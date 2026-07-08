Совратила юного сына подруги и отомстила мужу за стриптизершу: постыдные тайны дочери Валентины Талызиной всплыли на шоу «Секрет на миллион»
Их трое под одной крышей: народная артистка, её дочь и внучка. За внешним благополучием театральной династии скрывается история, в которой личные драмы передавались от поколения к поколению почти с мистической неизбежностью. Валентина Талызина осталась с четырёхлетней дочерью после бегства мужа в Мексику. Спустя четверть века Ксения Хаирова повторила этот путь дословно, только предательство случилось на шестом месяце беременности. Что заставило её молчать об отце ребёнка больше двадцати лет, расскажет «Радио 1».
Детство, которое никто не замечаетРождение Ксении в 1969 году стало чудом для родителей после десяти лет брака, но семейное счастье продлилось недолго: когда девочке было четыре года, отец покинул семью и уехал в Мексику с другой женщиной. После ухода мужа Валентина Талызина с головой ушла в работу, оставив маленькую Ксению на попечение бабушки.
Редкие визиты матери часто заканчивались скандалами. Валентина Илларионовна резко критиковала дочь за поведение и учёбу. Из-за постоянной занятости и строгости их отношения были напряжёнными, что оставляло в душе девочки глубокие обиды. Однако, повзрослев, Ксения признала: её собственный бунтарский характер вполне оправдывал жёсткость родительницы.
Звезда «Служебного романа» вкладывала огромные средства в образование дочери, мечтая видеть наследницу филологом, а не актрисой. Девочка училась в элитной спецшколе и престижном музыкальном заведении при консерватории. С ученицей занимались лучшие репетиторы, и она ни в чём не нуждалась. Долгое время продолжательница рода не перечила и послушно шла по намеченному пути. Однако гены взяли своё, и девушка подала документы в ГИТИС.
Талызиной пришлось смириться с выбором. Более того, актриса сама помогала дочери готовиться к сложнейшим вступительным экзаменам. Ксения стала студенткой курса Евгения Лазарева. После успешного окончания учёбы молодая актриса доказала свою состоятельность и заняла место в труппе Центрального академического театра Российской армии. Этим достижением выпускница знаменитого вуза подтвердила, что обязана исключительно собственному таланту, а не звёздной фамилии.
Личные драмы и одна тайна Ксении ХаировойНесмотря на профессиональные успехи, молодая артистка в личной жизни повторила судьбу своей матери. Благодаря яркой внешности девушка с юности пользовалась огромным успехом у мужчин. Её первый брак, заключённый в студенческие годы с братом известной светской львицы Катерины фон Гечмен-Вальдек Эльдаром Урманчеевым, распался через три года: муж эмигрировал в США, а актриса предпочла остаться в Москве ради карьеры в театре. Второй роман принёс Ксении самую сильную душевную боль. Помня о прошлых ошибках, актриса не спешила регистрировать отношения. Пара просто жила вместе и готовилась к пополнению.
Идиллия рухнула на шестом месяце беременности. Женщина случайно узнала об измене возлюбленного. Мать актрисы, Валентина Талызина, позже рассказала о случившемся в эфире шоу «Секрет на миллион»: «Он был артист, кстати, очень талантливый, очень красивый. Он ушёл к стриптизёрше, когда дочь была беременна». Реакция Ксении оказалась мгновенной и жёсткой. Неверный партнёр был выставлен за дверь в тот же день. Вскоре родилась наследница. Девочку назвали Анастасией и дали отчество в честь любимой бабушки. Фамилию малышка тоже получила звёздную — Талызина. Биологический отец навестил семью всего один раз.
«Настя отца не знает. Он был в роддоме, когда ей было три дня, и сказал, что она будет красавицей. Потом ушёл. Не было ни алиментов, ни встреч. Настя хотела его видеть — я показала ей фотографию», — признавалась Хаирова в шоу «Секрет на миллион».Несмотря на равнодушие бывшего избранника, Хаирова наотрез отказывается раскрывать его имя публике.
Нищета, насилие и сериал, изменивший судьбуРасставшись с отцом Насти, Ксения оказалась в тяжелейшем финансовом положении. Актрисе пришлось на себе испытать, что значит настоящая нужда. Молодая женщина словно повторила историю своей матери: нужно было совмещать уход за грудным ребёнком с поиском заработка. Ксения хваталась за любую работу.
На озвучку мультфильмов актриса приезжала с малышкой на руках. Ради выживания пришлось пойти на крайнюю меру. Ксения продала картины своего отца — единственную семейную реликвию, которую очень берегла. Третий брак артистки с Александром Хаировым начался как настоящая сказка, но закончился домашним насилием из-за неконтролируемой ревности супруга к растущей карьере жены. Каждый отъезд актрисы на гастроли заканчивался грандиозным скандалом.
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В порыве ярости мужчина однажды даже поднял на неё руку. Ксения не стала мириться с рукоприкладством и подала на развод. При этом оставила себе фамилию Хаирова, которая впоследствии принесла ей всероссийскую славу после выхода сериала «Институт благородных девиц». Четвёртый союз с певцом Юрием закончился разрывом из-за амбиций музыканта. Вокалист не выдержал контраста между славой жены и своими скромными успехами, что привело к очередному краху семьи.
Скндальная история и женская солидарность которая сильнее чужих интригВ 2021 году Ксения Хаирова оказалась в центре громкого скандала после эфира ток-шоу «На самом деле»: бывшая подруга Марина Ефимова публично обвинила её в соблазнении своего юного сына Александра. Причина крылась в давнем конфликте. В молодости мать юноши увела у Ксении возлюбленного. Теперь повзрослевший наследник Ефимовой, поразительно похожий на отца, начал ухаживать за актрисой. По утверждениям Марины, роман зашёл так далеко, что парень сделал женщине предложение. Окружение Ксении восприняло эту историю с усмешкой, не веря в серьёзность намерений. Тем не менее детектор лжи подтвердил наличие романа.
Для самой актрисы это стало подсознательным реваншем над давней соперницей. Сегодня, преодолев череду личных драм, актриса полностью сосредоточилась на творчестве и близких. Главной гордостью Ксении стала дочь Анастасия. В свои 25 лет девушка превратилась в яркую звезду отечественного кино, унаследовав неповторимую харизму знаменитой бабушки и продолжив семейную традицию. Теперь династия сильных женщин — Валентина Талызина, Ксения и Анастасия — живёт в полном согласии.
«У нас дома настоящее бабье царство: три поколения в одной квартире — бабушка, мама и я», — рассказывала Ксения Хаирова в интервью журналу «Караван историй» в 2022 году.