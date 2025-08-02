Блокировки на Twitch и конфликт с VK из-за верификации: Как сейчас живет стример Владимир Братишкин?
Стример Владимир Братишкин собрал на Twitch внушительную аудиторию, на его канал подписаны свыше 3,4 миллиона человек, а прямые трансляции стабильно привлекают от 10 до 25 тысяч зрителей. Этот российский видеоблогер и летсплейщик завоевал популярность благодаря харизматичной манере общения, эпатажному чувству юмора и активному участию в крупных киберспортивных турнирах. Об одном из самых востребованных контентмейкеров русскоязычного сегмента Twitch читайте в материале «Радио 1».
Биография Братишкина
Владимир Семенюк, известный миллионам поклонников как Братишкин, родился 20 мая 1998 года в Москве. Свой знаменитый псевдоним он позаимствовал из популярного интернет-мема про «Алену Братишкину», который впоследствии стал его визитной карточкой.
Детство и юность будущего стримера нельзя назвать образцовыми. В школе он регулярно прогуливал занятия и конфликтовал с преподавателями, считая традиционную систему образования не соответствующей его интересам. Позже, хотя и поступил на программиста, вскоре оставил учебу ради развития стриминговой карьеры. Интересно, что первые шаги в digital-сфере он сделал уже в 14 лет, занимаясь SMM-продвижением, что дало ему ценные маркетинговые навыки и полезные знакомства.
Начало карьеры стримера
Карьера на Twitch началась в 2014 году, когда друг посоветовал Владимиру попробовать себя в стриминге. Первые трансляции по гоночной игре The Crew быстро сменились более популярной CS:GO, что принесло первых зрителей. Настоящий прорыв случился в 2017-2018 годах, когда Братишкин кардинально сменил образ: вместо «интеллигентного парня» он начал использовать матерную лексику и провокационные шутки, что резко увеличило его популярность среди молодежи. Особенно зрителям полюбились его эмоциональные реакции на турнирах CS:GO, включая престижные Majors.
В 2018 году он создал собственное сообщество 89SQUAD (название появилось после его результата в 89 баллов на IQ-тесте), куда вошли такие стримеры, как JesusAVGN, FlackJK, Stintik и другие. Несмотря на периодические блокировки на Twitch за нецензурную лексику и скандальные высказывания (включая дискуссии о национальности таксистов), Братишкин сохранил преданную аудиторию именно благодаря своей эпатажной репутации.
Его достижения впечатляют: 3-е место среди СНГ-стримеров по подписчикам на Twitch (2023), участие в благотворительных марафонах и организация турниров с миллионными призовыми фондами.
Личная жизнь стримера Братишкина
Личная жизнь стримера всегда была объектом повышенного внимания поклонников. Его первый публичный роман с девушкой по имени Леся в 2019 году закончился болезненным расставанием из-за её измены. Затем последовали отношения со стримершей Аминой Мирзоевой (Tenderlybae), которые, как выяснилось позже, были частью продуманного пиар-хода. Самые серьезные чувства связали в 2021 году Владимира с Алиной Кулиной. Пара даже жила вместе, но в 2024 году рассталась. Позже они снова сошлись, но текущий статус неизвестен.
В жизни Братишкина не обошлось и без скандалов. Слухи о нетрадиционной ориентации**, периодически возникающие из-за его тесного общения с коллегами-мужчинами, Братишкин предпочитает оставлять без комментариев, лишь иногда обыгрывая их в своем фирменном провокационном стиле.
Скандалы с Владимиром Семенюком
Блокировка банковских счетов. В мае 2025 года Братишкин столкнулся с массовой блокировкой карт и счетов. По его словам, хейтеры перевели ему небольшие суммы (19 и 26 рублей), а затем сообщили банкам о «краже» карт, что привело к их автоматической заморозке. Стримеру пришлось лично посещать офисы банков для разблокировки. Он обвинил недоброжелателей в попытке саботировать его финансы, особенно после хвастовства крупными переводами в стримах.
