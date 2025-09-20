20 сентября 2025, 15:11

Геннадий Малахов (Фото: vk.@ malakhovpro)

Геннадий Малахов — человек, который в середине 2000-х годов стал настоящим телевизионным феноменом. Его программа «Малахов+» собирала у экранов миллионы зрителей, а рекомендованные им методы «лечения» вызывали шквал критики со стороны медицинского сообщества. От уринотерапии до очищения печени керосином — советы Малахова поражали воображение и часто становились причиной насмешек. О том, как сейчас живет народный целитель, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь к «народной медицине» Клуб «Бодрость» и авторство книг Прорыв на ТВ Критика шоу «Малахов+» Скандальное закрытие «Малахов+» Жизнь после славы



Путь к «народной медицине»

Клуб «Бодрость» и авторство книг

Прорыв на ТВ

Геннадий Малахов (Фото: скриншот т/п «Малахов +», Первый канал)



Критика шоу «Малахов+»

Геннадий Малахов (Фото: скриншот т/п «Вечерний ургант», Первый канал)



«Вот Малахов говорит, что перемолотые яичная скорлупа и кости морских рыб помогут при коксартрозе. Но это же бред. Коксартроз имеет разную природу, и, не зная причин, этой скорлупой можно довести человека до инвалидности. А питательная клизма из отвара говяжьих костей с луком для смягчения легких — я не знаю, как это комментировать! Клизма ставится по конкретным поводам. А если ставить без повода, возможно раздражение слизистой прямой кишки, появление трещин, развитие геморроя — и прямая дорога в стационар», — говорил Тополянский «Новой газете».

Скандальное закрытие «Малахов+»

Геннадий Малахов (Фото: скриншот т/п «Сегодня вечером», Первый канал)



«Изначально она была народной, а сейчас стала больше научно-популярной. Подлинной народности в ней нет».

Жизнь после славы