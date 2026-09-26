Роман с гимнасткой на гастролях, внебрачный сын и развод после 18 лет брака: как Аскольд Запашный разрушил образ примерного семьянина?
Артист цирка, дрессировщик хищных животных Аскольд Запашный 27 сентября отмечает свой 49-й день рождения. Человек, которого миллионы знали как образцового семьянина и хранителя цирковых традиций, за последний год превратился в главного героя светских скандалов. О признании артиста в наличии внебрачного сына, разводе после 18 лет брака и войне с сестрой читайте в материале «Радио 1».
Цирковая династия ЗапашныхАскольд Вальтерович Запашный родился 27 сентября 1977 года в Харькове в четвертом поколении прославленной цирковой династии. Основателем династии стал его прадед, Михаил Запашный, которого в цирк привел сам Иван Поддубный, разглядевший в физически крепком грузчике потенциал силового акробата. Отец Аскольда, Вальтер Запашный, был легендарным дрессировщиком, первым в мире вышедшим на арену одновременно с 38 хищниками.
Судьба Аскольда была предопределена с детства. Уже в 6 лет он начал осваивать акробатику и жонглирование, а в 10 лет впервые вошел в клетку с тиграми. Цирковая жизнь была сопряжена с реальной опасностью. Аскольд знал, что тигры стали причиной гибели его деда и нанесли тяжелые травмы его матери. Несмотря на это, он сознательно выбрал путь дрессировщика.
Творческий путь и успехи на аренеРасцвет карьеры Аскольда и его брата Эдгарда пришелся на 1990-е годы. Спасая животных от голода в сложное время, семья уехала по контракту в Китай, где для них построили цирк в Шэньчжэне. Именно там братья, чтобы выделяться на арене, перекрасились в блондинов.
Вернувшись в Россию, они получили от отца легендарный аттракцион «Среди хищников» и основали собственный «Цирк братьев Запашных». Аскольд стал автором и режиссером-постановщиком масштабных цирковых шоу «Камелот», «Легенда» и «Садко». В 2012 году дрессировщик получил звание народный артист Российской Федерации, кроме того, он удостоен Ордена Дружбы — за большой вклад в развитие отечественного искусства и премии Правительства Российской Федерации в области культуры — за создание циркового спектакля «И100РИЯ».
Личная жизнь Аскольда ЗапашногоДо встречи с будущей женой Аскольд более восьми лет состоял в отношениях с дрессировщицей попугаев Еленой Бараненко. Их роман начался во многом благодаря маме Аскольда, Татьяне Запашной, которая очень тепло относилась к Елене и считала ее идеальной партией для сына.
Несмотря на долгие годы вместе, Аскольд не видел Елену в роли жены. Он откровенно признавался, что эти отношения были скорее «удобными», но не теми, в которых он мечтал прожить всю жизнь. Одной из причин он называл разницу в возрасте (Елена старше на семь лет), опасаясь, что со временем будет ее стесняться. Расставание стало тяжелым, но необходимым шагом, когда Запашный понял, что хочет детей, но не от Бараненко.
Переломный момент в личной жизни Аскольда наступил в Минске, где он в начале 2000-х познакомился со студенткой-медиком Элен Райхлин. Влюбленные поженились вопреки воле родственников: семья Запашных не принимала девушку, не связанную с цирком, а родители Элен, потомственные врачи, мечтали видеть дочь в белом халате, а не на гастролях с хищниками.
Брак дал трещину, когда супруги перешли на «раздельный режим существования». Аскольд гастролировал по всему миру, Элен оставалась в Москве с дочерьми Евой и Эльзой. По словам артиста, кризис наступил примерно через семь лет после свадьбы, а к 2016 году отношения окончательно превратились в формальность.
«Грубо говоря, мы превратились в друзей. Друзья с обязательствами и штампом в паспорте. Личная жизнь деградировала до такой степени, что меня всё это перестало устраивать» — признался Запашный в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».Одновременно с этим в цирковом коллективе Запашного работала воздушная гимнастка Диана Таланина. Роман закрутился на гастролях, и в 2016 году Диана родила артисту сына. Мальчика назвали Аскольдом — решение, которое сам дрессировщик, по его признанию, категорически не одобрял.
По слухам, о ребёнке Элен узнала практически сразу, но официальный развод состоялся лишь в сентябре 2025 года. Аскольд подал заявление 20 июля, а уже через два месяца суд расторг союз. К тому моменту роман с Дианой давно закончился: гимнастка, по словам Запашного, требовала, чтобы он общался с дочерьми только дистанционно, и артист не смог этого принять.
Обвинения в жестоком обращении с животнымиВ октябре 2023 года в сети появилось видео, на котором братья Запашные, используя палки и брандспойт, разнимают дерущихся тигров во время репетиции. Эти кадры вызвали волну возмущения у зоозащитников, которые расценили действия дрессировщиков как жестокость. Общественность обратилась в Следственный комитет с требованием провести проверку. Депутат Владимир Бурматов заявил, что в случае подтверждения нарушений Большой Московский цирк может ждать закрытие или серьезные штрафные санкции.
Запашные дали свой комментарий по поводу инцидента, участвуя в заседании в Госдуме. Они пояснили, что видео представляет собой нарезку записей за пять лет, а показанные действия — это вынужденные меры для предотвращения драк между хищниками, которые могут привести к гибели животных. Эдгард Запашный охарактеризовал нападки как проявление «зоорадикализма».
Разрыв отношений с сестройСемейная жизнь династии Запашных также не обошлась без громких разбирательств. У Аскольда и Эдгарда есть родная сестра Мариция Запашная, с которой у братьев произошел серьезный и давний конфликт. По словам Аскольда, сестра всегда завидовала их успеху. В 2021 году Мариция была уволена из «Росгосцирка» после обвинений в растрате и жестоком обращении с животными, которые она сочла происками братьев. Артистка заявила, что они хотят быть единственными носителями знаменитой фамилии на афишах. После публичных обвинений братья отреклись от сестры. Аскольд Запашный рассказал, что ее слова навсегда отвернули его от нее: «Если раньше я ей сочувствовал, теперь презираю».
Несмотря на семейные драмы, профессиональная жизнь Аскольда Запашного бьёт ключом. Он продолжает руководить Большим Московским цирком и активно гастролирует по стране. В январе 2026 года состоялась премьера его новой постановки — «Сказки о Белоснежке и семи гномах», где Запашный выступил автором сценария и главным режиссёром. В новогодние праздники цирк показал «Сказку о золотой рыбке» в Петербурге, а весной труппа отправилась в Луганск и Донецк, где собрала более 29 тысяч зрителей.
Летом 2026 года братья Запашные отметили 50-летний юбилей Эдгарда премьерой шоу «Совсем Большой». Аскольд появился на красной дорожке рядом с братом — внешне спокойный и уверенный, как и прежде.