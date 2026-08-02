Два инфаркта, бездетная дочь и отказ от сына: трагедии жизни Иннокентия Смоктуновского и что стало с его детьми после смерти артиста?
Иннокентий Смоктуновский — актёр, которому удалось невозможное. Тот, кто прошёл ад войны и плена, чтобы стать Гамлетом и князем Мышкиным, изменив сами представления о том, каким может быть киногерой. Тот, чей Юрий Деточкин из «Берегись автомобиля» стал не просто персонажем, а народным любимцем, чьи цитаты разошлись на афоризмы. 3 августа 1994 года этот великий актёр ушёл из жизни, оставив после себя не только калейдоскоп блистательных ролей, но и глубокую, полную драматизма историю жизни. Как сложилась судьба детей легендарного Гамлета и почему жизнь без отца стала для них крушением надежд — читайте в материале «Радио 1».
Биография Иннокентия СмоктуновскогоПуть Иннокентия Смоктуновского к вершинам славы был тернист и долог. Родившийся 28 марта 1925 года в сибирском селе Татьяновка, он прошёл суровую школу жизни, которая могла сломать любого, но лишь закалила его характер. Семья, пережившая раскулачивание и голод, скиталась по Сибири. В годы Великой Отечественной войны Смоктуновский, чей отец погиб на фронте, сам был призван в армию. Он участвовал в Курской битве, попал в плен, откуда совершил дерзкий побег, чудом оставшись в живых, а затем воевал в партизанском отряде и дошёл до Берлина.
После войны, из-за статуса бывшего военнопленного, ему был закрыт путь в столичные театры, и он начал свою карьеру в провинции — в Норильске, Махачкале, Сталинграде. В кино он дебютировал лишь в 31 год, сыграв эпизодическую роль в фильме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте».
Настоящий прорыв случился, когда Георгий Товстоногов пригласил практически безвестного актёра в БДТ на роль князя Мышкина в спектакле «Идиот». Эта работа, вошедшая в золотой фонд русского театра, стала началом легенды. Фильмография Смоктуновского насчитывает десятки ярчайших ролей: от эталонного Гамлета в фильме Козинцева до пронзительного физика Куликова в «Девяти днях одного года» и гениального «человека-маски» Юрия Деточкина. Он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, стал народным артистом СССР и лауреатом Ленинской премии — единственным актёром, награждённым тремя орденами Ленина.
Что сломало Филиппа СмоктуновскогоЛичная жизнь гениев редко бывает безоблачной, и Смоктуновский не был исключением. Его первый брак с актрисой Риммой Быковой был недолгим. Настоящая судьба ждала его в Москве, где он встретил художницу по костюмам Суламифь Кушнир. Она стала для него не просто женой, а музой, опорой и «генератором» успеха.
Рождение Филиппа стало для семьи Смоктуновских настоящим утешением после тяжёлой утраты. Ранее супруги пережили страшную трагедию: их дочь Надя скончалась в возрасте полугода. Поэтому появление сына в 1957 году воспринималось как чудо. Мальчик рос в условиях гиперопеки и обожания. Отец постоянно брал его в театр, и ребёнок с детства был погружён в мир закулисья. Окружающие отмечали поразительное сходство наследника со знаменитым родителем: те же жесты, мимика и внутренняя сосредоточенность. Все вокруг пророчили отпрыску великое будущее, а сам юноша искренне верил, что одной лишь фамилии достаточно для успешной карьеры в искусстве.
Однако реальность оказалась суровой. Молодой человек поступил в Щукинское училище, но вскоре был отчислен. Диплом младший Смоктуновский так и не получил. Чтобы помочь сыну определиться, отец брал его с собой на съёмки и просил режиссёров дать Филиппу хоть какую-то роль. Дебют состоялся в фильме «Маленькие трагедии». Смоктуновский-старший играл Сальери, а отпрыск — Моцарта. Но чуда не случилось. Зрители видели лишь старательного начинающего артиста, который безнадёжно терялся на фоне мощной харизмы родителя. Эпизодические роли появлялись исключительно благодаря связям отца. Великий Гамлет переступал через свою гордость и договаривался с коллегами. Однако Филипп всё яснее осознавал горькую правду: в профессии он для большинства — не актёр, а носитель громкой фамилии.
Почему Иннокентий Смоктуновский перестал общаться с собственным сыномВ 24 года Филипп женился на балерине Ольге Буцковой. Вскоре у пары родилась дочь Анастасия. Иннокентий Михайлович материально поддерживал молодую семью, но проблемы лишь накапливались. Творческая несостоятельность и постоянное сравнение с великим отцом привели Смоктуновского-младшего к зависимостям и срывам на работе, после чего Иннокентий Михайлович неоднократно пытался помочь сыну. Легенда советского кино отправлял Филиппа в специализированные клиники, но со временем полностью прекратил с ним общение. В конце 2010 года дочь Филиппа, Анастасия, рассказала, что отец проходил лечение в психиатрической клинике.
