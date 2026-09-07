«Берегла эмоции для мужчин»: как сложилась жизнь внука, которого сдала в детдом звезда советского кино Наталья Фатеева

07 сентября 2026, 11:43

Наталья Фатеева (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

В 60–70-х годах Наталья Фатеева была иконой советского кино: пронзительный взгляд, изящные черты лица, ослепительная улыбка. Миллионы зрителей обожали актрису, видные мужчины сходили по ней с ума. Но за внешним лоском всеобщей славы и головокружительных романов скрывалась пустота — актриса так и не познала счастья материнства. Почему актриса, которую обожали поклонники, оказалась чужой для собственных детей и как сложилась судьба внука, которого кинодива отвергла, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Гордячка из культурного сердца востока Украины От Харькова до легендарной мастерской Личное счастье и цена успеха Трагедия в старинном Подмосковье Почему наследники звезды фильма «Три плюс два» не общаются с ней

Гордячка из культурного сердца востока Украины



Наталья Фатеева (Фото: РИА Новости/Галина Киселева)

От Харькова до легендарной мастерской

Личное счастье и цена успеха



Наталья Фатеева (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Трагедия в старинном Подмосковье

Обман режиссёра и единственная любовь: как Вячеслав Невинный отбил жену у алкаша и почему не хотел сниматься в «Гостье из будущего»



Наталья Фатеева (Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской)

Почему наследники звезды фильма «Три плюс два» не общаются с ней

«По большому счёту, у нас с Наташей не было семьи. Вроде вместе, и в то же время — врозь. Все свои эмоции мать приберегала для мужчин», — цитирует наследника «АиФ».

«Я считаю, прожила достойно. Мне не стыдно за прожитую жизнь», — приводит слова кинодивы издание.