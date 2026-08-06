«Она знает о нём всё, но никогда не расскажет»: почему 77-летний Леонтьев так и не стал отцом и кому доверил свою главную тайну
Валерий Леонтьев — выдающийся эстрадный исполнитель с дипломом режиссёра массовых представлений. Он окончил институт культуры в Ленинграде. Дискография звезды 80-х насчитывает 25 студийных альбомов, а в репертуаре — культовые хиты. За 50 лет на сцене маэстро стал многократным лауреатом главных музыкальных премий страны, включая «Золотой граммофон» и «Песню года». Свой профессиональный юбилей — полвека на сцене — певец отпраздновал 9 апреля 2022 года. Почему Валерий Леонтьев так и не стал отцом и какие тайны хранит его брак, читайте в материале «Радио 1».
Сын оленеводов, который стал звездой: необычный путь ЛеонтьеваВалерий Яковлевич родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса (сегодня это город Усинск в Республике Коми) в семье оленеводов-ветеринаров. Мальчик стал поздним ребёнком: матери на момент его появления на свет было уже 43 года, а старшей сестре Майе (1930 года рождения) к тому времени исполнилось 19 лет. К сожалению, родные артиста ушли из жизни довольно рано: отец Яков Степанович скончался в 1979 году, мать Екатерина Ивановна — в 1996 году, а сестра Майя — в 2005 году.
Детские годы Леонтьева прошли в Архангельской и Ивановской областях. Когда ему исполнилось 12 лет, семья перебралась в город Юрьевец на берегу Волги. Там же в 1966 году он окончил среднюю школу. Творческие способности у Леонтьева проявились рано: маленький Валера прекрасно пел и танцевал, увлекался рисованием, участвовал в хоре и посещал драмкружок. Несмотря на это, мысль об актёрской профессии в те годы ему в голову не приходила. После получения аттестата Валерий мечтал стать океанологом и собирался поступать в Дальневосточный университет. Однако переезд во Владивосток оказался непосильной ношей для скромного семейного бюджета, и от этой затеи пришлось отказаться. Затем юноша решил попытать счастья в столице и даже подал документы на актёрский факультет ГИТИСа, но в последний момент передумал. Уроженец Коми вернулся в Юрьевец и с головой ушёл в работу.
Он перепробовал множество профессий: был подсобным рабочим, почтальоном, электриком, оператором на заводе и даже портным. Позднее молодой человек решил поступить в Воркутинский горный институт. Во время учёбы он подрабатывал лаборантом в научно-исследовательском институте и чертёжником в проектном бюро. Однако после третьего курса Леонтьев бросил вуз, приняв твёрдое решение круто изменить свою судьбу.
Почему Леонтьев, выиграв главный приз в Москве, вернулся обратно в Воркуту?Свой первый сольный концерт Валерий Леонтьев дал в 1972 году на сцене воркутинского Дома культуры. Этот успех окрылил начинающего исполнителя, и вскоре он одержал победу в региональном смотре «Мы ищем таланты», проходившем в Сыктывкаре. В качестве главного приза участнику предложили обучение в Творческой мастерской эстрадного искусства Георгия Виноградова в Москве. Однако столица показалась молодому певцу чужой и недружелюбной, поэтому юноша стремительно вернулся обратно, устроившись петь в местную филармонию. Вскоре Валерий вошёл в состав музыкального коллектива «Эхо». Вместе с ансамблем, подготовив сразу две полноценные программы, исполнитель исколесил почти весь Советский Союз, выступая преимущественно на сценах провинциальных домов культуры.
Начало пути Валерия ЛеонтьеваПервый по-настоящему масштабный концерт солиста Сыктывкарской филармонии состоялся в 1978 году в Горьком и имел оглушительный успех. Вслед за этим триумфом певцу тут же предложили работу и пригласили на Всесоюзный музыкальный конкурс в Ялте. Там восходящая звезда исполнил балладу «Памяти гитариста», впервые завоевав профессиональную награду, а сам фестиваль транслировался на всю страну. Летом 1979 года начинающий артист вновь стал лауреатом, на этот раз на Международном смотре «Золотой Орфей» в Польше. Именно тогда Леонтьев впервые вышел на сцену в костюме, сшитом собственноручно. Эта любовь к необычным образам вскоре стала его фирменной визитной карточкой, закрепив за Валерием Яковлевичем статус одного из самых ярких и эпатажных певцов советской эпохи. К началу 80-х годов имя Леонтьева знала уже вся страна: маэстро выступал на крупнейших площадках и стадионах, собирая миллионные аудитории преданных поклонников.
Кто создаёт сценический образ для Леонтьева?В 1981 году участие в музыкальном фестивале «Ереван — 81» окончательно закрепило за Валерием Леонтьевым статус всенародной звезды. Его харизму и манеру исполнения даже начали сравнивать с легендарным Миком Джаггером. Однако уже в 1982 году артиста постигло серьёзное испытание: врачи диагностировали у исполнителя доброкачественную опухоль горла. Леонтьев опасался, что реабилитация затянется, но, к счастью, поправился довольно быстро.
