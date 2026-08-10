Беременность от Киркорова в 50 лет, УЗИ в прямом эфире и инцест с дочерью: Андрей Малахов разоблачил тайны поклонницы поп-короля

10 августа 2026, 15:22

Светлана Сафиева (Фото: Кадр из передачи «Прямой эфир»)

Светлана Сафиева шокировала публику заявлением о беременности тройней от Филиппа Киркорова. Она убеждала всех в своей правоте, прошла проверку на полиграфе и даже согласилась на УЗИ в прямом эфире. Однако реальность оказалась куда сложнее. Почему история женщины, утверждавшей, что у неё был роман с поп-королём, обернулась трагедией и какая тайна скрывалась за её скандальными заявлениями, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История появления Светланы Сафиевой на телевидении Был ли инцест с приёмной дочерью? Беременность длиною в два года, тройня и УЗИ в прямом эфире. Что скрывала Светлана? Смерть, слухи об инсценировке и неожиданная наследница из Берлина

История появления Светланы Сафиевой на телевидении



Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Был ли инцест с приёмной дочерью?



Племянница Оксана (Фото: Кадр из передачи «Прямой эфир»)

Беременность длиною в два года, тройня и УЗИ в прямом эфире. Что скрывала Светлана?

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Алла Пугачёва и Максим Галкин** (Фото: Инстаграм* @laimafestival)



Светлана Сафиева (Фото: Кадр из передачи «Прямой эфир»)

Смерть, слухи об инсценировке и неожиданная наследница из Берлина

«Я оказала семье Сафиевых огромную услугу, поэтому она и завещала мне часть состояния», — пояснила Бурхарт в передаче «Прямой эфир».