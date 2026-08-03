Две судьбы Марии Куликовой: развод с Матросовым, любовь к Аверину и тайный брак с коллегой по цеху
Актрисе Марии Куликовой, известной зрителям по ярким ролям в сериалах «Две судьбы», «Склифосовский», «Доярка из Хацапетовки» и более чем сотне других проектов, 4 августа исполняется 49 лет. Она прошла долгий путь от дебюта в конце 90-х до статуса одной из самых востребованных актрис российского телевидения. Однако её карьера была насыщена не только триумфами, но и личными драмами и борьбой с собственными страхами. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Марии КуликовойМария Григорьевна Куликова родилась 4 августа 1977 года в Москве в творческой семье. Её отец, Григорий Куликов, был профессиональным певцом, работавшим на Гостелерадио, а позже — в церковном хоре. Мать, Наталья Куликова, трудилась инженером, но в доме всегда царила музыкальная атмосфера — бабушка Марии была деканом вокального факультета Гнесинского училища.
Несмотря на музыкальное окружение, сама Мария так и не освоила фортепиано, о чём позже сожалела. В 10 лет родители отдали её в театральную студию, чтобы уберечь от «улицы». И первой ролью будущей телезвезды стала Баба-Яга.
После школы Куликова планировала стать юристом и даже готовилась к поступлению в МГУ. Однако, осознав, что юридическая наука — не её призвание, тайно от родителей подала документы в Театральное училище им. Щукина и была принята на курс Евгения Князева. Окончив вуз в 1998 году, она стала актрисой Московского театра сатиры, где прослужила 13 лет.
Дебют Куликовой в кино состоялся в конце 1990-х с небольших ролей в сериалах «Поворот ключа» и «Затворник». Но настоящая слава пришла к ней после выхода мелодрамы «Две судьбы», где она сыграла Надежду Розанову. Интересно, что первую часть сериала снимали в квартире её родителей — интерьер идеально подошёл для съёмок.
Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 120 работ, включая картины «Лесная царевна», «Воскресенье в женской бане», «Аферисты», «Дело было в Гавриловке», «Рябины гроздья алые», «Задания особой важности. Операция "Тайфун"», «Парфюмерша» и «Склифосовский», где Куликова сыграла главные роли.
Личная жизнь Марии КуликовойСвою первую любовь Мария встретила на съемочной площадке. Денис Матросов, партнер по сериалу «Две судьбы», стал ее мужем в 2008 году. Этот брак подарил актрисе сына Ивана, но через тринадцать лет распался.
«Смешная была любовь. У каждого из нас была своя гордость, амбиции. Со временем появились новые знакомые, в итоге мы расстались», — цитирует Куликову издание MK.ru.Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили теплые отношения ради общего ребенка. Новое счастье Мария нашла в отношениях с актером Виталием Кудрявцевым, с которым познакомилась на съемках «Слишком красивой жены». В отличие от первого брака, этот роман актриса тщательно оберегала от публичности. Лишь спустя несколько лет пара официально оформила отношения, сделав это скромно, без пышной церемонии и папарацци.
Сегодня Куликова предпочитает не афишировать семейную жизнь. «Мне важно сохранить личное пространство», — объясняет актриса. Вместе с мужем они воспитывают детей (у Виталия есть ребенок от предыдущего брака) в подмосковном доме, далеком от шумной светской жизни.
«Безусловно, бесконечные гастроли, ночные смены, долгие разлуки — это минус, но к 46 годам я научилась отказываться, не мотаться бесконечно по гастролям. Теперь у меня в приоритете больше побыть дома, мой загородный дом — это место силы, я его обожаю. Раньше я не могла отказываться, была невероятно жадной до работы, а сейчас моя рабочая история не мешает личной. Свой рабочий график я составляю с учетом семьи на первом месте», — делилась актриса в интервью Thevoicemag.ru.
Мария Куликова и Максим Аверин: за кулисами экранного романаИх герои в «Склифосовском» пережили свадьбы, роды и семейные драмы, заставив миллионы зрителей поверить в их экранную любовь. Но за пределами съемочной площадки отношения Марии Куликовой и Максима Аверина оказались гораздо сложнее и интереснее, чем любой сценарий.
Судьба свела будущих звезд еще в стенах Щукинского училища, где они учились с разницей в год. Однако настоящее сближение произошло много лет спустя на съемках «Склифосовского», где они вот уже 13 лет играют супружескую пару. Их настолько убедительная игра породила множество слухов. Поклонники искренне верили, что между актерами вспыхнул настоящий роман.
Особенно горячие обсуждения начались после развода Куликовой с Денисом Матросовым в 2015 году. Пресса тут же связала распад брака с предполагаемым романом с Авериным. Однако сама актриса неоднократно подчеркивала, что между ними дружеские отношения. Куликова признается, что Аверин «светится изнутри» и у него отличный характер.
«Мы говорим на одном языке, находимся на одной волне, что, в общем, редкость не только на съемочной площадке, но и в жизни. У нас есть мечта — совместный спектакль. Очень хочется поработать и на сцене, потому что Макс — фантастический, блестящий драматический театральный актер. Он публику держит невероятным образом — я была на всех его спектаклях и очень им горжусь, очень люблю», — рассказывала артистка в интервью Woman Journal.
Как сейчас живет КуликоваСегодня Мария Куликова живёт в загородном доме в Подмосковье, в соседних домах со своим бывшим мужем Денисом Матросовым, и наслаждается жизнью. Её рабочий график теперь выстроен так, чтобы не мешать семье:
«Я не маньяк профессии, я просто профессионал… Я маньяк жизни, скорее», — цитирует актрису «Русское Радио».В 2025 году актриса продолжила активно сниматься. В прошлом году на экраны вышли 13-й сезон «Склифосовского», «Загляни ему в голову-2» и «Счастья хватит всем». Что касается премьер 2026 года, то нас ожидает выход мелодрамы «Моя родная» и продолжение второго сезона детектива «Однажды в Залесье».