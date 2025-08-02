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Блокировки на Twitch и конфликт с VK из-за верификации: Как сейчас живет стример Владимир Братишкин?

Владимир Семенюк (Фото: Instagram*@ br4tishkin)

Стример Владимир Братишкин собрал на Twitch внушительную аудиторию, на его канал подписаны свыше 3,4 миллиона человек, а прямые трансляции стабильно привлекают от 10 до 25 тысяч зрителей. Этот российский видеоблогер и летсплейщик завоевал популярность благодаря харизматичной манере общения, эпатажному чувству юмора и активному участию в крупных киберспортивных турнирах. Об одном из самых востребованных контентмейкеров русскоязычного сегмента Twitch читайте в материале «Радио 1».




Биография Братишкина


Владимир Семенюк, известный миллионам поклонников как Братишкин, родился 20 мая 1998 года в Москве. Свой знаменитый псевдоним он позаимствовал из популярного интернет-мема про «Алену Братишкину», который впоследствии стал его визитной карточкой.

Детство и юность будущего стримера нельзя назвать образцовыми. В школе он регулярно прогуливал занятия и конфликтовал с преподавателями, считая традиционную систему образования не соответствующей его интересам. Позже, хотя и поступил на программиста, вскоре оставил учебу ради развития стриминговой карьеры. Интересно, что первые шаги в digital-сфере он сделал уже в 14 лет, занимаясь SMM-продвижением, что дало ему ценные маркетинговые навыки и полезные знакомства.

Начало карьеры стримера


Владимир Семенюк (Фото: Instagram*@ br4tishkin)

Карьера на Twitch началась в 2014 году, когда друг посоветовал Владимиру попробовать себя в стриминге. Первые трансляции по гоночной игре The Crew быстро сменились более популярной CS:GO, что принесло первых зрителей. Настоящий прорыв случился в 2017-2018 годах, когда Братишкин кардинально сменил образ: вместо «интеллигентного парня» он начал использовать матерную лексику и провокационные шутки, что резко увеличило его популярность среди молодежи. Особенно зрителям полюбились его эмоциональные реакции на турнирах CS:GO, включая престижные Majors.

В 2018 году он создал собственное сообщество 89SQUAD (название появилось после его результата в 89 баллов на IQ-тесте), куда вошли такие стримеры, как JesusAVGN, FlackJK, Stintik и другие. Несмотря на периодические блокировки на Twitch за нецензурную лексику и скандальные высказывания (включая дискуссии о национальности таксистов), Братишкин сохранил преданную аудиторию именно благодаря своей эпатажной репутации.

Его достижения впечатляют: 3-е место среди СНГ-стримеров по подписчикам на Twitch (2023), участие в благотворительных марафонах и организация турниров с миллионными призовыми фондами.

Личная жизнь стримера Братишкина


Владимир Семенюк (Фото: Instagram*@ br4tishkin)

Личная жизнь стримера всегда была объектом повышенного внимания поклонников. Его первый публичный роман с девушкой по имени Леся в 2019 году закончился болезненным расставанием из-за её измены. Затем последовали отношения со стримершей Аминой Мирзоевой (Tenderlybae), которые, как выяснилось позже, были частью продуманного пиар-хода. Самые серьезные чувства связали в 2021 году Владимира с Алиной Кулиной. Пара даже жила вместе, но в 2024 году рассталась. Позже они снова сошлись, но текущий статус неизвестен.

В жизни Братишкина не обошлось и без скандалов. Слухи о нетрадиционной ориентации**, периодически возникающие из-за его тесного общения с коллегами-мужчинами, Братишкин предпочитает оставлять без комментариев, лишь иногда обыгрывая их в своем фирменном провокационном стиле.

Скандалы с Владимиром Семенюком


Владимир Семенюк (Фото: Instagram*@ br4tishkin)

Блокировка банковских счетов. В мае 2025 года Братишкин столкнулся с массовой блокировкой карт и счетов. По его словам, хейтеры перевели ему небольшие суммы (19 и 26 рублей), а затем сообщили банкам о «краже» карт, что привело к их автоматической заморозке. Стримеру пришлось лично посещать офисы банков для разблокировки. Он обвинил недоброжелателей в попытке саботировать его финансы, особенно после хвастовства крупными переводами в стримах.

