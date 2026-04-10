Берещенье и Великая суббота 11 апреля: как березовый сок возвращает здоровье и что нельзя делать перед Пасхой, народные приметы
Согласно народному календарю, 11 апреля отмечается Марков день, или Берещенье. Название родилось не случайно: к этому времени на Руси начинали «плакать» березы, источая целебный сок. В 2026 году Великая суббота, предшествующая Светлому Христову Воскресению, выпадает на день памяти священномученика Марка Арефусийского. О приметах, традициях и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе этого дня лежит удивительное переплетение языческих верований древних славян с православным календарем. Задолго до крещения Руси 11 апреля считалось днем пробуждения природы. Предки поклонялись березе — древу чистоты, света и женского начала.
С приходом христианства этот праздник не исчез, а обрел новый смысл, слившись с днем памяти святителя Марка Арефусийского. Он был епископом в сирийском городе Арефусия. Святой жил в IV веке и отличался ревностной верой. По благословению императора Константина Великого он разрушил языческое капище и построил на его месте церковь. Но пришла смутная пора. Власть захватил император Юлиан, которого Церковь прозвала Отступником. Он решил вернуть язычество. Тогда враги Марка припомнили ему старые обиды и потребовали либо восстановить капище, либо заплатить огромную сумму.
Старый епископ бежал, но когда узнал, что за него расправляются с невинными христианами, вернулся добровольно. Святителя подвергли жестоким пыткам: его избивали, бросали в сточную канаву, затем тело Марка намазали мёдом и рассолом, подвесили в корзине на солнцепеке, где он страдал от укусов ос и пчёл. Несмотря на все страдания, святитель Марк оставался непоколебимым и словно не замечал боли. Его стойкость и верность Христу произвели впечатление на некоторых преследователей, и они обратились в христианство. После прекращения гонений святитель Марк был освобождён и мирно скончался около 364 года, удостоившись славы исповедника.
В 2026 году празднование дня святителя Марка приходится на 11 апреля, что совпадает с Великой субботой — одним из самых скорбных и в то же время долгожданных дней в церковном календаре. В этот день христиане вспоминают погребение Иисуса Христа и Его сошествие в ад. Великая суббота — это время тишины, когда сердца верующих замирают в ожидании радостного Воскресения Христова, которое наступит в Пасхальную ночь.
Традиции дняОбычаи на Руси 11 апреля были строги, но поэтичны. День требовал от человека соединения с природой и душевного очищения.
На Берещенье крестьяне рано утром шли в рощу. Считалось, что сок, собранный именно в этот день, обладает особой живительной силой. Его пили для здоровья, чтобы «выгнать хворь» из тела. Из него варили горячий сбитень с медом и травами.
К белоствольной красавице относились как к капризной женщине. Деревья обнимали, просили прощения за сломанные ветки и загадывали желания. Считалось, что в Марков день открываются врата в мир духов, и береза может передать вашу просьбу высшим силам.
Наши предки верили, что березовые розги не только для порки. Легкое хлестание березовым веником или прутьями в этот день «обновляло кровь», изгоняло бесов, хвори и непослушание. Детей слегка постегивали для профилактики болезней.
Так как 11 апреля 2026 года — это Великая суббота, главная традиция православного мира — это освящение куличей, пасок и яиц. Хозяйки заканчивают уборку в домах, красят яйца и пекут сдобу. День проходит в тихой подготовительной суете перед ночной службой.
Страстная суббота — лучшее время для того, чтобы попросить прощения у тех, кого обидели. Считалось грехом входить в Пасху с тяжелым сердцем.
Народные запреты
- Нельзя было рубить березы и жечь костры. Древесина сегодня — живое существо. Нарушитель запрета, по поверьям, накликает несчастье на весь род;
- Девушкам запрещалось вплетать в волосы белые ленты. Белый цвет сегодня — это цвет березовой коры, священный для природы. Считалось, что девушка, осмелившаяся затмить красоту березы, может остаться без волос;
- Нельзя было сушить белье на улице. В народе говорили, что на ветвях плакучих берез в этот день обитают русалки и души умерших. Оставленная на ветру одежда может стать пристанищем для нечистой силы, которая затем переберется в дом;
- Запрещалось мочить ноги в водоемах. Лед уже сошел, вода холодна, но главная причина — страх перед водяными и русалками, которые, как считалось, в Берещенье «просыпаются» и могут утащить неосторожного на дно;
- Категорически запрещалось ссориться и сквернословить. Это правило многократно усиливается из-за того, что в 2026 году день выпадает на Великую субботу. Ссора в этот день считается тяжким грехом, который может «перечеркнуть» весь пост.
Приметы
- Если березового сока много — лето будет дождливое и ненастное;
- Если береза распустилась раньше ольхи — лето будет сухое и теплое; если наоборот — мокрое и холодное;
- Ливень 11 апреля — к богатому урожаю овса;
- Ранние раскаты грома — к холодному и затяжному лету;
- Сороки вьют гнезда низко на деревьях — летом будет много гроз;
- Лебеди прилетят стаями — весна будет теплой и дружной.