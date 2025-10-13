13 октября 2025, 13:11

Тимур Родригез (Фото: Telegram @trodriguez_official)

Тимур Родригез — известный российский шоумен, певец и телеведущий. Его карьерный путь — яркий пример превращения из участника пензенской команды КВН «Валеон Дассон» и резидента «Comedy Club» в одного из самых востребованных артистов на российском телевидении, чье лицо узнают в проектах «Маска» и «Лига городов». В 2025 году, когда артисту исполняется 46 лет, его личная жизнь вновь оказалась в центре внимания. Спустя два года после заявления о расставании был официально расторгнут его брак с Анной Девочкиной, длившийся 16 лет. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Тимура Родригеза Брак с Анной Девочкиной и расставание по телефону Новый роман Родригеза с Екатериной Кабак

Биография Тимура Родригеза

«Я всегда выступал, всегда принимал участие в больших спектаклях, большую часть жизни потратил на выступления, а не на учебу. Сколько помню, выступаю, мой папа — отец кукольного театра, я всю жизнь мечтал об актерской карьере. На сцене я почти родился и надеюсь умереть. Ничто такого удовольствия не доставляло, и если это исчезнет, можете считать меня мертвым», — делился артист в интервью aif.ru.

Тимур Родригез и Павел Воля (Фото: Telegram @trodriguez_official)



Брак с Анной Девочкиной и расставание по телефону

Тимур Родригез и Анна Девочкина (Фото: Telegram @trodriguez_official)





«Многие из вас знают, что «ради моего же счастья» мне предложили покататься на новых для меня «качелях» и проверить мою психику на прочность. Но мы не будем грустить, потому что он изменял... изменил... ой, просто так решил... ой, нет, он просто творческая личность. Девочки, выходите, я вас всех знаю в лицо... Уверена, что многие из тех, кого я близко знаю, осуждают мои откровения. Думаю, хайпа достаточно», — отреагировала в сети Девочкина.

Новый роман Родригеза с Екатериной Кабак

Тимур Родригез и Екатерина Кабак (Фото: Telegram @trodriguez_official)



«Мы с женой находились в разных местах. И в период с того момента, как я об этом сообщил, до момента, когда она прилетела, я начал новые отношения. Так как мы не виделись практически месяц, она об этом узнала уже по приезде. Но фишка в следующем: сообщив жене, что заканчиваю с ней отношения, я уже посчитал, что имею право строить свою жизнь дальше. И я бы, конечно, был последним человеком, если бы было наоборот, но я сделал так, как считал честным и правильным», — объяснял новые отношения шоумен в интервью starhit.ru.

«Жена говорила, что все вокруг делают мне комплименты, а она не будет, потому что она не все. Я почему-то с этим соглашался. Мне казалось, что это нормально… Но слова любимого человека нужны, чтобы чувствовать себя самым сильным, смелым, лучшим. Я сейчас себя ощущаю как в кино. Неописуемо счастье каждую секунду», — цитирует артиста kp.ru.