«Берегла эмоции для мужчин»: как сложилась жизнь внука, которого сдала в детдом звезда советского кино Наталья Фатеева
В 60–70-х годах Наталья Фатеева была иконой советского кино: пронзительный взгляд, изящные черты лица, ослепительная улыбка. Миллионы зрителей обожали актрису, видные мужчины сходили по ней с ума. Но за внешним лоском всеобщей славы и головокружительных романов скрывалась пустота — актриса так и не познала счастья материнства. Почему актриса, которую обожали поклонники, оказалась чужой для собственных детей и как сложилась судьба внука, которого кинодива отвергла, читайте в материале «Радио 1».
Гордячка из культурного сердца востока УкраиныНаталья Фатеева родилась 23 декабря 1934 года в Харькове в семье, где строгая дисциплина гармонично сочеталась с любовью к искусству. Её отец, кадровый военный Николай Демьянович, при всей своей основательности прекрасно играл на фортепиано и пел, а мать Екатерина руководила модным ателье, прививая дочери безупречный вкус. В доме постоянно звучала музыка и бывали творческие люди, поэтому интерес к сцене возник у девочки рано. Однако первые шаги в профессии дались непросто. В школьном драмкружке руководитель безапелляционно заявил, что у юной Наташи нет таланта. Сверстники откровенно недолюбливали одногодку за внешнюю холодность и замкнутость, которые ошибочно принимали за проявление высокомерия и пренебрежения к окружающим. Но Фатеева с ранних лет обладала внутренним стержнем: любое сомнение в её способностях лишь закаляло решимость харьковчанки доказать обратное.
От Харькова до легендарной мастерскойНе слушая чужих мнений, она самостоятельно разучила оперные арии и с первого раза поступила в местный театральный институт. Уже во время учёбы красивый голос и яркую внешность студентки заметили на местном телевидении и пригласили работать диктором на местное телевидение. Однако совмещать эфиры с занятиями и мириться с консервативными методами педагогов она не стала. Конфликт с преподавателями закончился отчислением, но это нисколько не расстроило бунтарку.
Именно тогда Фатеева твёрдо решила, что покорять мир искусств будет только в Москве. Приехав в столицу, амбициозная актриса совершила настоящий прорыв: её приняли не на первый, а сразу на четвёртый курс ВГИКа, в легендарную мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Такой случай в истории института был практически беспрецедентным и стал ярким, неоспоримым доказательством незаурядного дарования девушки.
Личное счастье и цена успехаСемейная жизнь актрисы складывалась драматично. Короткий студенческий брак остался в прошлом, а в Москве её избранником стал уже признанный режиссёр и актёр Владимир Басов, к тому времени успевший заслужить репутацию одного из ведущих мастеров отечественного кинематографа. В 1961 году у пары родился сын Владимир.
Однако бытовая идиллия быстро сменилась конфликтами: Басов страдал от алкогольной зависимости и мучил жену ревностью, в то время как карьера самой Фатеевой стремительно шла в гору. Спустя три года брак распался. Воспитание ребёнка легло на плечи бабушки и дедушки в Харькове. Фатеева навещала сына лишь изредка, выкраивая время между съёмками. Когда Володя подрос, мать перевезла мальчика в Москву, но не к себе, а в школу-интернат. Даже в выходные родительница забирала мальчика домой далеко не всегда, полностью погружаясь в работу. Вскоре после развода Фатеева вышла замуж во второй раз — за героя-космонавта Бориса Егорова. Союз казался безупречным: одна из главных звёзд советского экрана и национальный герой. В 1965 году у них родилась дочь Наташа. Однако семейное счастье рухнуло, когда девочке не было и года: Егоров ушёл из семьи к коллеге Фатеевой по фильму «Три плюс два» — актрисе Наталье Кустинской. Этот разрыв стал одним из самых громких скандалов в творческой среде того времени. Наследница артистки повторила судьбу старшего брата. Хотя Наташу не отдали в интернат, с ранних лет девочка воспитывалась в детском саду круглосуточного пребывания, а лето часто проводила на даче с нянями, пока мать была на съёмках.
Трагедия в старинном ПодмосковьеПопытка сблизиться с взрослеющей дочерью обернулась самой тяжёлой семейной драмой. Весной 1985 года Фатеева взяла 16-летнюю Наташу с собой в Дом творчества кинематографистов в Болшеве, надеясь наладить контакт. Там девушка влюбилась в 19-летнего сына известного кинооператора Михаила Дмитриевича Коропцова — Максима.
Роман закончился беременностью. Испугавшись материнского гнева, наследница скрывала своё положение до последнего. Когда тайна всё же открылась, делать аборт было уже поздно. Едва дочь родила мальчика, Фатеева поставила ультиматум: актриса вынудила 16-летнюю Наташу написать отказ от новорождённого. Младенца отправили в дом ребёнка. Возможно, об этой трагедии никто из близких так и не узнал бы, если бы не старший сын Фатеевой — Владимир Басов-младший.
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Возмущённый поступком матери, молодой человек разыскал возлюбленного сестры, который к тому времени служил в армии, и рассказал призывнику о наследнике. Семья Коропцовых не оставила малыша в беде. Дедушка Михаил Дмитриевич и бабушка Татьяна Юрьевна незамедлительно забрали мальчика из дома малютки и оформили опеку. Внука назвали Евгением и воспитали как родного сына. После школы мужества Максим попытался жениться на Наташе, но Фатеева не пустила парня на порог, а дочери запретила даже думать о нём. Правду о своём рождении Евгений узнал, лишь повзрослев, а со знаменитой бабушкой, сдавшей его в детдом, общаться наотрез отказался, став впоследствии, как и дед, успешным кинооператором. Молодой мужчина счастливо женат и воспитывает троих детей.
Почему наследники звезды фильма «Три плюс два» не общаются с нейС годами мосты между Натальей Фатеевой и её родными оказались сожжены окончательно. В одном из интервью старший сын «Зои, дрессировщицы» спустя годы поделился своими эмоциями.
«По большому счёту, у нас с Наташей не было семьи. Вроде вместе, и в то же время — врозь. Все свои эмоции мать приберегала для мужчин», — цитирует наследника «АиФ».Владимир Басов-младший ушёл из жизни в 2006 году, так и не восстановив с матерью тёплую связь. Дочь Наталья и внук Евгений также не поддерживают со знаменитой родственницей контактов, предпочитая держать дистанцию. Сейчас актриса живёт затворницей в своей просторной московской квартире в Хамовниках.
Звезда 60-х годов редко появляется на публике, справляясь с возрастными недугами и последствиями сложных операций, которые в последние годы серьёзно ограничили подвижность женщины. Наталья Николаевна и сегодня не склонна к рефлексии о прошлом и ни о чём не жалеет. В редких интервью она даёт понять, что отдала искусству всё, а близкие просто не разделяют её жизненного выбора и расставленных приоритетов.
«Я считаю, прожила достойно. Мне не стыдно за прожитую жизнь», — приводит слова кинодивы издание.Наталья Николаевна давно живёт одна в просторной квартире. Актриса не раз выгоняла детей из своего дома: сначала сына с молодой женой, потом дочь. Когда она болеет, наследники рядом, но стоит женщине поправиться — их присутствие начинает мешать. Разменивать жильё мать отказалась.