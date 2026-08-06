«Она знает о нём всё, но никогда не расскажет»: почему 77-летний Леонтьев так и не стал отцом и кому доверил свою главную тайну

06 августа 2026, 20:40

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Валерий Леонтьев — выдающийся эстрадный исполнитель с дипломом режиссёра массовых представлений. Он окончил институт культуры в Ленинграде. Дискография звезды 80-х насчитывает 25 студийных альбомов, а в репертуаре — культовые хиты. За 50 лет на сцене маэстро стал многократным лауреатом главных музыкальных премий страны, включая «Золотой граммофон» и «Песню года». Свой профессиональный юбилей — полвека на сцене — певец отпраздновал 9 апреля 2022 года. Почему Валерий Леонтьев так и не стал отцом и какие тайны хранит его брак, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сын оленеводов, который стал звездой: необычный путь Леонтьева Почему Леонтьев, выиграв главный приз в Москве, вернулся обратно в Воркуту? Начало пути Валерия Леонтьева Кто создаёт сценический образ для Леонтьева? Почему Леонтьев отменил концерты и где «Августин» сейчас Она знает о нём всё, но никогда не расскажет. Кто хранит тайны Валерия Леонтьева? Почему у Валерия Леонтьева нет детей?

Сын оленеводов, который стал звездой: необычный путь Леонтьева



Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

Почему Леонтьев, выиграв главный приз в Москве, вернулся обратно в Воркуту?

Начало пути Валерия Леонтьева



Валерий Леонтьев (Фото: Кадр из шоу-программы «Полнолуние»)

Кто создаёт сценический образ для Леонтьева?



Валерий Леонтьев (Фото: Кадр из шоу-программы «По дороге в Голливуд»)

Почему Леонтьев отменил концерты и где «Августин» сейчас

«Я не живу половой жизнью»: отношения с убийцей, брошенные дети и тайна отцовства. Правда ли Мария Голубкина родилась от Высоцкого и что скрывает ее семья

Она знает о нём всё, но никогда не расскажет. Кто хранит тайны Валерия Леонтьева?



Лора Квинт (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«Я была уже взрослая девочка… Когда есть ощущение неземного происхождения влечения, на земле никогда не может быть продолжения, и ты это осознаешь. Я знаю про его отношение ко мне, потому что он — маг и волшебник», — пояснила композитор.

Почему у Валерия Леонтьева нет детей?