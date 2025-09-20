Бешеная популярность, абсурдные советы и скандальное закрытие шоу «Малахов +»: Как сейчас живет его ведущий Геннадий Малахов?
Геннадий Малахов — человек, который в середине 2000-х годов стал настоящим телевизионным феноменом. Его программа «Малахов+» собирала у экранов миллионы зрителей, а рекомендованные им методы «лечения» вызывали шквал критики со стороны медицинского сообщества. От уринотерапии до очищения печени керосином — советы Малахова поражали воображение и часто становились причиной насмешек. О том, как сейчас живет народный целитель, читайте в материале «Радио 1».
Путь к «народной медицине»
Геннадий Малахов родился 20 сентября 1954 года в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. После школы он поступил в ПТУ, где получил специальность электрослесаря. Параллельно с учебой молодой Геннадий активно занимался спортом, особенно тяжелой атлетикой, и даже получил звание мастера спорта.
Переломным моментом в его жизни стало тяжелое заболевание гланд в молодости. Традиционные методы лечения не помогали, и тогда Малахов обратился к народной медицине. Некий Юрий Павлович, практиковавший йогу, помог ему справиться с болезнью с помощью особой системы очищения организма. Этот опыт кардинально изменил жизнь Малахова и определил его дальнейший путь.
В 1988 году Малахов с отличием окончил Московский институт физкультуры. По его собственным словам, он пытался поступить в медицинский институт, но не был принят из-за своего внушительного телосложения (110 кг), которое заставило приемную комиссию предположить, что он «чей-то отец, пришедший помочь ребенку с поступлением».
Клуб «Бодрость» и авторство книг
В 1986 году Малахов организовал в родном городе оздоровительный клуб «Бодрость», где проводил занятия по йоге, гимнастике и ушу, а также рассказывал о методах очищения организма и правильного питания. Эта деятельность была некоммерческой, поэтому для заработка ему приходилось работать на разных работах: машинистом холодильной установки, водолазом, начальником спасательной станции.
Параллельно Малахов работал корреспондентом рубрики «Здоровье» в газете «Труд», что позволило ему набраться опыта в популяризации своих идей. В 1989 году вышла его первая книга «Целительные силы» в двух томах, которая позже стала бестселлером с тиражом более 10 миллионов экземпляров. После вышли и другие не менее популярные книги: «Очищение организма», «Биоритмология и уринотерапия», «Биосинтез и биоэнергетика» и «Создание собственной системы оздоровления».
Прорыв на ТВ
Благодаря популярности книг Малахова заметили продюсеры Первого канала и предложили сотрудничество. Так в апреле 2006 года на Первом канале стартовала программа «Малахов+Малахов», где соведущим Геннадия был однофамилец Андрей Малахов. Однако через месяц Андрей покинул проект, и программу переименовали в «Малахов+», а новой коллегой по цеху стала актриса Елена Проклова.
Формат передачи был прост: зрители присылали свои проблемы, а Малахов давал рекомендации по их решению с помощью нетрадиционных методов. Каждый выпуск начинался с информации о лунном дне и рекомендаций, как прожить его с максимальной пользой для здоровья. Заканчивалась программа фирменной фразой Малахова: «Доброго вам здоровьица!».
Шоу быстро стало одним из самых рейтинговых на российском телевидении. В июле 2006 года передача Малахова собирала у экранов больше зрителей, чем матчи Чемпионата России по футболу.
Критика шоу «Малахов+»
Несмотря на популярность у зрителей, программа постоянно подвергалась жесткой критике со стороны медицинского сообщества. Врачи называли методы Малахова «лженаучными» и «опасными для здоровья». Доцент Московской медакадемии имени Сеченова В. Д. Тополянский называл советы Малахова «ахинеей».
«Вот Малахов говорит, что перемолотые яичная скорлупа и кости морских рыб помогут при коксартрозе. Но это же бред. Коксартроз имеет разную природу, и, не зная причин, этой скорлупой можно довести человека до инвалидности. А питательная клизма из отвара говяжьих костей с луком для смягчения легких — я не знаю, как это комментировать! Клизма ставится по конкретным поводам. А если ставить без повода, возможно раздражение слизистой прямой кишки, появление трещин, развитие геморроя — и прямая дорога в стационар», — говорил Тополянский «Новой газете».
Врач-психиатр Юрий Поляков отмечал: «Для специалистов очевидна лженаучная сущность теорий оздоровления Геннадия Малахова. Ситуация отнюдь не нейтральная. Можно легко продемонстрировать опасность его некоторых рекомендаций».
Особую известность получил конфликт с Еленой Малышевой, ведущей программы «Жить здорово!». Малышева заявила, что таких «врачей», как Малахов, «надо сажать». Сам Малахов в ответ сказал: «Я действительно имею на нее зуб... После этого стал к ней равнодушен».
Скандальное закрытие «Малахов+»
6 сентября 2010 года программа не вышла в эфир — Малахов не приехал на съемки. Как выяснилось позже, у ведущего случился нервный срыв. По словам соседей, он даже пытался покончить жизнь самоубийством, но вовремя остановился.
В интервью «Комсомольской правде» Малахов объяснил свой поступок: «У меня не осталось ни физических, ни моральных сил на то, чтобы вести эту программу и дальше». Он также пожаловался на проблемы со здоровьем: «Немеет правая нога, сердце побаливает».
Геннадий Петрович был недоволен изменением формата программы:
«Изначально она была народной, а сейчас стала больше научно-популярной. Подлинной народности в ней нет».
После замены Прокловой соведущими Малахова стали семейный врач Наталья Морозова и доктор медицинских наук Василий Генералов. Обновленная программа «Малахов + Морозова» больше не позволяла «народному целителю» транслировать с экрана абсурдные методы лечения, что привело его к кризису. За односторонний отказ в съемках Первый канал потребовал от Малахова выплаты неустойки в размере 1,5 миллиона рублей. В итоге программу просто закрыли, а в эфире показывали повторы лучших выпусков, которые вскоре тоже прекратились.
Жизнь после славы
После ухода с Первого канала Малахов вернулся в родной Каменск-Шахтинский, где живет по сей день. Он отошел от телевидения и сосредоточился на развитии своего YouTube-канала и написании новых книг. Малахов живет в 4-этажном доме в Каменске-Шахтинском, в подвале которого оборудованы библиотека и тренажерный зал. По его словам, работа на телевидении не принесла больших денег, а состоятельным человеком он считает того, у кого есть не менее 100 миллионов долларов.
В загородный дом бывший ведущий переехал со своей супругой Ниной Михайловной. Они поженились в 1981 году и воспитали двоих детей: дочь Екатерину и сына Леонида. Нина не разделяет все идеи мужа, но также придерживается здорового образа жизни и помогает ему в написании книг. Малахов предпочитает не выставлять личную жизнь на публику и редко делится семейными фотографиями.