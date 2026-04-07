Население превысило экологические возможности Земли
Глобальное перенаселение уже не один десяток лет беспокоит научное сообщество. Ученые заявили, что без кардинального пересмотра распределения ресурсов планеты их не хватит для обеспечения комфортной жизни человека.
Проанализировав демографические исследования за последние два века, ученые пришли к выводу, что численность населения Земли уже давно превысила уровень производимых ресурсов, необходимых для стабильного обеспечения потребностей человечества. Результаты работ опубликовали Environmental Research Letters.
Человек преобразует окружающую среду, его изобретательность является двигателем научного прогресса. Доступ к полезным ископаемым и технологическому развитию, происходящиму последние несколько сотен лет, стал катализатором стремительного роста населения.
Уже сейчас население Земли составляет белее восеми миллиардов человек. По прогнозу ученых, к 2076 году население может достичь 12 миллиардов. Однако оптимальное количество людей, которое может прокормить Земля, составляет около 2, 5 миллиардов человек. Потребности населения растут, что сильно отражается на экологии. Без пересмотра использования воды, энергии, земли и других ресурсов, планета не сможет прокормить такое количество людей.