Конфликт с VK из-за верификации. В 2025 году Братишкин удалил свою страницу «ВКонтакте» после изменения правил верификации. Площадка лишила его «галочки», предложив получать её за активность (4 поста и 10 историй в месяц). Стример назвал это принуждением к бесполезному контенту.
«Вместо того чтобы решать вопросы интересными решениями, они принимают решение ЗАСТАВЛЯТЬ АВТОРОВ СВОИХ КАНАЛОВ *** [работать] за синюю бесплатную *** [ерунду], которая выдаётся при первом запросе в остальных соцсетях. Для меня ВК сейчас никакого уважения не имеет», — прокомментировал свое удаление страницы в сети Братишкин.
Блокировки на Twitch
С начала карьеры в 2014 году Братишкин выработал харизматичный, но грубый стиль общения, насыщенный ненормативной лексикой. Это быстро привлекло аудиторию, но и вызвало проблемы. 2015–2018 получал несколько предупреждений от модераторов Twitch за «вялящие уши» тирады. Администрация требовала снизить уровень мата, но стример игнорировал правила, что привело к первым краткосрочным банам.
В 2019 году последовала блокировка на 2 недели после жалоб на «расистские высказывания». Братишкин возмущался преобладанием нерусских водителей в сервисе известного такси, назвав это «проблемой многонационалочки».
Блокировки последовали и в 2023 году. Тогда стример случайно произнёс слово из «чёрного списка» Twitch (похожее на оскорбление), что привело к автоматическому бану. Позже он заявил, что это была «ошибка системы». А в 2024 году Братишкин и его коллега JesusAVGN устроили на стриме перепалку с оскорблениями. Twitch заблокировал обоих, но позже разбанил из-за популярности каналов.
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Совместные стримы и музыка
Основанное в 2018 году сообщество 89SQUAD стало настоящей фабрикой контента, объединив таких ярких персонажей, как JesusAVGN, Strogo и Stintik. Их совместные стримы — это не просто игровые сессии, а полноценные шоу с заранее продуманными сценариями и импровизацией. Например, регулярные дуэты с JesusAVGN собирают десятки тысяч зрителей, превращаясь в площадку для абсурдных споров и запоминающихся мемов.
Особое место в творчестве Братишкина занимают музыкальные проекты. Его коллаборация с Pkhat'ом AFK привела к созданию культового клипа про CS:GO, а провокационный «Дисс на хейтеров» стал неофициальным гимном его сообщества. В 2023 году он вывел музыкальную составляющую на новый уровень, организовав турнир PARI X BRFF CS2 с призовым фондом в 1 млн рублей, где игровые баталии сопровождались live-выступлениями.
Скандальная репутация только добавляет популярности его проектам. История с фейковым романом с Tenderlybae в 2021-2023 годах или регулярные блокировки на Twitch за «неподобающее поведение» становятся поводами для новых творческих экспериментов. Как отмечают эксперты, именно способность превращать любую проблему в контент сделала Братишкина столь популярным среди молодой аудитории.
Братишкин сейчас
Владимир Семенюк продолжает укреплять свои позиции как один из самых ярких контентмейкеров Рунета. За последние годы жизнь стримера претерпела заметные изменения, сохранив при этом его фирменный эпатажный стиль.
В 2021 году стример совершил важный шаг к независимости и переехал из родительского дома в собственную квартиру. А уже в 2024 году он сменил жилье на более просторное, хотя точное местоположение новой квартиры предпочитает не афишировать. Известно лишь, что стример по-прежнему передвигается на своем Volkswagen Passat CC, приобретенном еще в 2019 году за миллион рублей.
На творческом фронте Братишкин продолжает доминировать на Twitch. В 2025 году он организовал масштабный турнир PARI X BRFF CS2 с призовым фондом в 1 миллион рублей, подтвердив свой статус не просто стримера, но и организатора киберспортивных событий. Его участие в PGL Astana 2025 в Казахстане, несмотря на столкновение с агрессивными фанатами, лишь подчеркнуло международную известность.