Конфликт с VK из-за верификации. В 2025 году Братишкин удалил свою страницу «ВКонтакте» после изменения правил верификации. Площадка лишила его «галочки», предложив получать её за активность (4 поста и 10 историй в месяц). Стример назвал это принуждением к бесполезному контенту.

«Вместо того чтобы решать вопросы интересными решениями, они принимают решение ЗАСТАВЛЯТЬ АВТОРОВ СВОИХ КАНАЛОВ *** [работать] за синюю бесплатную *** [ерунду], которая выдаётся при первом запросе в остальных соцсетях. Для меня ВК сейчас никакого уважения не имеет», — прокомментировал свое удаление страницы в сети Братишкин.

Блокировки на Twitch


Владимир Семенюк (Фото: Instagram*@ br4tishkin)

С начала карьеры в 2014 году Братишкин выработал харизматичный, но грубый стиль общения, насыщенный ненормативной лексикой. Это быстро привлекло аудиторию, но и вызвало проблемы. 2015–2018 получал несколько предупреждений от модераторов Twitch за «вялящие уши» тирады. Администрация требовала снизить уровень мата, но стример игнорировал правила, что привело к первым краткосрочным банам.

В 2019 году последовала блокировка на 2 недели после жалоб на «расистские высказывания». Братишкин возмущался преобладанием нерусских водителей в сервисе известного такси, назвав это «проблемой многонационалочки».

Блокировки последовали и в 2023 году. Тогда стример случайно произнёс слово из «чёрного списка» Twitch (похожее на оскорбление), что привело к автоматическому бану. Позже он заявил, что это была «ошибка системы». А в 2024 году Братишкин и его коллега JesusAVGN устроили на стриме перепалку с оскорблениями. Twitch заблокировал обоих, но позже разбанил из-за популярности каналов.

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Совместные стримы и музыка


Основанное в 2018 году сообщество 89SQUAD стало настоящей фабрикой контента, объединив таких ярких персонажей, как JesusAVGN, Strogo и Stintik. Их совместные стримы — это не просто игровые сессии, а полноценные шоу с заранее продуманными сценариями и импровизацией. Например, регулярные дуэты с JesusAVGN собирают десятки тысяч зрителей, превращаясь в площадку для абсурдных споров и запоминающихся мемов.

Особое место в творчестве Братишкина занимают музыкальные проекты. Его коллаборация с Pkhat'ом AFK привела к созданию культового клипа про CS:GO, а провокационный «Дисс на хейтеров» стал неофициальным гимном его сообщества. В 2023 году он вывел музыкальную составляющую на новый уровень, организовав турнир PARI X BRFF CS2 с призовым фондом в 1 млн рублей, где игровые баталии сопровождались live-выступлениями.

Скандальная репутация только добавляет популярности его проектам. История с фейковым романом с Tenderlybae в 2021-2023 годах или регулярные блокировки на Twitch за «неподобающее поведение» становятся поводами для новых творческих экспериментов. Как отмечают эксперты, именно способность превращать любую проблему в контент сделала Братишкина столь популярным среди молодой аудитории.

Братишкин сейчас


Владимир Семенюк (Фото: Instagram*@ br4tishkin)

Владимир Семенюк продолжает укреплять свои позиции как один из самых ярких контентмейкеров Рунета. За последние годы жизнь стримера претерпела заметные изменения, сохранив при этом его фирменный эпатажный стиль.

В 2021 году стример совершил важный шаг к независимости и переехал из родительского дома в собственную квартиру. А уже в 2024 году он сменил жилье на более просторное, хотя точное местоположение новой квартиры предпочитает не афишировать. Известно лишь, что стример по-прежнему передвигается на своем Volkswagen Passat CC, приобретенном еще в 2019 году за миллион рублей.

На творческом фронте Братишкин продолжает доминировать на Twitch. В 2025 году он организовал масштабный турнир PARI X BRFF CS2 с призовым фондом в 1 миллион рублей, подтвердив свой статус не просто стримера, но и организатора киберспортивных событий. Его участие в PGL Astana 2025 в Казахстане, несмотря на столкновение с агрессивными фанатами, лишь подчеркнуло международную известность.


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Елена Генералова

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