«Был в двух шагах от смерти»: неразделенная любовь и стресс на съемках едва не обернулись трагедией для звезды «Кухни» Марка Богатырева
Марк Богатырев — актер, который накормил всю страну историей любви повара Макса, но в собственной жизни так и не смог удержать счастье. Путь от провинциального мальчика без отца до звезды главного ситкома страны обернулся нервным срывом, слухами о суициде и громким разводом, который окончательно оформился буквально на днях. Подробности — в материале «Радио 1».
Как все начиналось для будущей звездыЕго путь в профессию был столь же непредсказуем, как и появление на свет. Марк родился 22 декабря 1984 года, причем схватки начались на три месяца раньше срока прямо в московском метро, когда его мать приехала сдавать экзамены в столицу. Детство прошло в Обнинске, в скромной семье художницы-матери и бабушки с дедушкой. Отец — армянин по имени Котэ Симонян, служивший в местной армии, был категорически против рождения ребенка и исчез навсегда после известий о беременности подруги.
«Рос без отца. Никогда его не видел, даже на фотографии», — скупо констатировал позже актер.
Парадоксально, но первую «земную» профессию Марку навязали. По настоянию бабушки он окончил экономический факультет Обнинского университета атомной энергетики. Судьбу изменил случайный кастинг на фильм «Ненасытные» в 2006 году. Познакомившись там с Никитой Ефремовым, Богатырев загорелся идеей стать актером. Чтобы оплатить учебу в Школе-студии МХАТ, ему пришлось продать свою старенькую иномарку. Москва встретила его сурово:
«Я спал по три часа в сутки, у меня не проходили синяки под глазами… В Обнинске у меня было всё: работа, друзья, личная жизнь, машина, а в Москве нет ничего, кроме постоянного стресса!» — вспоминал он в интервью Sb.by.
Сериал «Кухня» и цена успехаПровалившись на многих кастингах и играя эпизоды, в 2012 году Богатырев наконец получил роль повара Максима Лаврова в сериале «Кухня», которая принесла ему всенародную любовь. Проект стал хитом, но дался актеру тяжело. Плотный график, постоянный недосып и жизнь в состоянии перманентного стресса подорвали его психическое здоровье. Ситуацию усугубила история с Еленой Подкаминской, которая играла его возлюбленную Викторию.
«Была влюбленность, с моей стороны — просто огромная», — признавался позже Богатырев.
Чувства остались без ответа, а на съемочной площадке царила неловкость. Итогом стал громкий скандал 2013 года. После завершения третьего сезона в СМИ появилась шокирующая информация о попытке самоубийства актера. Говорили, что его забрала скорая, а позже он был направлен на психиатрическую экспертизу. Сам Марк позже всячески отрицал суицид, объясняя произошедшее нервным срывом на фоне переутомления и «общего недомогания».
«Ощущение, что был в двух шагах от смерти, очень отрезвляет. Понимаешь: деньги, слава, карьера — это все ерунда», — цитирует артиста издание 78.ru.
Однако тень от тех слухов легла на его репутацию навсегда.
Личная жизнь: череда неудач и мимолетное счастьеВ 2015 году актер был помолвлен с Надеждой Толубеевой. Их знакомство произошло в 2014 году в одном из престижных ресторанов Москвы. Роман был ярким и эмоциональным, и они вместе путешествовали по Испании, Аргентине и Египту. Надежда решила переехать к Марку, и спустя несколько месяцев он сделал ей предложение, на которое она ответила согласием. Однако до свадьбы дело не дошло, и через год пара рассталась.
На съёмочной площадке сериала «Наживка для ангела» в 2017 году у Богатырева случился роман с Татьяной Арнтгольц. Казалось, он нашел свое счастье. Союз с коллегой по цеху сначала тщательно скрывался, возлюбленные появились вместе на публике только в 2018 году. В 2020 году актеры сыграли скромную свадьбу, а в 2021-м у них родился сын Данила. Публика видела идеальную картинку: совместные спектакли, интервью о семейной гармонии. Богатырев говорил, что благодаря Татьяне превратился «из разочарованного холостяка в счастливого семьянина».
Идиллия длилась недолго. В СМИ стали появляться слухи о разладе, а в ноябре 2025 года Богатырев сам подал на развод. 11 декабря 2025 года мировой судья официально расторг их брак. За день до огласки развода актер разместил в блоге загадочный пост о том, что «только время расставит все по своим местам».
Новая жизнь: отец-одиночка и востребованный артистСегодня Марк Богатырев начинает жизнь с чистого листа. Он уже заявил, что «не стоит сохранять брак только ради детей», аргументируя это тем, что «любая идеальная семья может превратиться в неидеальную». Теперь его главная роль — отца. Он старается проводить время с сыном Данилой, с которым уже появился на публике.
Карьера же, в отличие от личной жизни, у артиста на подъеме. После «Кухни» он сознательно уходил от амплуа комика, снимаясь в картинах «Великая», «Серебряный бор», «Страсть» и «Корни». В 2024 году вышел фильм-сказка «Домовёнок Кузя» с его участием, а в 2025-м — военная драма «Значит, нам туда дорога». Кроме того, Марк Богатырев вернулся в театр, сыграв сложнейшую роль Григория Мелехова.