Беременность от Киркорова в 50 лет, УЗИ в прямом эфире и инцест с дочерью: Андрей Малахов разоблачил тайны поклонницы поп-короля
Светлана Сафиева шокировала публику заявлением о беременности тройней от Филиппа Киркорова. Она убеждала всех в своей правоте, прошла проверку на полиграфе и даже согласилась на УЗИ в прямом эфире. Однако реальность оказалась куда сложнее. Почему история женщины, утверждавшей, что у неё был роман с поп-королём, обернулась трагедией и какая тайна скрывалась за её скандальными заявлениями, читайте в материале «Радио 1».
История появления Светланы Сафиевой на телевиденииЗаявление Светланы прозвучало как гром среди ясного неба: гранд-дама объявила, что ждёт тройню от Филиппа Киркорова. Разумеется, подобная сенсация не могла остаться без внимания прессы и, в первую очередь, Андрея Малахова, чья программа специализировалась на подобного рода «горячих» сюжетах. Общественность мгновенно разделилась на два лагеря: одни заподозрили гостью в попытке выманить у звезды деньги, другие — в психическом нездоровье.
Однако внешний вид и манера участницы шоу держаться на публике опровергали оба этих предположения. Сафиева производила впечатление женщины респектабельной: образованной, ухоженной, с явными признаками материального благополучия. В свои 50 с лишним лет обладательница шикарных столичных апартаментов по-прежнему была привлекательна. На передачу она пришла с конкретной целью — объявить о подаче гражданского иска об установлении отцовства и взыскании с поп-короля средств, потраченных на беременность. Среди гостей Андрея Малахова нередко оказывались люди, готовые переступить любые моральные границы ради минуты дешёвой славы.Светлана заметно отличалась от них. Данные полиграфа подтвердили: она не обманывает. Героиня эфира действительно была глубоко убеждена в своей беременности. Подобное состояние в медицине носит название «ложная беременность». Это редкий синдром, при котором внутренняя уверенность женщины в материнстве запускает в организме реальные физиологические процессы. У пациентки может увеличиваться живот, а гормональный фон и отдельные анализы — соответствовать показателям беременных. Иногда даже возникают иллюзорные ощущения шевелений, которые из-за мышечных реакций могут почувствовать и посторонние наблюдатели. Причина кроется в том, что непреодолимая тяга к ребёнку заставляет подсознание создать иллюзию, которой организм вынужден подчиниться, воспроизводя все внешние признаки ожидания малыша.
Был ли инцест с приёмной дочерью?Светлана появилась на свет в 1965 году. Замуж вышла рано, в 17 лет, а сразу после свадьбы забеременела и родила дочь. Её избранник, Георгий Сафиев, был человеком умным и предприимчивым. Мужчина принадлежал к числу тех, кто в бурные девяностые годы сумел накопить внушительный капитал, ведя дела в теневом секторе экономики.
Финансовый успех мужа позволил семье вести роскошный образ жизни: они обосновались в Монако, сохраняя при этом связи с Россией. Однако это благополучие оказалось недолгим. В семье произошла трагедия: брат Светланы был осуждён за убийство жены. Позднее родственника признали невменяемым и перевели в психиатрический стационар, где он вскоре скончался. Две маленькие наследницы остались круглыми сиротами.
Ситуацию усугубила череда смертей: сначала скончалась бабушка девочек по материнской линии, а затем ушла из жизни и мама самой Светланы. Супруги, не задумываясь, приняли решение оформить опекунство над осиротевшими племянницами и воспитывать их как родных детей. Старшая, Оксана, забеременела в 15 лет во время каникул в Волгограде, и Сафиевы решили не возвращать её, позволив девушке начать взрослую жизнь. Младшая, Олеся, осталась в семье и была официально удочерена. Вскоре Светлана родила сына Дениса. Для посторонних семья казалась воплощением благополучия, однако со временем в душе женщины начало прорастать тревожное подозрение: ей стало казаться, что привязанность мужа к приёмной дочери выходит за рамки обычных отцовских чувств. Когда та забеременела, хозяйка дома была уверена, что отец малыша — Георгий. Однако тест ДНК опроверг подозрения Сафиевой: инцеста не было. В эфире программы стало также известно, что в январе 2002 года бизнесмена похитили на тихоокеанском побережье. Преступники потребовали за него выкуп, получили деньги, но всё равно убили заложника.
