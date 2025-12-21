21 декабря 2025, 14:42

Марк Богатырев (Фото: Instagram* / @marchi25)

Марк Богатырев — актер, который накормил всю страну историей любви повара Макса, но в собственной жизни так и не смог удержать счастье. Путь от провинциального мальчика без отца до звезды главного ситкома страны обернулся нервным срывом, слухами о суициде и громким разводом, который окончательно оформился буквально на днях. Подробности — в материале «Радио 1».





Как все начиналось для будущей звезды

«Рос без отца. Никогда его не видел, даже на фотографии», — скупо констатировал позже актер.

«Я спал по три часа в сутки, у меня не проходили синяки под глазами… В Обнинске у меня было всё: работа, друзья, личная жизнь, машина, а в Москве нет ничего, кроме постоянного стресса!» — вспоминал он в интервью Sb.by.

Сериал «Кухня» и цена успеха

Марк Богатырев (Фото: Instagram* / @marchi25)

«Была влюбленность, с моей стороны — просто огромная», — признавался позже Богатырев.

«Ощущение, что был в двух шагах от смерти, очень отрезвляет. Понимаешь: деньги, слава, карьера — это все ерунда», — цитирует артиста издание 78.ru.

Личная жизнь: череда неудач и мимолетное счастье

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц (Фото: Instagram* / @marchi25)

Новая жизнь: отец-одиночка и востребованный артист