В этот сложный период неоценимую поддержку вокалисту оказал композитор Раймонд Паулс, уже обладавший в то время огромным влиянием в музыкальной индустрии. Вернувшись к работе, в 1983 году кумир миллионов вновь купался в лучах славы, покоряя аншлагами концертный зал «Россия» и исполняя такие хиты, как «Куда уехал цирк» и «Полет на дельтаплане». Дальнейшие вехи его карьеры говорят сами за себя: в 1991 году уроженец Коми стал лауреатом престижной премии The World Music Awards, установив рекорд по продажам своих сборников. В 1996 году Леонтьеву присвоили звание народного артиста России, а в 1998 году имя певца у вековечили на московской Площади звёзд. Примечательно, что Валерий Яковлевич до сих пор лично режиссирует все свои концерты и танцевальные шоу, а сценические наряды «Казановы» являются исключительно авторскими разработками.
Почему Леонтьев отменил концерты и где «Августин» сейчасЗаметный спад в концертной деятельности Валерия Леонтьева наметился лишь с началом пандемии. Тогда народный артист сознательно отменил множество запланированных выступлений, решив не рисковать здоровьем своих преданных поклонников. Здоровье маэстро также давало о себе знать: в 2018 году эстрадный певец перенёс тяжёлую пневмонию, в 2020 году ему потребовалась операция на спине, а годом позже пришлось лечь под нож хирурга из-за проблем с глазами.
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Несмотря на это, в сентябре 2021 года обладатель премий «Овация» и «Золотой граммофон» нашёл в себе силы стать наставником в телевизионном проекте «Голос. 60+». Правда, уже в октябре того же года в прессе поползли слухи об экстренной госпитализации «Августина» с коронавирусом, но эта информация так и осталась неподтверждённой. В феврале 2022 года Леонтьев улетел в Америку. У семьи певца в Майами два дома. А 9 апреля «Дельтапланерист» отметил полувековой юбилей на сцене.
Она знает о нём всё, но никогда не расскажет. Кто хранит тайны Валерия Леонтьева?Валерий Леонтьев состоит в официальных отношениях с Людмилой Исакович, бас-гитаристкой ансамбля «Эхо». Это первый и единственный брак звезды 80-х годов. Они вместе с 1972 года, но расписались только в 1998 году. В прессе долгое время обсуждались слухи о том, что супруги якобы давно живут раздельно, но не оформляют развод, чтобы не привлекать лишнего внимания к своей частной жизни. Однако сам артист настоятельно призывал поклонников не верить подобным сплетням. Маэстро приписывали многочисленные служебные романы с коллегами по сцене, в частности с Ларисой Долиной и Лорой Квинт. Примечательно, что именно Квинт оказалась единственной, кто косвенно подтвердил догадки журналистов. Известный композитор откровенно рассказала в интервью «МК» о том, какие Леонтьев делал ей дорогие подарки, благодаря которым она может и «сейчас выйти в общество богатой женщиной». При этом музыкант не ставила себе цели, чтобы их страстный роман закончился свадьбой.
«Я была уже взрослая девочка… Когда есть ощущение неземного происхождения влечения, на земле никогда не может быть продолжения, и ты это осознаешь. Я знаю про его отношение ко мне, потому что он — маг и волшебник», — пояснила композитор.Лора Квинт подчеркнула, что ей известно о Леонтьеве многое, но она никогда и ни за что не расскажет об этом.
Почему у Валерия Леонтьева нет детей?На вопросы о причинах отсутствия наследников певец обычно отвечал с иронией: мол, бешеный график, бесконечные гастроли и разъезды просто не позволяют ему быть тем самым заботливым отцом, которым он хотел бы стать. Ранее в СМИ также появлялись слухи о том, что и сама Людмила Яковлевна якобы никогда не стремилась к материнству. Однако подтверждения от самой Исакович на этот счёт не было. Сегодня супруга артиста проживает вместе с ним в Майами, где нашла для себя необычное занятие — профессионально занимается грумингом (стрижкой собак). Сейчас Валерию Леонтьеву 77 лет. Личную жизнь маэстро всегда тщательно оберегает: народный артист крайне редко раздаёт интервью и с большой неохотой обсуждает с прессой интимные подробности бытия. О своих творческих планах и свежих новостях знаменитый исполнитель трёх ролей в опере «Джордано» предпочитает рассказывать поклонникам напрямую через свои соцсети. В 2024 году кумир миллионов официально заявил о завершении своей масштабной концертной деятельности.
По словам его директора, решение было связано с возрастом и тем, что длительные перелёты и многочасовые концерты стали даваться тяжело. В настоящее время поп исполнитель изредка выступает на закрытых корпоративных мероприятиях и появляется в качестве почётного гостя на различных музыкальных премиях.