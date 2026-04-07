Россиянам объяснили, почему не стоит ходить на кладбище на Пасху

07 апреля 2026, 16:00

Представитель РПЦ Кипшидзе: на Пасху лучше сходить в храм вместо кладбища

В советские времена люди привыкли посещать кладбища на Пасху, но так лучше не делать. О причинах этого сообщил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





В беседе с NEWS.ru деятель РПЦ пояснил, что в светлый праздник разумнее пойти в храм, исповедаться и причаститься.

«Посещение кладбищ на Пасху сформировалось в безбожное время, когда люди не имели возможности посетить праздничное богослужение и, собственно, исповедаться и причаститься. Поэтому это стало своеобразной формой замещённой религиозности. Во времена богоборчества это было объяснимо», — пояснил Вахтанг Владимирович.



