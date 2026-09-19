19 сентября 2026, 11:50

Геннадий Малахов (Фото: vk.@ malakhovpro)

Геннадий Малахов — человек, который в середине 2000-х годов стал настоящим телевизионным феноменом. 20 сентября ему исполняется 72 года. Бывший слесарь и тяжелоатлет, ставший «народным целителем» и ведущим одного из самых рейтинговых шоу Первого канала, учил страну лечиться керосином, мочой и приседаниями. Его карьера была яркой, как вспышка, и закончилась громким скандалом. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Геннадия Малахова Клуб «Бодрость» и авторство книг Прорыв Малахова на ТВ Критика шоу «Малахов+» Скандальное закрытие «Малахов+» Жизнь после славы



Биография Геннадия Малахова

Клуб «Бодрость» и авторство книг

Прорыв Малахова на ТВ

Геннадий Малахов (Фото: скриншот т/п «Малахов +», Первый канал)

Критика шоу «Малахов+»

Геннадий Малахов (Фото: скриншот т/п «Вечерний ургант», Первый канал)

«Вот Малахов говорит, что перемолотые яичная скорлупа и кости морских рыб помогут при коксартрозе. Но это же бред. Коксартроз имеет разную природу, и, не зная причин, этой скорлупой можно довести человека до инвалидности. А питательная клизма из отвара говяжьих костей с луком для смягчения легких — я не знаю, как это комментировать! Клизма ставится по конкретным поводам. А если ставить без повода, возможно раздражение слизистой прямой кишки, появление трещин, развитие геморроя — и прямая дорога в стационар», — говорил Тополянский «Новой газете».

«Для специалистов очевидна лженаучная сущность теорий оздоровления Геннадия Малахова. Ситуация отнюдь не нейтральная. Можно легко продемонстрировать опасность его некоторых рекомендаций».

Скандальное закрытие «Малахов+»

Геннадий Малахов (Фото: скриншот т/п «Сегодня вечером», Первый канал)

«Изначально она была народной, а сейчас стала больше научно-популярной. Подлинной народности в ней нет».

Жизнь после славы