03 августа 2026, 13:32

Мария Куликова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Актрисе Марии Куликовой, известной зрителям по ярким ролям в сериалах «Две судьбы», «Склифосовский», «Доярка из Хацапетовки» и более чем сотне других проектов, 4 августа исполняется 49 лет. Она прошла долгий путь от дебюта в конце 90-х до статуса одной из самых востребованных актрис российского телевидения. Однако её карьера была насыщена не только триумфами, но и личными драмами и борьбой с собственными страхами. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марии Куликовой Личная жизнь Марии Куликовой Мария Куликова и Максим Аверин: за кулисами экранного романа Как сейчас живет Куликова



Биография Марии Куликовой

Мария Куликова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Личная жизнь Марии Куликовой

Мария Куликова и Денис Матросов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Смешная была любовь. У каждого из нас была своя гордость, амбиции. Со временем появились новые знакомые, в итоге мы расстались», — цитирует Куликову издание MK.ru.

«Безусловно, бесконечные гастроли, ночные смены, долгие разлуки — это минус, но к 46 годам я научилась отказываться, не мотаться бесконечно по гастролям. Теперь у меня в приоритете больше побыть дома, мой загородный дом — это место силы, я его обожаю. Раньше я не могла отказываться, была невероятно жадной до работы, а сейчас моя рабочая история не мешает личной. Свой рабочий график я составляю с учетом семьи на первом месте», — делилась актриса в интервью Thevoicemag.ru.

Мария Куликова и Максим Аверин: за кулисами экранного романа

Мария Куликова и Максим Аверин (Фото: скриншот т/с «Склифосовский»)

«Мы говорим на одном языке, находимся на одной волне, что, в общем, редкость не только на съемочной площадке, но и в жизни. У нас есть мечта — совместный спектакль. Очень хочется поработать и на сцене, потому что Макс — фантастический, блестящий драматический театральный актер. Он публику держит невероятным образом — я была на всех его спектаклях и очень им горжусь, очень люблю», — рассказывала артистка в интервью Woman Journal.

Как сейчас живет Куликова

Мария Куликова (Фото: скриншот т/с «Пока брак не разлучит нас»)

«Я не маньяк профессии, я просто профессионал… Я маньяк жизни, скорее», — цитирует актрису «Русское Радио».