«Был последним человеком»: Бросил жену по телефону и начал отношения с замужней актрисой. Тимуру Родригезу 46 лет
Тимур Родригез — известный российский шоумен, певец и телеведущий. Его карьерный путь — яркий пример превращения из участника пензенской команды КВН «Валеон Дассон» и резидента «Comedy Club» в одного из самых востребованных артистов на российском телевидении, чье лицо узнают в проектах «Маска» и «Лига городов». В 2025 году, когда артисту исполняется 46 лет, его личная жизнь вновь оказалась в центре внимания. Спустя два года после заявления о расставании был официально расторгнут его брак с Анной Девочкиной, длившийся 16 лет. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Тимура РодригезаТимур Родригез родился 14 октября 1979 года в Пензе в творческой семье: его отец, Михаил Ильясович Керимов, был актером кукольного театра, а мать, Злата Ефимовна Левина, — переводчицей и преподавателем иностранных языков. Будущий артист получил диплом Педагогического университета по специальности «учитель французского и английского языков». Во время учёбы он познакомился с Павлом Волей с которым вместе они начали играть в КВН.
«Я всегда выступал, всегда принимал участие в больших спектаклях, большую часть жизни потратил на выступления, а не на учебу. Сколько помню, выступаю, мой папа — отец кукольного театра, я всю жизнь мечтал об актерской карьере. На сцене я почти родился и надеюсь умереть. Ничто такого удовольствия не доставляло, и если это исчезнет, можете считать меня мертвым», — делился артист в интервью aif.ru.
Его медийная карьера началась с победы в конкурсе «Стань VJ MTV», после чего он работал на радио «Хит FM», где и получил свой знаменитый псевдоним. Широкую известность ему принесло участие в шоу «Comedy Club» (2005-2008 гг.). После ухода из проекта он успешно реализовал себя как певец, выпустив альбом «О тебе» и записав хит «Увлечение» в дуэте с Ани Лорак.
Со временем Родригез стал лицом множества телевизионных проектов. Он был участником шоу перевоплощений «Один в один!», а с 2020 года является постоянным членом жюри в шоу «Маска». Также среди его последних работ — ведущий шоу «Лига городов» и тревел-проекта «Попутчик».
Брак с Анной Девочкиной и расставание по телефону
Со своей будущей женой Анной Девочкиной Тимур познакомился в 2007 году в московском ночном клубе. Эта встреча была знаковой — Анна, успешная бизнес-вумен, даже не знала, кто он такой, что особенно подкупило артиста. Их роман развивался стремительно: всего через пару месяцев Тимур сделал Анне предложение на вершине вулкана Этна в Италии, а спустя 10 месяцев пара поженилась.
Их брак продлился 16 лет. В этом союзе родились двое сыновей — Мигель (2009 г.р.) и Даниэль (2012 г.р.). Ради семьи Анна оставила собственный бизнес, полностью посвятив себя детям и мужу. Все эти годы Тимур в интервью неизменно подчеркивал, насколько он верен жене и счастлив в браке.
Однако осенью 2023 года Родригез неожиданно объявил о разводе. Позже выяснились неприятные подробности: о своем решении он сообщил Анне по телефону, пока та находилась с детьми в Испании. К моменту ее возвращения в Россию он уже был в новых отношениях. Официально брак был расторгнут судом в мае 2025 года. По словам артиста, он оставил бывшей семье всю недвижимость и продолжает финансово поддерживать сыновей.
«Многие из вас знают, что «ради моего же счастья» мне предложили покататься на новых для меня «качелях» и проверить мою психику на прочность. Но мы не будем грустить, потому что он изменял... изменил... ой, просто так решил... ой, нет, он просто творческая личность. Девочки, выходите, я вас всех знаю в лицо... Уверена, что многие из тех, кого я близко знаю, осуждают мои откровения. Думаю, хайпа достаточно», — отреагировала в сети Девочкина.
Новый роман Родригеза с Екатериной Кабак
Спустя короткое время после расставания с женой Тимур начал появляться на публике с актрисой Екатериной Кабак. На момент начала их романа оба были несвободны: Тимур лишь недавно объявил о разводе, а Катя состояла в браке с бизнесменом Андреем Барби, от которого у нее есть дочь Кристина.
Их история знакомства длится уже около 15 лет, но артисты утверждали, что долгие годы их общение оставалось исключительно дружеским. Всё изменил звонок Кати Тимуру в октябре 2023 года с поздравлениями по случаю его дня рождения. После многочасового разговора они встретились в Москве, и вскоре их отношения переросли в романтические.
«Мы с женой находились в разных местах. И в период с того момента, как я об этом сообщил, до момента, когда она прилетела, я начал новые отношения. Так как мы не виделись практически месяц, она об этом узнала уже по приезде. Но фишка в следующем: сообщив жене, что заканчиваю с ней отношения, я уже посчитал, что имею право строить свою жизнь дальше. И я бы, конечно, был последним человеком, если бы было наоборот, но я сделал так, как считал честным и правильным», — объяснял новые отношения шоумен в интервью starhit.ru.
По словам Кабак, и ее брак дал трещину задолго до появления Родригеза, и она приложила много усилий, чтобы его сохранить. Официально свой развод она оформила в 2024 году. Несмотря на слухи, актриса настаивает, что Тимур не был причиной распада ее семьи. Сейчас в новых отношениях Родригес счастлив и чувствует поддержку, которой не было в браке.
«Жена говорила, что все вокруг делают мне комплименты, а она не будет, потому что она не все. Я почему-то с этим соглашался. Мне казалось, что это нормально… Но слова любимого человека нужны, чтобы чувствовать себя самым сильным, смелым, лучшим. Я сейчас себя ощущаю как в кино. Неописуемо счастье каждую секунду», — цитирует артиста kp.ru.