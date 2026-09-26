26 сентября 2026, 14:00

Аскольд Запашный (Фото: Instagram*@askoldzap)

Артист цирка, дрессировщик хищных животных Аскольд Запашный 27 сентября отмечает свой 49-й день рождения. Человек, которого миллионы знали как образцового семьянина и хранителя цирковых традиций, за последний год превратился в главного героя светских скандалов. О признании артиста в наличии внебрачного сына, разводе после 18 лет брака и войне с сестрой читайте в материале «Радио 1».





Содержание Цирковая династия Запашных Творческий путь и успехи на арене Личная жизнь Аскольда Запашного Обвинения в жестоком обращении с животными Разрыв отношений с сестрой



Цирковая династия Запашных

Творческий путь и успехи на арене

Аскольд и Эдгар Запашные (Фото: Instagram*@askoldzap)

Личная жизнь Аскольда Запашного

Аскольд Запашный и Элен Райхлин (Фото: Instagram*@askoldzap)

Аскольд Запашный, Элен Райхлин с дочерьми Евой и Эльзой (Фото: Instagram*@askoldzap)

«Грубо говоря, мы превратились в друзей. Друзья с обязательствами и штампом в паспорте. Личная жизнь деградировала до такой степени, что меня всё это перестало устраивать» — признался Запашный в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Обвинения в жестоком обращении с животными

Аскольд Запашный (Фото: Instagram*@askoldzap)

Разрыв отношений с сестрой