сабуров (фото: Instagram* / azabraza1984)

Карьера Азамата Мусагалиева: от «Интернов» до собственных шоу

Азамат Мусагалиев (фото: Instagram* / azabraza1984)

Личная жизнь Азамата Мусагалиева

Азамат Мусагалиев с семьей (фото: Instagram* / viktoria_musagalieva)

Мини-сериал «А.М.»: личная история Азамата Мусагалиева о родном крае