Светлана потеряла мужа и значительную часть состояния, а пережитая трагедия, по сообщениям СМИ, серьёзно повлияла на психическое состояние вдовы. После смерти главы семейства супруга стала наследницей его значительного состояния. По её словам, она сама участвовала в семейном бизнесе и помогала благоверному в работе кинокомпании Matador Media, которой он владел в Калифорнии. Впоследствии Сафиева утверждала, что продолжала заниматься предпринимательством, владела компаниями в России и за рубежом и инвестировала средства в криптовалюту. Однако официальных подтверждений этим заявлениям в открытых источниках нет.
Беременность длиною в два года, тройня и УЗИ в прямом эфире. Что скрывала Светлана?В 2018 году интернет облетело шокирующее видеообращение Светланы. Женщина утверждала, что шесть лет назад у неё начался роман с Филиппом Киркоровым: певец оказал финансовую поддержку, которая, по её словам, переросла в близкие отношения. Долгое время эта связь оставалась тайной, но, узнав о беременности, Светлана решила предать историю огласке. В качестве доказательства Сафиева продемонстрировала округлившийся живот.
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Более того, женщина выдвинула ещё более сенсационную версию: якобы в прошлом она уже рожала от артиста детей, которых у неё отобрали, и теперь их воспитывают Алла Пугачёва и Максим Галкин** под именами Лиза и Гарри, однако эти слова не получили подтверждения. Несмотря на то что большинство зрителей сочло эти заявления плодом больного воображения, широкий резонанс в сети привлёк внимание Андрея Малахова. Ведущий пригласил героиню скандала в студию своей программы «Прямой эфир». Вопреки ожиданиям публики, в зале женщина держалась сдержанно, говорила уверенно и связно, детально излагая свою версию романа со звездой. В сюжете, показанном во время передачи, зрители видели, как Светлана, убеждённая в своей правоте, обставила квартиру колясками, кроватками и игрушками. Появившись в студии, она была преисполнена счастья: уверяла, что УЗИ подтвердило беременность тройней, и даже утверждала, что разглядела на снимке черты лица одного из младенцев, поразительно напоминающие Филиппа. Однако в ходе беседы всплыл абсурдный факт: по её словам, эта «беременность» длилась уже два года.
Сначала женщина с непоколебимой уверенностью объясняла это «задержкой» родов с помощью специальных инъекций, а затем, противореча самой себе, заявила, что теперь намерена стимулировать родовую деятельность, и для этого у здания телецентра уже дежурит нанятая ею медицинская бригада. Светлана настаивала, что съёмки родов докажут её правоту и снимут подозрения в мошенничестве. Съёмочная группа организовала УЗИ прямо в эфире. На мониторе действительно виднелись некие очертания, но врач опознал в них край печени пациентки, констатировав отсутствие беременности. Чтобы избежать конфликта, медик не стал говорить об этом героине лично, но без колебаний озвучил диагноз на всю страну. Как позже подтвердил психиатр, Сафиева была тяжело больна, хотя внешне производила впечатление абсолютно нормального человека: она рассуждала здраво, сохраняла самообладание и, услышав о своём состоянии, лишь спокойно пригрозила ведущему судом.
Смерть, слухи об инсценировке и неожиданная наследница из БерлинаВскоре после участия в передаче Светлана прошла лечение. По сообщениям СМИ, врачи диагностировали у неё сахарный диабет и выявили признаки гипертонии. 30 января 2019 года женщина ушла из жизни после резкого ухудшения состояния. Некоторые источники называли причиной смерти инсульт, однако родственники отмечали, что точные обстоятельства кончины публично не раскрывались. Тело забрал её сын Денис, а похоронили Светлану на Хованском кладбище.
Незадолго до смерти вдова записала видеообращение, в котором говорила об угрозах и возможном покушении. Однако эти заявления не получили подтверждения. После её смерти появились слухи о том, что роковой исход мог быть инсценирован. А затем объявилась жительница Берлина Дороти Бурхарт, заявив о правах на наследство, представившись единственной наследницей Светланы. Приятельница утверждает, что последние месяцы ухаживала за подругой и вовсе не из корысти.
«Я оказала семье Сафиевых огромную услугу, поэтому она и завещала мне часть состояния», — пояснила Бурхарт в передаче «Прямой эфир».