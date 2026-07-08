Совратила юного сына подруги и отомстила мужу за стриптизершу: постыдные тайны дочери Валентины Талызиной всплыли на шоу «Секрет на миллион»

08 июля 2026, 16:41

Ксения Хаирова (Фото: Инстаграм* @hairovakseniya)

Их трое под одной крышей: народная артистка, её дочь и внучка. За внешним благополучием театральной династии скрывается история, в которой личные драмы передавались от поколения к поколению почти с мистической неизбежностью. Валентина Талызина осталась с четырёхлетней дочерью после бегства мужа в Мексику. Спустя четверть века Ксения Хаирова повторила этот путь дословно, только предательство случилось на шестом месяце беременности. Что заставило её молчать об отце ребёнка больше двадцати лет, расскажет «Радио 1».





Содержание Детство, которое никто не замечает Личные драмы и одна тайна Ксении Хаировой Нищета, насилие и сериал, изменивший судьбу Скндальная история и женская солидарность которая сильнее чужих интриг

Детство, которое никто не замечает



Валентина Талызина с дочерью (Фото: Инстаграм* @hairovakseniya)

Личные драмы и одна тайна Ксении Хаировой



Ксения Хаирова (Фото: Инстаграм* @hairovakseniya)

«Настя отца не знает. Он был в роддоме, когда ей было три дня, и сказал, что она будет красавицей. Потом ушёл. Не было ни алиментов, ни встреч. Настя хотела его видеть — я показала ей фотографию», — признавалась Хаирова в шоу «Секрет на миллион».

Нищета, насилие и сериал, изменивший судьбу

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Скндальная история и женская солидарность которая сильнее чужих интриг



Анастасия Талызина (Фото: Инстаграм* @talyzinaanastasiia)

«У нас дома настоящее бабье царство: три поколения в одной квартире — бабушка, мама и я», — рассказывала Ксения Хаирова в интервью журналу «Караван историй» в 2022 году.