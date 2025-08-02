02 августа 2025, 18:32

Владимир Семенюк (Фото: Instagram*@ br4tishkin)

Стример Владимир Братишкин собрал на Twitch внушительную аудиторию, на его канал подписаны свыше 3,4 миллиона человек, а прямые трансляции стабильно привлекают от 10 до 25 тысяч зрителей. Этот российский видеоблогер и летсплейщик завоевал популярность благодаря харизматичной манере общения, эпатажному чувству юмора и активному участию в крупных киберспортивных турнирах. Об одном из самых востребованных контентмейкеров русскоязычного сегмента Twitch читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Братишкина Начало карьеры стримера Личная жизнь стримера Братишкина Скандалы с Владимиром Семенюком Блокировки на Twitch Совместные стримы и музыка Братишкин сейчас



Биография Братишкина

Начало карьеры стримера

Владимир Семенюк (Фото: Instagram*@ br4tishkin)



Личная жизнь стримера Братишкина

Владимир Семенюк (Фото: Instagram*@ br4tishkin)



Скандалы с Владимиром Семенюком

Владимир Семенюк (Фото: Instagram*@ br4tishkin)



«Вместо того чтобы решать вопросы интересными решениями, они принимают решение ЗАСТАВЛЯТЬ АВТОРОВ СВОИХ КАНАЛОВ *** [работать] за синюю бесплатную *** [ерунду], которая выдаётся при первом запросе в остальных соцсетях. Для меня ВК сейчас никакого уважения не имеет», — прокомментировал свое удаление страницы в сети Братишкин.

Блокировки на Twitch

Владимир Семенюк (Фото: Instagram*@ br4tishkin)



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Совместные стримы и музыка

Братишкин сейчас