Причина — сильный стресс: актёр перестал выходить на улицу, не брал трубку и заметно потерял в весе. По неподтверждённым данным, у Смоктуновского также могли быть признаки расстройства аутистического спектра — официального диагноза сыну гениального артиста так и не поставили.
«Аутизм, о котором все говорят, ему официально никто не ставил. Отец — очень нервный человек. На данный момент он находится на лечении в больнице Кащенко, потому что у него был стресс. У меня умерла бабушка — мамина мама», — приводит слова Анастасии «78.ru».
Финал этой истории оказался трагическим. Филипп Смоктуновский умер 19 октября 2022 года. Причину так и не объявили.
«Я не думаю, что это внутренний слом. Если вспомнить дедушкин путь, это огромная работа. Дедушка отдавал профессии всё, что мог, каждый образ — это, как он говорил, пробиться к самому себе. Это борьба», — цитирует слова внучки телеканал.
Почему дочь Смоктуновского ушла из балетаДочь Мария успешно окончила училище и даже была принята в кордебалет Большого театра. Однако природная склонность к полноте превратила работу в настоящую пытку. Девушка не смогла долго выдерживать строгие диеты и спустя пять лет покинула сцену. В этот сложный период на помощь вновь пришёл отец. Иннокентий Михайлович успокоил наследницу и предложил попробовать себя в другой сфере.
«Ну и Бог с ним, с Большим театром! — сказал Смоктуновский. — Попробуй себя в кино. Данные у тебя хорошие!» — передаёт слова мастера «Комсомольская правда».Как раз в то время гений перевоплощения готовился к съёмкам в фильме Леонида Пчёлкина «Сердце не камень». Смоктуновский признался режиссёру, что дочь переживает тяжёлый эмоциональный период, испытывает трудности в профессии, и договорился о роли для неё. При этом он продолжал постоянно опекать наследницу на съёмочной площадке. Сыграв в девяти фильмах, где почти всегда работала вместе с отцом, Мария привыкла воспринимать родителя как главную опору и единственный пропуск в мир большого кинематографа.
Что случилось с дочерью и сыном великого артиста после его уходаИннокентий Смоктуновский ушёл из жизни в августе 1994 года в возрасте 69 лет. Артист работал на пределе возможностей и перенёс два инфаркта: первый — прямо на съёмочной площадке, второй — во время санаторного лечения. Смерть главы рода стала сокрушительным ударом для близких. Супруга Суламифь лишилась близкого человека, которому посвятила всю жизнь, а дети потеряли единственную надёжную опору. Мария лишь после ухода родителя осознала глубину собственной инфантильности.
Оставшись без отцовской протекции в сложные 90-е годы, девушка не смогла самостоятельно выстроить актёрскую карьеру. Она не умела предлагать себя режиссёрам и вскоре оставила кино. Молодая женщина нашла утешение в музее МХАТа, где стала бережной хранительницей сценических костюмов и писем своего знаменитого отца.
Совратила юного сына подруги и отомстила мужу за стриптизершу: постыдные тайны дочери Валентины Талызиной всплыли на шоу «Секрет на миллион»
Судьба Филиппа оказалась ещё более трагичной. Лишившись строгого родительского контроля, Смоктуновский-младший стремительно деградировал. Зависимости разрушили его брак: жена забрала дочь и ушла, оставив отпрыска знаменитости одного в подаренной отцом квартире. Мужчина пробовал свои силы в переводе научной фантастики и даже пытался писать собственные тексты, однако творческие попытки неизменно терпели крах из-за пагубных привычек. В 2007 году он был задержан с запрещёнными веществами и рисковал получить тюремный срок, однако громкая фамилия и помощь родных позволили сыну великого артиста избежать уголовной ответственности.
Сын великого Гамлета: спектакль, в котором не было зрителейПоследние годы Филипп Иннокентьевич провёл в родительской квартире. Он вёл затворнический образ жизни, страдал от серьёзных психических расстройств, отказывался от еды и гигиенических процедур. В 2021 году мужчину госпитализировали в психиатрическую клинику. Сестра Мария, посвятившая себя заботе о нём, старалась не выносить семейные проблемы на публику. Женщина охотно давала интервью о великом отце, но о брате говорила скупо или молчала вовсе.
После смерти Филиппа в 2022 году Мария осталась одна. Племянница Анастасия пытается пробиться в театр, сталкиваясь с теми же проблемами, что и её отец — давлением знаменитой фамилии. По некоторым данным, незадолго до смерти Смоктуновский-старший передал в ближайший храм семейную реликвию — старинную икону Николая Чудотворца, веря, что святой лик будет оберегать его близких, однако эти домыслы официально не подтверждаются. В октябре 2022 года урну с прахом Филиппа подзахоронили к отцу.