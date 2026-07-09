Бездетная дочь и сын, отказавшийся от гигиены: кто стал главным позором в жизни Иннокентия Смоктуновского

09 июля 2026, 16:29

Иннокентий Смоктуновский (Фото: РИА Новости/Борис Кауфман)

Уход из жизни 65-летнего Филиппа Смоктуновского прошёл почти незаметно для прессы. Трагический финал стал следствием потери главной опоры: пока глава семейства был жив, он создавал для детей идеальные условия и полностью ограждал их от внешних проблем. Лишившись этой мощной защиты, наследники мэтра не смогли адаптироваться к самостоятельной жизни и оказались беспомощными перед лицом реальности. Как сложилась судьба детей легендарного Гамлета и почему жизнь без отца стала для них крушением надежд — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что сломало Филиппа Смоктуновского Почему Иннокентий Смоктуновский перестал общаться с собственным сыном Почему дочь Смоктуновского ушла из балета Что случилось с дочерью и сыном великого артиста после его ухода Сын великого Гамлета: спектакль, в котором не было зрителей

Что сломало Филиппа Смоктуновского



Иннокентий Смоктуновский в роли Гамлета (Фото: РИА Новости/В. Шияновский)

Почему Иннокентий Смоктуновский перестал общаться с собственным сыном

«Аутизм, о котором все говорят, ему официально никто не ставил. Отец — очень нервный человек. На данный момент он находится на лечении в больнице Кащенко, потому что у него был стресс. У меня умерла бабушка — мамина мама», — приводит слова Анастасии «78.ru».

«Я не думаю, что это внутренний слом. Если вспомнить дедушкин путь, это огромная работа. Дедушка отдавал профессии всё, что мог, каждый образ — это, как он говорил, пробиться к самому себе. Это борьба», — цитирует слова внучки телеканал.

Почему дочь Смоктуновского ушла из балета

«Ну и Бог с ним, с Большим театром! — сказал Смоктуновский. — Попробуй себя в кино. Данные у тебя хорошие!» — передаёт слова мастера «Комсомольская правда».



Мария Смоктуновская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Что случилось с дочерью и сыном великого артиста после его ухода

Совратила юного сына подруги и отомстила мужу за стриптизершу: постыдные тайны дочери Валентины Талызиной всплыли на шоу «Секрет на миллион»

Сын великого Гамлета: спектакль, в котором не было зрителей